מצעד הרכבים היקרים ביותר של כריסטיאנו רונאלדו

רגע לפני גיל 40, כריסטיאנו רונאלדו ממשיך לשבור שיאים: הכוכב הפורטוגלי כבש שני שערים ב-0:5 מול ארמניה האומללה בקמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 והעלה את מאזנו ל־140 שערים במדי נבחרת פורטוגל, מספר שהופך אותו למלך השערים הבינלאומי בכל הזמנים.

עבור רונאלדו היו אלה השערים ה-37 וה־38 שלו במסגרת המפעל, נתון שמציב אותו מעל ליאו מסי עם 36. כעת, רק שחקן אחד כבש יותר ממנו במפעל זה: קרלוס רואיס, חלוץ העבר האגדי של גואטמלה, שכבש 39 שערים במוקדמות אך לא הצליח להוביל את נבחרתו להצלחה יוצאת דופן (רונאלדו כידוע זכה ביורו עם פורטוגל ועוד פעמיים בליגת האומות).

עם הצמד הזה, רונאלדו מגיע ל-942 שערים בכל הקריירה, כאשר הוא רחוק רק 58 שערים מהמטרה המיוחלת – 1000 שערים בקריירה (מישהו אמר רומאריו הברזילאי?). זאת החלוקה אגב של שעריו: 450 בריאל מדריד, 145 במנצ’סטר יונייטד, 101 ביובנטוס, 95 באל נאסר, 5 בספורטינג ליסבון, 140 בנבחרת פורטוגל ועוד 6 בנבחרות הצעירות של הסלסאו.

אבל כריסטיאנו רונאלדו ידוע לא רק בזכות קריירת הכדורגל האדירה שלו, אלא גם בזכות אוסף רכבי היוקרה המרהיב שבבעלותו. אותו אוסף מוערך ביותר מ-20 מיליון אירו, המהווים אחוז קטן מהונו של הפורטוגלי, אשר הוערך כבר לפני מספר שנים במעל למיליארד אירו.

בראש הרשימה ניצבת הבוגאטי סנטודייצ’י (Bugatti Centodieci), אחד הדגמים הנדירים ביותר שיוצרו, במחיר של כ-8.3 מיליון אירו (זו המכונית היקרה ביותר שלו והיו לה עלויות נוספות של תוספות כאלו ואחרות). מדובר במכונית־על קיצונית המצוידת במנוע W16 בנפח 8.0 ליטר עם ארבעה מגדשי טורבו, המייצר כוח של כ-1,600 סוסים. היא מגיעה למהירות מרבית של 380 קמ״ש ומאיצה מאפס למאה קמ״ש בתוך 2.4 שניות בלבד.

בוגאטי סנטודיצ'י (האתר הרשמי)

מאיטליה מגיעה הפרארי דייטונה (Ferrari Daytona SP3), שנחשבת לאחת מהיצירות האחרונות של פרארי בסדרת דגמי הקולקציה הייחודיים. מחירה עומד על כ-3 מיליון אירו, והיא מצוידת במנוע V12 עוצמתי המפיק מעל 800 כוחות סוס. הדגם הזה מאיץ מ-0 ל-100 קמ״ש ב-2.85 שניות בלבד, ומגיע למהירות מרבית של כ-340 קמ״ש. זהו דגם סופר נדיר, ורונאלדו היה בין הראשונים שהוסיפו אותו לאוסף, מה שמחזק את תדמיתו כאספן רכבי על מהשורה הראשונה.

יצירת פאר נוספת היא הבוגאטי ויירון גרנד ספורט ויטס (Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse), שמחירה מגיע ל-2.7 מיליון אירו. דגם זה היה בעבר בעל שיא המהירות העולמי למכונית פתוחה, עם מהירות מרבית של 375 קמ״ש. הוא מצויד במנוע W16 בנפח 8.0 ליטר עם ארבעה טורבו, ומספק כ-1,183 כוחות סוס. התאוצה ל-100 קמ״ש נמשכת כ-2.6 שניות בלבד, מה שהופך אותו לאחת המכוניות המפורסמות ביותר בהיסטוריה של בוגאטי.

במקום הרביעי, נמצא דגם נוסף מבית בוגאטי – השירון (Bugatti Chiron). רונאלדו שילם עבורה כ-2.4 מיליון אירו, והיא נחשבת לאחת ממכוניות העל המתקדמות בעולם. היא מסוגלת לחצות את רף 420 קמ״ש, ומאיצה מ-0 ל-100 קמ״ש תוך כ-2.3 שניות בלבד. גם כאן מדובר במנוע W16 בנפח 8.0 ליטר המספק כ-1,560 כוחות סוס.

רונאלדו והבוגאטי שירון (אינסטגרם)

מהצד הבריטי, רונאלדו מחזיק גם במקלארן סנה (McLaren Senna), על שם נהג הפורמולה 1 האגדי איירטון סנה. המכונית הזו שווה כ-900 אלף אירו, והיא נחשבת לאחת ממכוניות המסלול (החוקיות לכביש) המתקדמות ביותר. היא מצוידת במנוע V8 המפיק כ-800 כוחות סוס. התאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש נמשכת 2.8 שניות בלבד, והמהירות המרבית שלה מגיעה לכ-340 קמ״ש. זהו רכב נדיר במיוחד, שיוצר במספר מוגבל, ורונאלדו הוא אחד הבעלים המאושרים שלו.

רגע לפני סיום הרשימה, מגיעה מרצדס G-Class בגרסת ברבוס (Mercedes-Benz G-Class Brabus), רכב שטח יוקרתי ומפואר ששוויו מוערך בכ-700 אלף אירו (ראו בתמונה הראשית של הכתבה). מדובר בגרסה משודרגת במיוחד של רכב הפנאי המפורסם, המצוידת במנוע V8 כפול־טורבו שמפיק בין 600 ל-700 כוחות סוס. המהירות המרבית עומדת על כ-220 קמ״ש, והאצה ל-100 קמ״ש מתבצעת בכמה שניות בודדות, תלוי בגרסה.

ולסיום, גם המותג אסטון מרטין מיוצג היטב באוסף עם ה-DBS סופראלגרה (Aston Martin DBS Superleggera). מדובר במכונית יוקרה קלאסית שמחירה כ-400 אלף אירו. היא מגיעה למהירות מרבית של 340 קמ״ש ומאיצה מ-0 ל-100 קמ״ש בכ-3.4 שניות. בליבה פועם מנוע V12 כפול־טורבו בנפח 5.2 ליטר, המפיק 715 כוחות סוס. כמובן שהאוסף של רונאלדו כולל רכבים נוספים, אבל לפחות קיבלתם טעימה מאוד מכובדת...

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

