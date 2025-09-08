חביבאללה יהיה כשיר למכבי ת"א, הבלמים ייעדרו

עירוני טבריה ממשיכה להתאמן לקראת המשחק הקשה הצפוי לה בשבת, מול האלופה, מכבי תל אביב (20:00, גרין). מהאימונים ממשיך להיעדר אונדרז' באצ'ו הפצוע, שיחמיץ את המשחק. מי שעוד יחמיץ כמובן את המשחק הוא הבלם השני, סאמיביניה, שהורחק מול הפועל באר שבע.

בניגוד אליהם, והיב חביבאללה חזר לאימונים ועשוי לפתוח בכנף הימנית, במערך של שלישיית בלמים, במקום רון אונגר. את תפקיד הבלמים צפויים למלא הארון שפסו, דוד קלטינס ועומר יצחקי.

אלירן חודדה שם דגש גדול מאוד על הריכוז לאורך כל שלבי המשחק. "באר שבע הענישה אותנו קשות על כל רגע של רפיון וחוסר ריכוז. אם זה יקרה שוב מול מכבי ת''א, נענש באותה מידה", אמר שחקן בקבוצה.

בקבוצה מקווים לאצטדיון מלא בשבת. כ-3,000 כרטיסים הועברו לאוהדי מכבי ת''א ולאחר שיימכרו, באישור המשטרה, יועברו כ-500 נוספים.