 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-5 2גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21אירלנד2
12-21הונגריה3
05-01ארמניה4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

סואן וסבן בטוחים: הנבחרת תנצח את איטליה

קשר העבר ("ננצח, בתקופה שלי היה אגו בנבחרת, לא כמו היום") ומגן העבר ("0:1, תורג'מן"), שמלווים את הנבחרת, היו אופיטימיים בראיון ל"שיחת היום"

|
דור פרץ ושחקני נבחרת ישראל חוגגים את שער היתרון (ראובן שוורץ)
דור פרץ ושחקני נבחרת ישראל חוגגים את שער היתרון (ראובן שוורץ)

אחרי הניצחון הנהדר על מולדובה, נבחרת ישראל תעמוד הערב (שני, 21:45) בפני מבחן מסוג אחר לגמרי, כאשר תארח בדברצן את נבחרת איטליה לקרב גדול על המקום השני בבית. מי שמלווים את הנבחרת במסע הם צמד שחקני העבר של הנבחרת, קלמי סבן ועבאס סואן, שעלו לדבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE. 

מה שלומך קלמי סבן?
”קצת קשה לשמוע מה קרה הבוקר, מעציב, ואני מקווה שהדברים יסתדרו בסוף”.

מה התחושות למשחק?
”מתכוננים בסופר מקצועיות למשחק. אני מהמר שננצח 0:1 ודור תורג’מן יכבוש”.

איך אתה מתרשם מהליווי שלך עם הנבחרת?
”אני חושב שהמעטפת שיש לנבחרת פה זה מדהים. לראות את כל האנשים שבאים ועובדים למען הנבחרת זה מדהים. כשחקן אתה לא שם לב לזה ועכשיו אני פה רואה את כל המערכת עובדת רק בשביל המטרה. זה יפה לראות, שאפו להתאחדות ולנבחרת”. 

שלום עבאס סואן, איך אתה מסכם?
”אנחנו פה רואים את הכל ואת כל העבודה הטובה וההתרגשות. יש הרבה שינויים שקרו בנבחרת אז שאני שיחקתי בה. זה יפה לראות”.

מה השינויים?
”אין תלונות, כולם צנועים כולם רוצים רק את הצלחת הנבחרת. זה מדהים”.

אימון נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)אימון נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

וזה לא היה בתקופתך?
”לא. בתקופתי היה הרבה אגו. היום רואים את כל ההשקעה ואת זה שאנשים שמים את כל כולם מע הצלחת הנבחרת”.

קלמי איך אתה מעריך את איטליה?
”גאטוסו מאמן אמביציוזי והוא מוטיבטור רציני, האילטקים יעלו חזק, אבל גם רן יודע מה הוא עושה והוא עקב אחרי הנבחרת”.

מה הנקודה שהנבחרת צריכה לשים עליה דגש?
”הקישור של הנבחרת צריך להיות חזק, ויש לנו הרבה כישרון התקפה, אבל אם ההגנה שלנו תהיה טובה וחזקה אנחנו ננצח את המשחק”.

קלמי, מה הכי אהבת לראות בהתנהלות?
”הוא מחבר את כולם. הכל מלוכד והכל ביחד. עברנו אותם כשהיינו שחקנים, אבל רן יודע לעשות את זה בצורה ממש טובה. השחקנים קרובים אליו וזה נראה טוב”.

קלמי מה אתה עושה היום אחרי שסיימת את תפקידך כעוזר מאמן אשדוד?
”אני לומד הרבה דברים, אני חושב שצריך להתפתח כל הזמן”.

עבאס, יש לך את הבית ספר?
”אני מנהל בבני סכנין, ובנוסף גם סגן מנהל בית ספר. יש פרויקט של דו קיום שאני עובד עליו במשגב. יש שם הרבה יהודים וערבים ואנחנו עושים פעילויות למען הדו קיום”.

למה אתה לא בבוגרים של בסכנין?
”אני עושה את מה שאני אוהב. אני לא רוצה את הבלאגן של הבוגרים. טוב לי בנוער. סכנין קבוצה טובה והיא תהיה בפלייאוף העליון השנה. לכל אלה שהורידו אותה כבר ליגה. אני רואה את העבודה הקשה שיש במועדון. תרשום את זה ונדבר בסוף השנה”.

עבאס כמה יגמר?
”1:2 לישראל”.

