יום שני, 08.09.2025 שעה 20:08
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
72-53הפועל כפר שלם1
66-73עירוני מודיעין2
63-33הפועל כפ"ס3
53-93מ.ס קריית ים4
53-43הפועל עכו5
40-32הפועל ראשל"צ6
43-52הפועל ר"ג7
40-22מכבי פ"ת8
31-12מכבי הרצליה9
34-12הפועל רעננה10
23-32מ.ס כפר קאסם11
17-53הפועל חדרה12
14-23בני יהודה13
04-22הפועל נוף הגליל14
06-32מכבי יפו15
06-03הפועל עפולה16

דקה 78: כפר קאסם - מכבי יפו 0:2

ליגה לאומית, מחזור 3: האורחת רוצה ניצחון בכורה, אך מרעב (35) ואגו קריסטיאן (58) העלו את המארחת ליתרון כפול. במקביל: הפועל ראשל"צ - רעננה 0:1

|
גדעון אקווה (שחר גרוס)
גדעון אקווה (שחר גרוס)

בצל פגרת הנבחרות, המחזור השלישי בליגה הלאומית ממשיך בשעה זו כשבמוקד, מ.ס כפר קאסם סוהיב מארחת את מכבי קביליו יפו. בנוסף, הפועל ראשון לציון פוגשת את הפועל רעננה ומכבי הרצליה מארחת את הפועל נוף הגליל.

מ.ס כפר קאסם – מכבי קביליו יפו 0:2

החבורה של אלון זיו פתחה את העונה רע עם שני הפסדים כשהיא עם אפס משש, ומקווה למצוא נקודות ראשונות העונה. מהעבר השני, המארחת מגיעה לאחר שתי תוצאות תיקו רצופות, כשהיא רוצה לרשום ניצחון ראשון לעונה.

עומר בירן מקבל כבוד (שחר גרוס)עומר בירן מקבל כבוד (שחר גרוס)
שחקני מכבי יפו (שחר גרוס)שחקני מכבי יפו (שחר גרוס)
שחקני מ.ס כפר קאסם (שחר גרוס)שחקני מ.ס כפר קאסם (שחר גרוס)
מ.ס כפר קאסם - מכבי יפו (שחר גרוס)מ.ס כפר קאסם - מכבי יפו (שחר גרוס)
רונן פרץ (שחר גרוס)רונן פרץ (שחר גרוס)

דקה 35, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1: כדור קרן מדויק של דאבור הוגבה לרחבה, סאמח מרעב עלה מעל כולם ונגח לרשת.

שחקני מ.ס כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)שחקני מ.ס כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)
שחקני מ.ס כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)שחקני מ.ס כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)
סאמח מרעב אחרי השער (שחר גרוס)סאמח מרעב אחרי השער (שחר גרוס)

דקה 58, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:2: הגבהה מצד ימין הגיעה לאגו קריסטיאן שעלה מעל כולם ונגח לרשת.

שחקני מ.ס כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)שחקני מ.ס כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)
אגו קריסטיאן חוגג (שחר גרוס)אגו קריסטיאן חוגג (שחר גרוס)
דור אלו וגיל יצחק (שחר גרוס)דור אלו וגיל יצחק (שחר גרוס)
שחקני מכבי יפו מאוכזבים (שחר גרוס)שחקני מכבי יפו מאוכזבים (שחר גרוס)

הפועל ראשון לציון – הפועל רעננה 0:1

הקבוצה מעיר היין פתחה טוב את העונה במחינתה כשהיא עם תיקו וניצחון בשני מחזורי הפתיחה וטרם ספגה שער, ומקווה להמשיך במומנטום. מנגד, האדומים הובסו במחזור הראשון, אך ניצחו את מכבי הרצליה במשחק שלאחר מכן ומקווים לחבר ניצחון שני רצוף.

דקה 39, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:1: וואו! שי סבח לקח את הכדור והתקדם חופשי לגמרי, שחרר בעיטה עוצמתית לחיבורים מכ-25 מטרים, לדור חברון לא נותר סיכוי.

מכבי הרצליה – הפועל נוף הגליל 1:2

לא כך קיוותה לפתוח נוף הגליל את העונה, כשהיא עם שני הפסדים רצופים ונמצאת בתחתית, בתקווה להתאושש ולצאת לדרך חדשה עם שלוש נקודות. מנגד, המארחת בצהוב ניצחה את המחזור הראשון, אך הפסידה במשחק השני להפועל רעננה, ומחפשת נקודות נוספות.

דקה 27, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: כדור עומק נשלח לווילינטון אפונזה קראבאלי, שהתקדם מעט ועל שמירה של בלם, שחרר בעיטה שטוחה מתחת לרגליים של השחקן היישר לפינה של מתן עמבר. 

דקה 35, שער! הפועל נוף הגליל השוותה ל-1:1: אחרי ערבוביה בהגנה, שי מוסינקו קיבל את הכדור ובנגיעה בעט מדויק לרשת.

דקה 43, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-1:2: המארחת קיבלה פנדל, אילון ירושלמי ניגש לנקודה הלבנה, לא התבלבל וכבש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */