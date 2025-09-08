יום שני, 08.09.2025 שעה 16:50
שונות  >> שיחת היום של שוופס

יואב שמיר: יש תחושת פספוס לצד הרבה גאווה

עוזר מאמן נבחרת ישראל דיבר ב"שיחת היום" לאחר ההדחה מהיורובאסקט מול יוון: "עמדנו במשימה להגיע לשמינית, אבל עם קצת ריכוז היינו יכולים לעבור"

|
יואב שמיר (מרטין גוטדאמק)
יואב שמיר (מרטין גוטדאמק)

תחושת החמצה לצד גאווה גדולה בנבחרת ישראל לאחר ההדחה מהיורובאסקט בשלב שמינית הגמר בעקבות ההפסד 84:79 לנבחרת יוון. הבחורים בכחול לבן רשמו ניצחונות יפים בקמפיין והודחו מול נבחרת חזקה מהם על הנייר. עוזר מאמן הנבחרת, יואב שמיר, עלה לדבר בתכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ וסיכם את הטורניר.

שלום יואב, ספר לנו על התחושות, איך אתה מסכם?
”אכזבה, רצינו להמשיך ולהצליח בטורניר ולהמשיך לקבל תמיכה גדולה ומדהימה שקיבלנו מהארץ. מצד שני אני חושב שאחרי שראינו את הבית והערכנו ועשינו את כל ההכנה, קיווינו להגיע לשמינית מבלי לדעת את מי נפגוש. עמדנו במשימה הזאת ואני שמח, אבל עדיין, עם קצת יותר ריכוז היינו יכולים לעבור. יש תחושת פספוס לצד הרבה גאווה”.

הייתה שם הזדמנות לעשות הפתעה.
”היו הזדמנויות טובות כמו שיש בכל משחק. זה נראה עוד יותר מול שחקן מול יאניס, זה מקבל יותר מקום ונותן תחושה שמשימה בלתי אפשרית יכולה להיות אפשרית. עמדנו במטרות שהצבנו לעצמנו במשחק כמו לעצור את דורסי, כי את יאניס אי אפשר לעצור, כמו שראינו בכל הטורניר. עם יותר ריכוז, יכולנו לעשות את זה. הרצון היה שם, היה חסר את הדברים הקטנים”.

יאניס אנטטוקומפו ודני אבדיה (IMAGO)יאניס אנטטוקומפו ודני אבדיה (IMAGO)

השגתם את המטרה שרציתם ועליתם לשמינית, אבל אתם לא מרגישים שהיה אפשר להשיג יותר עם סגל כזה?
”בכל הנבחרות לאורך השנים אין רוטציה של יותר מתשעה שחקנים. ניסינו לבנות רוטציה ותוך כדי משחק יש ניהול מסוים ולכל משחק יש חיים משלו. תמיד בדיעבד אנחנו אומרים שיכולנו לעשות דברים אחרים, עוד לא עברנו על כל הפרטים וחקרנו. אחרי התכנון ואחרי הביצוע יגיע הרגע שננתח ונבין איפה יכולנו להיות יותר טובים. אלו שהיו על הפרקט עשו דברים יפים מאוד”.

לא שחקתם את דני אבדיה על הפרקט יותר מדי?
”לא יודע אם זה היה מתורגם לעוד ניצחון. אם אנחנו משווים מול הכוכבים של הנבחרות האחרות, אז אלו הדקות שהם קיבלו גם. 30 ומעלה. אני לא משווה אותו אליהם, אבל אני מתייחס אליו כאל התפקיד שיועד לו בנבחרת. המעבר שלו למשחק אירופאי זה דבר שלוקח זמן להתרגל אליו וראינו שהוא עשה את זה יפה. היו פעמים שהעדפנו שהוא יישאר על המגרש גם בדקות פחות טובות שלו בגלל האיכויות שלו. זה לא מדע מדויק”.

ים מדר מול יאניס (FIBA)ים מדר מול יאניס (FIBA)

היה ויכוח על תמיר בלאט והאם הוא היה צריך להיות מוזמן. אתה שלם עם ההחלטה שלכם?
”ההחלטה התקבלה בצורה מקצועית. נבנה תמהיל מסוים במשך שנתיים ותמיר לא היה חלק מהתמהיל הזה מסיבות כאלה ואחרות ולכן זה מה שהוחלט. אני לא חושב שהיה לנו חוסר, מי שהיה נתן הכל”.

רומן סורקין אמר שהוא לא דואג לעתיד הכדורסל הישראלי אחרי האליפות הזאת והטורניר הזה נערך גם בלי בן שרף ועומר מאייר הצעירים.
”היינו שמחים אם הם היו יכולים להגיע, אבל לא נותנים לשחרר החתמות כל כך מוקדמות מהמקומות שלהם אחרי שהשקיעו הרבה כסף. אני מקווה שבמשך השנתיים הקרובות הם יהיו זמינים. בגלל זה רומן גם לא דואג מעתיד הכדורסל. יש לנו עוד שחקנים צעירים וטובים בנוסף לוותיקים מעולים והעתיד נראה טוב”.

אתם תזמינו אותם לנבחרת בפעמים הבאות?
”זה לא תלוי רק בנו. היורוליג זה ליגה פרטית ויש להם את החוקים שלהם. שנה שעברה היה איזשהו הסכם בין יורוליג לפיב”א ואני מקווה שזה ימשיך. נבחרת ישראל היא של כולם. שחקנים מוזמנים בכל חלון מחדש וככה גם יהיה ואני מקווה שנוכל לשחק עם הנבחרת הטובה ביותר”.

