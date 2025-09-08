חוזר לאוסטריה: שון וייסמן חתם בבלאו וייס לינץ

אחרי שש שנים, שון וייסמן חוזר לאוסטריה. החלוץ הישראלי חתם היום בקבוצה חדשה – בלאו וייס לינץ מהמקום האחרון בבונדסליגה האוסטרית, בה ינסה לחזור לעצמו לאחר תקופה שבה לא שיחק באופן רציף בגרנאדה הספרדית. השחקן חתם באמצעות סוכנו גלעד קצב.

וייסמן כזכור חווה את הפריצה הגדולה שלו בכודרגל האירופי במדי וולפסברגר האוסטרית, אז רשם עונת שיא עם 30 שערי ליגה שזיכו אותו במעבר יוקרתי לוויאדוליד הספרדית. בעונתו הראשונה, וייסמן כבש שישה שערים אך ירד עם ויאדוליד לליגה השנייה, לפני שכבש 20 שערים בסגונדה והעפיל עם הקבוצה בחזרה ללה ליגה.

אחרי עונה נוספת בוויאדוליד, וייסמן עבר לגרנאדה, אך שם לא נחל הצלחה גדולה, כשלא הצליח לקבע את מקומו בהרכב לאורך רוב התקופה, שכללה גם השאלה של חצי עונה בסלרניטנה האיטלקית בסרייה א’. העונה, החלוץ רשם שתי הופעות בליגה השנייה בספרד, כאשר בעונה שעברה הוא כבש שני שערים והוסיף שני בישולים.

שון וייסמן מוצג (פרטי)

כעת, וייסמן מגיע לקבוצה במצב לא פשוט בכלל. אחרי חמישה מחזורים, בהם השיגה נקודה אחת בלבד מ-15 אפשריות וכבשה שני שערים בלבד, לינץ נועלת את הטבלה.