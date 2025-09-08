יום שני, 08.09.2025 שעה 13:08
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
31-31הפועל עראבה1
31-21מכבי נווה שאנן2
11-11בני מוסמוס3
11-11עירוני נשר4
10-01הפועל מגדל-העמק5
10-01הפועל ב.א.גרבייה6
10-01הפועל כרמיאל7
10-01מכבי אתא ביאליק8
00-00הפועל בית שאן9
00-00צעירי טמרה10
00-00מ.ס. צעירי כפר קנא11
00-00מכבי אחי נצרת12
00-00צעירי אום אל פאחם13
00-00הפועל א.א. פאחם14
02-11מ.ס. טירה15
03-11מ.כ. צעירי טירה16
03-11מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
30-51מכבי קרית מלאכי1
30-51מכבי קרית גת2
31-31בית"ר יבנה3
31-21מ.כ. ירושלים4
31-21מכבי עירוני אשדוד5
30-11בית"ר נורדיה ירושלים6
11-11הפועל הרצליה7
11-11מ.כ. כפ"ס8
10-01הפועל אזור9
10-01מ.כ. ירמיהו חולון10
02-11הפועל מרמורק11
02-11מכבי יבנה12
01-01שמשון תל אביב13
05-01מ.ס. דימונה14
05-01הפועל ניר רמה"ש15

שרון אביטן ביקש להיפרד ממ.ס. דימונה

מהר מכפי שציפינו? המאמן ביקש מאנשי המועדון להשתחרר מסיבותיו האישיות. כזכור, בסוף השבוע הורחק באדום וקבוצתו הפסידה 5:0 למכבי קריית גת

|
שרון אביטן (יונתן גינזבורג)
שרון אביטן (יונתן גינזבורג)

מ.ס. דימונה בדרך לחפש מאמן חדש? הבוקר (שני) שרון אביטן הודיע לראשי המועדון הדרומי כי תם מבחינתו תפקידו בעמדת המאמן מסיבותיו האישיות. בדימונה מנסים בכל דרך אפשרית לשכנעו להמשיך, הרי שלא מוכנים הם לקבל את התפטרותו. לעת עתה, המאמן ציין בפני הדימונאים כי רוצה לחשוב על כך ותוך 24 שעות לתת תשובתו.

במשחק הליגה הראשון במסגרת ליגה א' דרום, קבוצתו של שרון אביטן הפסידה 5:0 למכבי קריית גת, מול האקסים רומן זולו ואליאור משלי, שאף התכבד בשער. מלבד ההפסד הכואב, מה שלא נראה שנים במועדון הדרומי, הרי שהשופט, רועי גולדשטיין, החליט לשלוף לעבר אביטן את הכרטיס האדום ולהרחיקו לנוכח דין ודברים ביניהם.

איציק דהן, יו"ר מ.ס. דימונה, שוחח עם ONE בקצרה ואמר: "שרון אביטן יישאר במ.ס. דימונה עד תום העונה. מה שקרה במשחק מול קריית גת הוא אירוע אימוציונלי וזה הכדורגל. זה לא משליך על עונה שלמה או על מי הבנאדם. זה רק משחק אחד ואנחנו לא מתרגשים מהתוצאה, כי הדרך היא החשובה. האירוע בקריית גת מאחורינו, הפנים למשחק הבא".

במשך שנים שימש אביטן כמנהל מקצועי במחלקת הנוער של הפועל באר שבע, ואף אימן את קבוצת הנוער בשלוש קדנציות שונות במרוצת השנים כשהפעם האחרונה הייתה בעונת 2019/20. מדובר במאמן שמאוד מזוהה עם הפועל באר שבע. בעונת 2022/23 עבר למחלקת הנוער של בני יהודה תל אביב, שם שימש כמנהל מקצועי במחלקת הנוער, מטרומיים ועד לנוער.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
/* LAST / NEXT ROUNDs */