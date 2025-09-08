יום שני, 08.09.2025 שעה 16:22
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21אירלנד2
12-21הונגריה3
05-01ארמניה4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

אלישע: הייתי הולך על ארבעה בהגנה וקישור חזק

מאמן נבחרת ישראל לשעבר, אלישע לוי, נתן טיפ לרן בן שמעון לקראת איטליה ב-21:45 ב"שיחת היום": "פרץ כחלוץ? זה לא התפקיד שלו, בריבו בכושר נהדר"

|
מויזה קין מול רז שלמה (IMAGO)
מויזה קין מול רז שלמה (IMAGO)

אחרי הניצחון הנהדר על מולדובה, נבחרת ישראל תעמוד הערב (שני, 21:45) בפני מבחן מסוג אחר לגמרי, כאשר תארח בדברצן את נבחרת איטליה לקרב גדול על המקום השני בבית. מי שכבר פגש את איטליה כמאמן הוא מאמן הנבחרת לשעבר, אלישע לוי, שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

שלום אלישע, איך אתה לקראת המשחק?
"איטליה זו אופרה אחרת. נגד מולדובה נראינו טוב ושלטנו, עשינו דברים יפים בהתקפה. המבחן יהיה במשחק ההגנה היום. האיטלקים לא רק שגאטוסו מאמן חדש, אלא שהוא שינה מערך והבין שהיה חסר להם מחץ. הוא ישחק עם שני חלוצים וזה עשוי להקשות עלינו. אני חושב שרן משחק עם קו של חמישה כדי לנסות להתמודד עם זה. הוא יצטרך לוותר על דן ביטון או על תאי בריבו. זה משנה את כל התמונה. אם נהיה קרובים לשער שלנו, נהיה בבעיה. הגישה טובה וזה חשוב מאוד, ואם אנחנו רוצים בכלל לחשוב על סיכוי למקום השני, אנחנו חייבים לעשות תוצאה טובה".

תאי בריבו נמצא בכושר טוב, אבל הוא צפוי לא לפתוח ודור פרץ יפתח כחלוץ מדומה. מה דעתך?
"דור פרץ מכיר את העמדה הזאת, אבל זה לא התפקיד הטבעי שלו. בריבו בכושר נהדר. הייתי מאמן לאומי ואני הייתי הולך עם קו ארבעה בהגנה ועם קישור חזק. ברגע שאתה משחק בקו של חמישה, אתה מאבד את האמצע ויש חיסרון באגפים, והאיטלקים ינצלו את זה. יש לנבחרת תלכיד טוב ויש שמאל חזק מאוד, וחבל לוותר על משחק אגף. הייתי רוצה לראות את דור פרץ בקישור, שם הוא מביא את האיכויות שלו".

אלישע, כמה ייגמר?
"מקווה שישראל תנצח 1:2".

