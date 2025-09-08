בוסקילה התקבל בחום, בהפועל לא מחכים לקוקו

בהפועל תל אביב מרוצים מאוד שעסקת העברתו של מור בוסקילה לקבוצה הסתיימה בהצלחה והשחקן חזר להתאמן ביחד עם חבריו החדשים ישנים. בוסקילה התקבל בחום ואמור להשתלב מהר בסגל המתרחב של המאמן אליניב ברדה.

למרות שעדיין לא הודיע מרקוס קוקו להנהלת המועדון שהוא מעדיף את ההצעה מצ.פ.ר קלוז' על פני ההצעה מהפועל, במועדון לא מחכים ומנהלים כבר מו"מ מתקדם עם שני מגנים זרים. ברדה רוצה לצרף גם קשר התקפי ובזה מתמקדים במקביל למו"מ לצירוף מגן זר.

בחודורוב ממשיכים את ההכנות לקראת לקראת המסקרן ביום שני הבא נגד בית"ר ירושלים. מי שצפוי לפתוח בהרכב הוא המגן השמאלי דורון ליידנר. לוקאס פלקאו, שנעדר ממשחק האימון בשבוע שעבר בגלל פציעה, חזר לאימונים והוא יהיה כשיר למשחק, גם רוי קורין אמור לחזור לכשירות מלאה.