לאחר הפיגוע: בנבחרת פנו לגבי סרטים שחורים

לאחר הפיגוע הרצחני הבוקר בירושלים (שני), שהתרחש בבוקר המשחק של נבחרת ישראל מול נבחרת איטליה ב-21:45 בדברצן שבהונגריה, בהתאחדות לכדורגל פנו לאופ"א על-מנת ששחקני הנבחרת יוכלו לעלות עם סרטים שחורים.

בהתאחדות מחכים לתשובה, כאשר בנוגע לדקת דומייה, הדבר לא צפוי להתאפשר בשל העובדה שלוח הזמנים למשחק והישיבה הטכנית כבר נערכו וכמעט בלתי אפשרי לבצע שינויים ביום המשחק.

שחקני הנבחרת קמו הבוקר והתעדכנו בחדשות הקשות: "זה מטורף, פשוט כ"כ עצוב", אמרו. זאת לא הפעם הראשונה שנבחרת ישראלית עומדת לפני משחק גורלי כשבבוקר חל אירוע טרור: גם נבחרת הנוער של אופיר חיים שיחקה בשלב העילית לפני ההעפלה לאליפות אירופה לנבחרות צעירות בסלובקיה לאחר שבאותו בוקר התרחש פיגוע וכך גם היה בבוקר המשחק מול ברזיל ברבע גמר המונדיאליטו.

"אנחנו יכולים להשתוות לאיטליה"

בנושא אחר, במהלך השבוע מקיימת שגרירות ישראל בהונגריה תכנית מיוחדת עבור 35 ילדי מג'דל שאמס. הילדים מתארחים באקדמיה של פרנצוורוש, שם הם נהנים מפעילויות חווייתיות ומסגרת ייחודית המשלבת ספורט וקהילה.

מקום האסון במג'דל שמס (רויטרס)

כחלק מהשבוע הזה, הילדים ייקחו חלק בצפייה בשני משחקים גדולים: ישראל – איטליה (הערב) והונגריה – פורטוגל (מחר).

הערב יתקיים מפגש במהלכו הילדים יקבלו את כרטיסי הכניסה למשחק, ארוחת לאנץ' בוקס ומתנה קטנה מההתאחדות לכדורגל. במפגש ישתתפו: יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, שגרירת הונגריה, מאיה קדוש, אגדות העבר: עבאס סואן וקלמי סבן, מנכ"ל ההתאחדות, יריב טפר, סגן יו"ר ההתאחדות לכדורגל, מורן מאירי, והמשנה למנכ"ל, רונן מושקוביץ.