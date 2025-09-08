הפועל ר"ג, הפועל הרצליה ושדרות בשלב הבא

משחקי סיבוב א' בגביע המדינה לנערים א' ממשיכים להניב לנו תוצאות. אמש (ראשון) התקיימו להם ארבעה משחקי נערים א', כשמי שהעפילו לשלב הבא הן הפועל רמת גן, הפועל הרצליה ומ.כ שדרות. המשחק בין הפועל מחנה יהודה להפועל הוד השרון הופסק לנוכח התרעות הקהל המקומי. מי שלא ימשיכו לשלב הבא הן מכבי באר שבע, בית"ר נורדיה ירושלים ומ.ס בני יפו אורתודוכסים.

| בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל רמת גן 1:1 (5:4 בפנדלים)

הקבוצה שירדה מליגת נערים א' – על עלתה לשלב הבא בזכות כדורי עונשין מדויקים יותר. בית"ר נורדיה ירושלים של סער ממן הוליכה 0:1 משער של נתנאל טייב בדקה השמינית להתמודדות ובדקה ה-78 ניתאי סלונימסקי השווה את התוצאה ושלח שתי הקבוצות להארכה שלא הניבה פרי ונותרה בתוצאה של 1:1.

נתנאל טייב, מיכאל מור, נועם ריכמן ועידו מגן הבקיעו מהנקודה הלבנה לזכות בית"ר נורדיה ירושלים, ניתאי סלונימסקי, אליה יונטנוב, הלל הויזמן, איתי סבן ויפתח רזינסקי קבעו ניצחון לזכותה של הפועל רמת גן. לאלון שניאור, מאמן קבוצת האורדונים, יש הרבה עבודה העונה, בתקווה לחזור לליגת העל מהר ככל האפשר.

בית'ר נורדיה ירושלים נגד הפועל רמת גן (אראל שטרן)

| מ.ס בני יפו אורתודוכסים – מ.כ שדרות 4:1

שתי קבוצות מליגה מחוזית נפגשו במרכז הארץ ומי שיצאה כשידה על העליונה הייתה דווקא שדרות, אותה מאמן מיכה פרץ. לאחר 27 דקות משחק, שדרות כבר הוליכה 0:2 משערים של יהלי מלכה ויוסף חיים בן אבו. עם פתיחת המחצית השנייה, יפו צימקה עם שער של אסיף חסן סוכר רשידי, אבל שדרות ידעה לנצח בתוצאה 1:4 בזכות שערים של גיא מישייב (61') ושקד עמק (80').

מ.כ. שדרות (ליאור לוזשקוב)

| מכבי באר שבע – הפועל הרצליה 2:0

הקבוצה שירדה מליגת נערים א' ארצית ניצחה את זו שעדיין נמצאת שם בזכות הכנה טובה יותר, ודווקא במשחק חוץ. חניכיו של אדוארד כצנלסון היו עדיפים מהחבר'ה של רוי בן גרא והשיגו ניצחון יקר להמשך הדרך, בזכות שערים של גיא כהנא ואילעי כהן. בהפועל הרצליה יחפשו העונה לחזור לליגה השנייה בטיבה בשנתון הצעיר, לאחר חמש שנים רצופות בה.

| הפועל מחנה יהודה – הפועל הוד השרון 1:0 (הופסק)

בדקה ה-59 להתמודדות, קבוצתו של אלון ברומר, אחיו של גדי, עלתה ליתרון של 0:1 משער של יהלי לוי. שבע דקות מוקדם יותר, הפועל מחנה יהודה נותרה ב-10 שחקנים לנוכח הרחקתו של מתנאל אלקובי. מה גם שהפועל מחנה יהודה נותרה ב-10 שחקנים עוד מהדקה ה-24 להתמודדות, לאחר כרטיס צהוב שני ליהונתן כהן.

בדקה ה-75 להתמודדות, השופט הראשי, משה רזניק, החליט להפסיק אותה לנוכח זריקת חפצים על אחד מקווניו מאזור היציע המאכלס את קהל האוהדים המקומי, מה שלא הותיר ברירה. לא פעם הזהירו צוות השופטים את המקומיים, אלא שאלו לא הקשיבו וההחלטה ניתנה, מה שצפוי להוביל לבית דין משמעתי וניצחון טכני להפועל הוד השרון, שהוליכה בהתמודדות.