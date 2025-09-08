סואן וסבן בטוחים: הנבחרת תנצח את איטליה

אחרי הניצחון הנהדר על מולדובה, נבחרת ישראל תעמוד הערב (שני, 21:45) בפני מבחן מסוג אחר לגמרי, כאשר תארח בדברצן את נבחרת איטליה לקרב גדול על המקום השני בבית. מי שמלווים את הנבחרת במסע הם צמד שחקני העבר של הנבחרת, קלמי סבן ועבאס סואן, שעלו לדבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

מה שלומך קלמי סבן?

”קצת קשה לשמוע מה קרה הבוקר, מעציב, ואני מקווה שהדברים יסתדרו בסוף”.

מה התחושות למשחק?

”מתכוננים בסופר מקצועיות למשחק. אני מהמר שננצח 0:1 ודור תורג’מן יכבוש”.

איך אתה מתרשם מהליווי שלך עם הנבחרת?

”אני חושב שהמעטפת שיש לנבחרת פה זה מדהים. לראות את כל האנשים שבאים ועובדים למען הנבחרת זה מדהים. כשחקן אתה לא שם לב לזה ועכשיו אני פה רואה את כל המערכת עובדת רק בשביל המטרה. זה יפה לראות, שאפו להתאחדות ולנבחרת”.

שלום עבאס סואן, איך אתה מסכם?

”אנחנו פה רואים את הכל ואת כל העבודה הטובה וההתרגשות. יש הרבה שינויים שקרו בנבחרת אז שאני שיחקתי בה. זה יפה לראות”.

מה השינויים?

”אין תלונות, כולם צנועים כולם רוצים רק את הצלחת הנבחרת. זה מדהים”.

אימון נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

וזה לא היה בתקופתך?

”לא. בתקופתי היה הרבה אגו. היום רואים את כל ההשקעה ואת זה שאנשים שמים את כל כולם מע הצלחת הנבחרת”.

קלמי איך אתה מעריך את איטליה?

”גאטוסו מאמן אמביציוזי והוא מוטיבטור רציני, האילטקים יעלו חזק, אבל גם רן יודע מה הוא עושה והוא עקב אחרי הנבחרת”.

מה הנקודה שהנבחרת צריכה לשים עליה דגש?

”הקישור של הנבחרת צריך להיות חזק, ויש לנו הרבה כישרון התקפה, אבל אם ההגנה שלנו תהיה טובה וחזקה אנחנו ננצח את המשחק”.

קלמי, מה הכי אהבת לראות בהתנהלות?

”הוא מחבר את כולם. הכל מלוכד והכל ביחד. עברנו אותם כשהיינו שחקנים, אבל רן יודע לעשות את זה בצורה ממש טובה. השחקנים קרובים אליו וזה נראה טוב”.

קלמי מה אתה עושה היום אחרי שסיימת את תפקידך כעוזר מאמן אשדוד?

”אני לומד הרבה דברים, אני חושב שצריך להתפתח כל הזמן”.

עבאס, יש לך את הבית ספר?

”אני מנהל בבני סכנין, ובנוסף גם סגן מנהל בית ספר. יש פרויקט של דו קיום שאני עובד עליו במשגב. יש שם הרבה יהודים וערבים ואנחנו עושים פעילויות למען הדו קיום”.

למה אתה לא בבוגרים של בסכנין?

”אני עושה את מה שאני אוהב. אני לא רוצה את הבלאגן של הבוגרים. טוב לי בנוער. סכנין קבוצה טובה והיא תהיה בפלייאוף העליון השנה. לכל אלה שהורידו אותה כבר ליגה. אני רואה את העבודה הקשה שיש במועדון. תרשום את זה ונדבר בסוף השנה”.

עבאס כמה יגמר?

”1:2 לישראל”.