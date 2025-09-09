"רוצה לכבוש גול ולחגוג על החברים באיינדהובן"

בשקט בשקט, תאי עבד פותח בימים אלו את עונתו החמישית בהולנד, במדי פ.ס.וו איינדהובן. הכישרון הישראלי הצעיר, כבר הספיק להשתתף במחנה האימונים של הקבוצה הבוגרת תחת פטר בוס, כשהוא כובש והופך למשמעותי, אך ההזדמנות הרצינית בקבוצה הבוגרת עדיין לא הגיעה.

הערב, מצפה לעבד מעין דרבי: הנבחרת הצעירה של ישראל, בה הוא משמש כקפטן, תתארח במדינה בה הוא מתגורר במסגרת מוקדמות אליפות אירופה, כשלעבד, תהיה הזדמנות לבלוט מול חבריו לקבוצה, לאחר תוצאת התיקו מול בוסניה ביום שישי האחרון.

בראיון מיוחד ל-ONE, עבד מדבר על חשיבות המשחק עבורו, מתי יגיע לנבחרת הבוגרת, הסדרת היחסים עם מאמן הנבחרת גיא לוזון, התפתחות הקריירה שלו, עתידו בקבוצה ההולנדית ומה המשפט שאמר לו מאמנו לשעבר רוד ואן ניסטלרוי, שמלווה אותו עד היום.

תאי עבד (מערכת ONE)

תאי, איך התחושות אחרי בוסניה?

"אני חושב שמהדקה הראשונה ראו שאנחנו הקבוצה השולטת והפייבוריטית לנצח. באנו מאוד מוכנים אחרי שבוע שאנחנו ביחד וידענו מה אנחנו צריכים לעשות. היה חסר לנו עוד טיפה של שקט בפס האחרון, הדבר האחרון שמתפספס. אני אישית מאוד התבאסתי כי ידעתי את המשמעות של המשחק ורציתי לפתוח את הקמפיין עם שלוש נקודות. התבאסתי, אבל אין לנו יותר מדי זמן להתבאס ויש את המשחק מול הולנד ביום שלישי".

המשחק מול הולנד הוא מעין דרבי בשבילך.

"חד משמעית, אני לא יכול לחכות למשחק הזה. יש לי הרבה חברים בנבחרת ההולנדית. לא סופרים אותנו ואני כן רוצה להראות שיש פה דור אחר שצריך לספור אותו. בעבר, כשהגעתי לאיינדהובן אני זוכר שהתייחסנו אלינו כמו לאיי פארו ואמרו שאין כדורגל בישראל. לאט לאט התחילו לכבד אותנו ואני רוצה להוכיח שיש לנו משהו אחר. להיכנס לחדר ההלבשה אחרי שאתה מנצח את הולנד, זה ללכת כמו טווס בחדר וזה מה שאני הכי רוצה. להראות שאנחנו יכולים תוך כמה שנים להתקרב לרמה שלהם".

אחרי הקמפיין האחרון הפחות מוצלח, יכול להיות שמחפשים קצת יותר כל תוצאה ותוצאה?

"את האמת שאני לא מרגיש לחץ בנבחרת שלנו. זה קמפיין חדש, באנו עם אנרגיות חדשות ואחרי ניצחון על בולגריה במשחק ידידות. לא הייתי יותר מדי בקמפיין הקודם, אז לא באמת הרגשתי מה היה בו. אבל אני מרגיש שכולם ביחד, כולם מחוייבים ויש את הרעב להצליח. יש פה שחקנים מעולים שאפשר ביחד איתם להצליח ולעשות דברים יפים. אנחנו מסתכלים משחק אחר משחק, לא חושבים על מה שהיה בעבר. אין מה להתעסק במה שקרה כי יש פה שחקנים חדשים ומטרות חדשות".

"לא מרגיש לחץ בנבחרת". תאי עבד חוגג (IMAGO)

יש לנו סיכוי לעלות?

"שאלו אותי גם בנבחרת ואמרתי שזה היה מאוד מבאס אותי אם הייתי רואה שמישהו פה לא מאמין שאנחנו יכולים לקחת נקודות בכל משחק. זה היה מרגיז אותי אפילו. אני מאמין שאנחנו יכולים לעלות ולעשות דברים טובים. אבל קודם כל אנחנו צריכים להיראות יותר טוב על הדשא. יש נבחרות שעל הנייר הן יותר טובות מאיתנו ואם נעשה את השיפורים שלנו כמו שעשינו בשנים הקודמות במונדיאליטו, באולימפיאדה ובנבחרת הבוגרת שנראית מעולה, נוכל להוציא הרבה נקודות בקמפיין הזה".

אמרת שלא היית בקמפיין הקודם. היו מחלוקות עם המאמן גיא לוזון. איפה חל המפנה בשיפור היחסים שלכם שגם הפך אותך לקפטן?

"הייתה לנו שיחה וליבנו את הדברים. עברו הרבה מים בנהר מאז הנושא הזה, אני מתעסק בהווה ואני כרגע קפטן. אני מרגיש את התמיכה המלאה מכל הצוות ובעיקר מגיא. אני מתעסק בכאן ועכשיו, רוצה לעזור לנבחרת ושמח שאני קיבלתי את הסרט. מה קרה? מרוב שעבר הרבה זמן שכחתי את הנושא. היו חילוקי דעות מבחינה מקצועית ואי הבנה מסויימת. אני 100% אחרי זה, אני במקום אחר. גם כשאנחנו מדברים, הוא לוקח אותי לשיחות אישיות ואני מרגיש את הגב שלו בכל מקום פה".

"הייתה לנו שיחה וליבנו את הדברים". לוזון (ההתאחדות לכדורגל)

אתה רואה את החברים שלך לנבחרת מהמונדיאליטו ויורו הצעירות משתלבים בנבחרת הבוגרת. מתי יגיע הזמן שלך?

"רק אלוהים יודע. זה לא סוד שהחלום שלי הוא להיות השחקן הכי גדול בהיסטוריה של נבחרת ישראל. זה לא שיש תחרות: ההצלחה של הנבחרת היא ההצלחה של כולנו. אבל לא אשכח משפט שאמר לי רוד ואן ניסטלרוי שאימן אותי בקבוצה הצעירה של איינדהובן ולא עליתי לקבוצה הבוגרת למרות שחשבתי שמגיע לי. שאלתי למה עם כל הגולים שלי אני לא עולה לקבוצה הבוגרת. הוא אמר לי: "כדורגל זה מרתון. זה לא משנה מי עולה עכשיו לקבוצה הבוגרת אלא מי נשאר שם בסוף".

"בסופו של דבר, אני חושב שעשיתי גם בפ.ס.ו את השדרוג הכי גדול, אז זה לא משנה מה קורה עכשיו. ברמת הנבחרת, אם אוכל לעזור בעתיד אז תמיד אהיה שם. אני רק מחכה להזדמנות שלי ואם כרגע חושבים שאני לא מתאים, אז אשתפר, אעבוד הכי קשה ואוכיח שמקומי שם".

אבל מה חסר לך לדעתך?

"קודם כל, אני עדיין לא בקבוצה הבוגרת של איינדהובן. כבשתי 16 שערים בליגה השנייה ואולי הם לא מסתכלים על הנתון הזה כמרשים מספיק. יש שחקנים טובים בנבחרת וגם להם מגיע, אז הכל בסדר. זה נשמע כאילו אני בתחרות או שאני רוצה להוכיח שאני יותר טוב ממישהו, אז חס וחלילה שלא יבינו אותי. אני מפרגן לכל מי ששם, יש שחקנים מעולים. אשמח לעזור לנבחרת הזאת להיות בשנים הבאות ולהיות מהשחקנים המשמעותיים".

"לא מנסה להוכיח שאני יותר טוב ממישהו". תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)

יש הרבה כישרון בנבחרת הצעירה, בעיקר בחלק הקדמי. כמה זה מגדיל את הציפיות והדור הזה יכול לקחת את הכדורגל הישראלי צעד קדימה?

"אני באמת רואה עתיד מעולה לנבחרת. יש לנו דור מוכשר ורוב השחקנים המשמעותיים במונדיאליטו, הפכו להיות משמעותיים בקבוצות שלהם. אם זה סתיו למקין בטוונטה, רוי רביבו שבעיניי הוא שחקן אירופאי לכל דבר, אוסקר שעושה דברים מדהימים ועכשיו הוא מספר 10 באייאקס. ענאן חלאיילי, דור תורג'מן. התפתחנו מהמונדיאליטו ואני מאמין שעוד שנתיים או שלוש כולם יראו את זה. אני מחכה לתת למדינה שלנו את מה שמגיע לה: למשפחות החטופים והחיילים. שנתפוצץ ונראה לעולם כמה הכדורגל הישראלי ראוי להיות בבמות הגבוהות".

הזכרת את אוסקר. נהייתה לכם מיני מושבה ישראלית בהולנד: אוסקר, סתיו למקין, אתה... פליטי המונדיאליטו ואליפות אירופה המוצלחת של אופיר חיים.

"למען האמת נפגשנו לפני שבוע במסעדה באמסטרדם ואנחנו חברים טובים גם מחוץ לכדורגל, זה מה שעשה לנו את החיבור על המגרש. הכול בא מפירגון, כיף לי לראות אותם מצליחים בקבוצות שלהם".

אוסקר התייעץ איתך לפני שחתם באייאקס?

"לא ממש, אבל כמובן שאמרתי לו שכל מה שהוא יצטרך, אני פה בשבילו".

אוסקר גלוך (IMAGO)

מתי אתה באמת תקפוץ לבוגרים של איינדהובן?

"זה אולי מרגיש טו מאץ', אבל אני בחיים לא מאבד תקווה. בשנה הקודמת הבקעתי 16 שערים בקבוצה הצעירה, התחלתי את אימוני טרום העונה עם הקבוצה הבוגרת והייתי מלך השערים של מחנה האימונים. זה מתקרב, אבל לפעמים אולי זה קצת מעצבן לחכות בסבלנות כי כמה כבר אפשר להוכיח. אני מאמין שהכול מכתוב ובורא עולם מחליט הכול. מתי שזה יצטרך לקרות זה יקרה, כמו בעניין הנבחרת הבוגרת. אצטרך להוכיח כל יום שאני הכי טוב על המגרש ואחכה שפטר בוס יראה את זה".

אבל זה לא מתסכל? יצאת בגיל 17 להולנד וציפית להיות כבר שחקן בוגרים גם בקבוצה וגם בנבחרת?

"קודם כל, זה כן מבאס אולי כי ראיתי שחקנים שעלו לבוגרים עם 5-7 שערים ואני כבשתי 16 שערים. לשים מספרים כפולים ולא לעלות, זה קצת מבאס. אבל צריך להבין שאיינדהובן זה לא סתם מועדון וזה מועדון פאר. גם בגאיוקו, ששווה 35 מיליון לא פתח הרבה בהרכב כי איוון פאריסיץ' היה על העמדה שלו. זו קבוצה ששנתיים ברציפות העפילה לשמינית גמר ליגת האלופות. זה לא כמו לעלות לקבוצת בוגרים גדולה בישראל, אתה מתמודד עם שחקנים מהטופ העולמי וזה לא דבר פשוט. אני גם הרגשתי שמגיעה לי ההזדמנות, נחכה ונראה מה יהיה".

מה פטר בוס אמר לך?

"הוא אמר לי שיש לו הרבה שחקנים בעמדה שלי ואני מוכיח לו שאני כן יכול לשחק בקבוצה הבוגרת. אני לא רוצה לעלות לבוגרת אבל להיעצר ועדיף שאקבל דקות בקבוצה הצעירה מבחינתם. אני לא חושב שלשבת על הספסל בבוגרים ולקבל חמש דקות זה יעזור לי להתקדם".

פיטר בוס (רויטרס)

אבל הייתה דרמה בימים האחרונים של חלון ההעברות לגבי מעבר.

"זו השנה האחרונה שלי בחוזה באיינדהובן. היו שיחות והצעת חוזה לשלוש שנים נוספות. אחרי העונה שעברה הטובה שלי, היו מחשבות על עזיבה, אבל תג המחיר שניתן לי היה של 3 מיליוני יורו, שזה קצת גבוה לשחקן שלא שיחק ממש בבוגרים. בטח לא לשחקן שבינואר יכול לנהל מו"מ כשחקן חופשי ולהשתחרר תמורת דמי השבחה בלבד של חצי מיליון יורו שכל קבוצה לדעתי תשים עליי. זה קצת ביאס שהעניין הזה נמשך, איינדהובן קיבלו הצעות של מיליון וחצי יורו. נראה מה יהיה בינואר: עוד לא יודע אם אחתום על חוזה חדש. אני מסתכל יום אחרי יום, כרגע מעניין אותי לנצח את הולנד ואני עושה את ההכנה הכי טובה מקצועית ומנטלית".

יש טראש טוק עם החברים שלך לקבוצה שישחקו נגדך?

"כן. לפני שטסתי, השחקנים שאיתי בקבוצה שמחו שהם מולי ושיוכלו להראות לי שהם יכולים להביס אותי. הם אמרו לי שינצחו 0:4 ואמרתי להם שיהיו בטוחים שלא הולך להיות להם קל. אני מאוד מאמין ומחכה בקוצר רוח למשחק הזה. לכבוש שער ולחגוג עליהם".