אלישע: הייתי הולך על ארבעה בהגנה וקישור חזק

אחרי הניצחון הנהדר על מולדובה, נבחרת ישראל תעמוד הערב (שני, 21:45) בפני מבחן מסוג אחר לגמרי, כאשר תארח בדברצן את נבחרת איטליה לקרב גדול על המקום השני בבית. מי שכבר פגש את איטליה כמאמן הוא מאמן הנבחרת לשעבר, אלישע לוי, שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

שלום אלישע, איך אתה לקראת המשחק?

"איטליה זו אופרה אחרת. נגד מולדובה נראינו טוב ושלטנו, עשינו דברים יפים בהתקפה. המבחן יהיה במשחק ההגנה היום. האיטלקים לא רק שגאטוסו מאמן חדש, אלא שהוא שינה מערך והבין שהיה חסר להם מחץ. הוא ישחק עם שני חלוצים וזה עשוי להקשות עלינו. אני חושב שרן משחק עם קו של חמישה כדי לנסות להתמודד עם זה. הוא יצטרך לוותר על דן ביטון או על תאי בריבו. זה משנה את כל התמונה. אם נהיה קרובים לשער שלנו, נהיה בבעיה. הגישה טובה וזה חשוב מאוד, ואם אנחנו רוצים בכלל לחשוב על סיכוי למקום השני, אנחנו חייבים לעשות תוצאה טובה".

תאי בריבו נמצא בכושר טוב, אבל הוא צפוי לא לפתוח ודור פרץ יפתח כחלוץ מדומה. מה דעתך?

"דור פרץ מכיר את העמדה הזאת, אבל זה לא התפקיד הטבעי שלו. בריבו בכושר נהדר. הייתי מאמן לאומי ואני הייתי הולך עם קו ארבעה בהגנה ועם קישור חזק. ברגע שאתה משחק בקו של חמישה, אתה מאבד את האמצע ויש חיסרון באגפים, והאיטלקים ינצלו את זה. יש לנבחרת תלכיד טוב ויש שמאל חזק מאוד, וחבל לוותר על משחק אגף. הייתי רוצה לראות את דור פרץ בקישור, שם הוא מביא את האיכויות שלו".

אלישע, כמה ייגמר?

"מקווה שישראל תנצח 1:2".