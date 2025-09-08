יום שני, 08.09.2025 שעה 13:08
כפר יונה, עירוני אשדוד ובני סכנין עלו לשלב הבא

השלושה עלו לסיבוב ב' בגביע המדינה לנוער. גם הפועל הרצליה ומכבי קריית גת השיגו ניצחונות. בין המודחות: ריינה, מכבי נווה שאנן והפועל רמת ישראל

מכבי עירוני כפר יונה (באדיבות המועדון)
מכבי עירוני כפר יונה (באדיבות המועדון)

משחקי סיבוב א' בגביע המדינה לנוער ממשיכים להניב לנו תוצאות. אמש (ראשון) התקיימו להם חמישה משחקי נוער, כשהעולות הן מכבי עירוני אשדוד, מכבי עירוני כפר יונה, בני סכנין, הפועל הרצליה ומכבי קריית גת. מי שימשיכו להתמקד בליגה הן מכבי נווה שאנן, מכבי בני ריינה, הפועל מטה אשר, מ.ס. קריית חיים והפועל רמת ישראל.

מכבי בני ריינה – מכבי עירוני כפר יונה 1:1 (4:1 בפנדלים)

המפגש בין שתי קבוצות מליגה ארצית, הליגה השלישית בטיבה בגיל נוער, הניב ניצחון לקבוצה מהמחוז הדרומי. לבני ריינה קבוצת בוגרים בליגת העל, אלא שמחלקת הנוער שלה עדיין בבנייה. לכפר יונה, לעומת זאת, קבוצת בוגרים בליגה ב', כך שהניצחון מול בני ריינה הביא הרבה יוקרה ליישוב בצמוד לנתניה.

לאחר 16 דקות משחק, דין הררי קבע 0:1 לכפר יונה והוריד את שתי הקבוצות לחדרי ההלבשה כשהאורחים ביתרון. בדקה ה-59 נסראת בשאראת הישווה התוצאה ולקח הקבוצות אל הארכה בת 120 דקות. יש לציין כי החל מהדקה ה-63, כפר יונה נותרו ב-10 שחקנים לאחר צהוב שני לאוריה רוזנברג ובדקה ה-101 נותרו בתשעה שחקנים לנוכח צהוב שני לירון הוריש.

גביע המדינה לנוער (שחר גרוס)גביע המדינה לנוער (שחר גרוס)

אגב, אותו ירון הוריש קבע 1:2 לכפר יונה, זאת בדקה ה-101 ובדקה ה-107 מכבי בני ריינה הצליחה להשוות פעם נוספת, בזכות שער של בוראק גאנם. לכפר יונה הבקיעו בבעיטות העונשין מ-11 מטרים זכריה פיליפס, אופק אלמוג, נבו תמר וארז אליה. לבני ריינה הצליח למצוא את הרשת רק איהם מטר, הקפטן.

מכבי קריית גת – הפועל מטה אשר 1:12

אחרי שהבוגרים רמסו 0:5 את מ.ס. דימונה במסגרת המחזור הראשון בליגה א' דרום, גם קבוצת הנוער פותחת ברגל ימין העונה ועוד בתוצאה מהסרטים. רועי צידון, שהיה לשחקן פורה בעונה החולפת, כשחקן נערים א' במועדון, הרי שהתכבד ב-25 שערים בכל המסגרות, נהנה במשחק מול מטה אשר מרביעייה, עד כדי כך. ממשיך הוא במסע הכיבושים שלו לעונת 2025/26.

חניכיו של דוד שלמה אילצו את מוהנד אזברגה להוציא 12 פעמים מכיסו את המכשיר האלקטרוני עליו ציין את שמות הכובשים. צידון, כאמור, עם רביעייה, ביילו ברוך (הקפטן), איליי לבל, לביא יונה, מאור ג'ורג'י, גיא איילין, נדב איטח, ניר דרעי ואיתי רביזדה השלימו כ"א בשער משלו. למטה אשר צימק התוצאה ענבר ג'אנו, הקפטן. יונתן תמים והראל רואימי ראו אדום אחרי המשחק.

שחקני קריית גת חוגגים (ולדי מויסייב)שחקני קריית גת חוגגים (ולדי מויסייב)

יתר תוצאות משחקי האתמול בסיבוב א' בגביע המדינה לנוער:

מכבי נווה שאנן – מכבי עירוני אשדוד 2:1 (הבקיע לנווה שאנן: חמזה חוג'יראת; הבקיעו לאשדוד: דניאל אסרף והראל בן שושן עם שער עצמי).

הפועל הרצליה – מ.ס. קריית חיים 0:8 (הבקיעו להרצליה: גור אבידר, רועי שקלים, יהלי רפאלי, נריה שפסר, דניאל רבי, איליי ממרובסקי, יהלי מוראדיאן והראל תמיר).

הפועל רמת ישראל – בני סכנין 3:0 (הבקיעו לסכנין: עלי גנאמה, מוחמד אבו ריא ואחמד חידר).

