יום שני, 08.09.2025 שעה 11:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

ויטור מתקרב לחזרה, פרטים קטנים נותרו עם דיופ

בלם הפועל באר שבע עשוי להיות כשיר בעוד כשבועיים וחצי-שלושה, הקבוצה מבירת הנגב קרובה לרכוש את הבלם הסנגלי שמשחק בשווייץ. ומה מצבו של גריטה?

|
מיגל ויטור יורד מהמגרש (רדאד ג'בארה)
מיגל ויטור יורד מהמגרש (רדאד ג'בארה)

הבלם הפורטוגלי-ישראלי של הפועל באר שבע מיגל ויטור עשוי להיות כשיר בעוד כשבועיים וחצי עד שלושה שבועות, כך לפי הערכה הראשונית. ויטור אמור לחזור ארצה השבוע ולהמשיך בשיקום שלו, בזמן שבקבוצה מקווים שמצבת הבלמים שעומדת על שניים תצליח להסתדר עד שיחזור העומק בעמדה.

בתוך כך, בקבוצה מגבירים את המאמצים לצרף בלם זר והם קרובים לסגור את העברת ג'יבריל דיופ לקבוצה, כשנותרו פרטים קטנים כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. הסנגלי אמור להגיע בעסקת רכישה ולא כהעברה חופשית, כשבצוות המקצועי עקבו אחרי השחקן ומכירים את יכולותיו למרות עונה לא טובה בשווייץ.

בינתיים בבאר שבע מקווים שביממה הקרובה תיסגר התרת חוזהו של ארנולד גריטה והעברתו לרומניה, שם כבר סיכם את תנאיו באוניברסיטטה קלוז'. גריטה חזר לישראל בסוף השבוע ולקח חלק באימון הערב אתמול ואימון הבוקר היום.

פול גריטה (אורן בן חקון)פול גריטה (אורן בן חקון)
