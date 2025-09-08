דקה 78: כפר קאסם - מכבי יפו 0:2

בצל פגרת הנבחרות, המחזור השלישי בליגה הלאומית ממשיך בשעה זו כשבמוקד, מ.ס כפר קאסם סוהיב מארחת את מכבי קביליו יפו. בנוסף, הפועל ראשון לציון פוגשת את הפועל רעננה ומכבי הרצליה מארחת את הפועל נוף הגליל.

מ.ס כפר קאסם – מכבי קביליו יפו 0:2

החבורה של אלון זיו פתחה את העונה רע עם שני הפסדים כשהיא עם אפס משש, ומקווה למצוא נקודות ראשונות העונה. מהעבר השני, המארחת מגיעה לאחר שתי תוצאות תיקו רצופות, כשהיא רוצה לרשום ניצחון ראשון לעונה.

עומר בירן מקבל כבוד (שחר גרוס)

שחקני מכבי יפו (שחר גרוס)

שחקני מ.ס כפר קאסם (שחר גרוס)

מ.ס כפר קאסם - מכבי יפו (שחר גרוס)

רונן פרץ (שחר גרוס)

דקה 35, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1: כדור קרן מדויק של דאבור הוגבה לרחבה, סאמח מרעב עלה מעל כולם ונגח לרשת.

שחקני מ.ס כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)

שחקני מ.ס כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)

סאמח מרעב אחרי השער (שחר גרוס)

דקה 58, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:2: הגבהה מצד ימין הגיעה לאגו קריסטיאן שעלה מעל כולם ונגח לרשת.

שחקני מ.ס כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)

אגו קריסטיאן חוגג (שחר גרוס)

דור אלו וגיל יצחק (שחר גרוס)

שחקני מכבי יפו מאוכזבים (שחר גרוס)

הפועל ראשון לציון – הפועל רעננה 0:1

הקבוצה מעיר היין פתחה טוב את העונה במחינתה כשהיא עם תיקו וניצחון בשני מחזורי הפתיחה וטרם ספגה שער, ומקווה להמשיך במומנטום. מנגד, האדומים הובסו במחזור הראשון, אך ניצחו את מכבי הרצליה במשחק שלאחר מכן ומקווים לחבר ניצחון שני רצוף.

דקה 39, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:1: וואו! שי סבח לקח את הכדור והתקדם חופשי לגמרי, שחרר בעיטה עוצמתית לחיבורים מכ-25 מטרים, לדור חברון לא נותר סיכוי.

מכבי הרצליה – הפועל נוף הגליל 1:2

לא כך קיוותה לפתוח נוף הגליל את העונה, כשהיא עם שני הפסדים רצופים ונמצאת בתחתית, בתקווה להתאושש ולצאת לדרך חדשה עם שלוש נקודות. מנגד, המארחת בצהוב ניצחה את המחזור הראשון, אך הפסידה במשחק השני להפועל רעננה, ומחפשת נקודות נוספות.

דקה 27, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: כדור עומק נשלח לווילינטון אפונזה קראבאלי, שהתקדם מעט ועל שמירה של בלם, שחרר בעיטה שטוחה מתחת לרגליים של השחקן היישר לפינה של מתן עמבר.

דקה 35, שער! הפועל נוף הגליל השוותה ל-1:1: אחרי ערבוביה בהגנה, שי מוסינקו קיבל את הכדור ובנגיעה בעט מדויק לרשת.

דקה 43, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-1:2: המארחת קיבלה פנדל, אילון ירושלמי ניגש לנקודה הלבנה, לא התבלבל וכבש.