"איטליה מכבדת את ישראל, גאטוזו ישנה מערך"

ברגע אחד באולם מסיבות העיתונאים אמש בדברצן, ניתן היה להרגיש מעט מאבק התהילה של נבחרת איטליה הגדולה, שזכתה במונדיאל 2006 שבגרמניה. המאמן החדש, ג'נארו גאטוזו, שרק ביום שישי רשם את הופעת הבכורה הרשמית על הקווים, עלה לדבר במסיבת העיתונאים, כאשר עוד לפניו, נכנס לאולם המנהל המקצועי של הנבחרת, ג'יאנלואיג'י בופון.

הימצאותם של השניים בנבחרת האיטלקית (בופון עובד בתפקיד כבר קרוב לשנה וחצי) ובעיקר מינויו של גאטוזו, שלא רשם עד כה הצלחה יוצאת דופן כמאמן, נובעת בעיקר מהרצון לגרום לשחקני הסקוואדרה אזורה, להיות מחויבים, כמו שהיו שתי הדמויות הבכירות בפן המקצועי בנבחרת.

גאטוזו לא היה כישרון יוצא דופן, אך תמיד רצה יותר מהיריב וכיפר על כך שהיה אולי טיפה פחות מוכשר מיריביו, ברצון בלתי מתפשר לנצח ובמחויבות טוטאלית ללאום ממנו הגיע. זה גם המסר שהוא מנסה להנחיל בכל יום ויום מאז מונה לתפקיד לשחקניו.

"לא התכוונתי לצאת נגד ישראל, נבחרת חזקה"

הנבחרת האיטלקית נחתה אמש רק בשעה 18:15 שעון הונגריה (19:15 שעון ישראל), כאשר מהשדה, הגיעו אנשי הצוות לאצטדיון. מעונבים, טקסיים משהו, הם פגשו לא פחות מ-30 עיתונאים איטלקיים שהגיעו, נאמנים בעצמם למולדת ומנסים לדלות כל פיסת מידע על הנבחרת המתהווה של אגדת העבר.

ההשפלה מול נורבגיה בחלון הקודם, עשתה את שלה. בנבחרת מבינים שהדור הנוכחי לא הכי מוכשר ביחס לשאר הנבחרות הגדולות, אך כפי שכבר דובר קודם, ניתן לכפר על זה. "גאטוזו היה שחקן עם לב גדול, אבל גם כשהיה במילאן הגדולה עם שבצ'נקו וקאקה, הוא לא היה הכי טוב ובכל זאת מצא את עצמו בולט בגלל האופי. הוא זכה בגביע העולם עם נבחרת איטליה, גם שם, לא כשחקן הכי כישרוני. אבל כאן בנבחרת, הוא מנסה להביא את האופי שהיה לו כשחקן לשחקנים שלו", מספר אנדראה ראמאזוטי, אשר מסקר את הנבחרת האיטלקית ואת מילאן ב-20 השנים האחרונות.

"הוא מנסה לגרום למוטיבציה לשחקנים, שיבינו מה זה לשחק עבור הנבחרת האיטלקית. כיום, השחקנים האיטלקים הם לא הטובים בעולם, אז גאטוזו מבין ורוצה שייתנו 100% על המגרש, כי ההרגשה הייתה שלפני זה הם לא עשו את זה. במשחק מול נורבגיה הפסדנו ואפשר לדבר על פציעות וכו', אבל השחקנים פשוט הגיעו במוד רע. היו שחקנים מאינטר שהפסידו בליגת האלופות והיו סחוטים מנטלית, היו פצועים. השחקנים באו במוד לא טוב וכשאתה בא לנבחרת אתה חייב לתת 100% בכל פעם", הוסיף.

כשבאיטליה מנסים לתת דוגמה לכך שהלכידות הקבוצתית והרצון גוברים על הכישרון, הם מדברים על הנבחרת של יורו 2020 (או 2021 ליתר דיוק): אז, החבורה של רוברטו מנצ'יני לא הורכבה משמות נוצצים, אך בשל רוח בלתי מתפשרת, גברה על נבחרת אנגליה בגמר וזכתה בטורניר.

שחקני נבחרת איטליה (רויטרס)

אז גאטוזו מנסה לשנות דיסקט: הוא מבהיר לשחקניו כי הם צריכים להגיע לכל משחק בנבחרת הלאומית, כאילו הוא גמר ואי אפשר להתייחס למשחק מסוים כאל “סתם משחק”. אגב, אם נוברים בהיסטוריה, המפגש היחיד של גאטוזו עם הכדורגל הישראלי היה אי שם בעונת 2001-2002 בגביע אופ"א. מילאן, נגד הפועל ת"א. מי כבש לזכות האדומים דאז? מאמן נבחרת מולדובה כיום, המשחקת באותו הבית עם ישראל ואיטליה, סרגי קלשנקו.

בחזרה להתמודדות הערב: למרות הניצחון על אסטוניה ביום שישי, שהושג בתוצאה מרשימה, גם האיטלקים יודעים שמדובר באופרה אחרת. המאמן צפוי לבצע שינויים בהרכב: על פי ההערכות, אנדראה קמביאסו, צפוי לפתוח במקומו של פדריקו די-מארקו ואילו מנואל לוקאטלי, יפתח במקומו של מתיאה זקאני.

"בנבחרת מכבדים מאוד את ישראל. גאטוזו אמר לפני כמה ימים שיהיה משחק קשה ולאחר הניצחון על אסטוניה בו הנבחרת שיחקה עם שני חלוצים ושני שחקני כנף, הוא הבהיר שלא בכל משחק נלחץ בצורה הזאת. צריך לזכור: במפגש הקודם בהונגריה, איטליה ניצחה רק 1:2 בליגת האומות את ישראל, כאשר ספאלטי היה המאמן. הם מבינים שישראל הרבה יותר חזקה מאסטוניה. גאטוזו יראה את הכבוד לישראל בסגנון המשחק שלו והוא לא ישחק בצורה התקפית כזאת מול ישראל", מוסיף ראמאזוטי.

כשהם קיימו שלושה משחקים עד כה בשלב הבתים, בנבחרת האיטלקית מסתכלים כרגע על דבר אחד: העפלה לגביע העולם. המטרה היא לנצח את כל חמשת המשחקים שנותרו, להגיע ל-21 ואז בעצם להשתוות לנורבגיה. באיטליה מבינים, כי בשל העובדה שההעפלה מהמקום הראשון עשויה להיות מוכרעת גם על הפרש שערים, ייתכן כי כל שאר יכריע. "אם לא ננצח את ישראל, נצטרך לחשוב על המקום השני בבית", אמרו באיטליה.