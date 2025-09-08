יום רביעי, 10.09.2025 שעה 11:32
כדורגל ישראלי

4 בישולים לבלטה, 0:5 לקריית מלאכי על רמה"ש

יוסף בלטה כיכב, קריית מלאכי פתחה עונה בניצחון ביתי לראשונה מ-2010/11: צביקה לוי: "לא נלחצנו מלתת את השער הראשון. פתחנו את הסכר והמשכנו"

|
מולאט גוברה חוגג הראשון (יונתן גינזבורג)
מולאט גוברה חוגג הראשון (יונתן גינזבורג)

איזה ערב של כדורגל חווינו אמש (ראשון) באצטדיון 'נינו' בקריית מלאכי. מלבד ליקוי הירח שנצבע בצבע אדמדם, מכבי קריית מלאכי, בהובלת צביקה לוי על הקווים, אירחה את הפועל ניר רמת השרון, היורדת הטרייה מהליגה הלאומית, במסגרת המחזור הראשון של ליגה א’ דרום, והביסה אותה עם 0:5 מהדהד. עדן וינשטיין וזך יוסף לקחו חלק במשחק, בעוד שרונן וינשטיין נשאר מחוץ למגרש עקב אי-פרוצדורה בבקרה, באישור השופטים.

לפני פתיחת המשחק, השחקנים התקבצו סביב עיגול האמצע, ואחד מאנשי קריית מלאכי הקריא דברי פרידה מאוהד שליווה את הקבוצה לכל מקום. הקהל הרים שלט שעליו נכתב "אברהם כהן ז"ל, בליבנו לעד, אוהבים אולטרס אנג'לס". לאחר ההקראה, הספסלים, השחקנים והקהל מחאו כפיים לכבודו של המת.

אין ספק שמצבה של הפועל ניר רמת השרון לא מזהיר כלל. השוער ירדן הרשנזון, שהגיע משמשון פזטל תל אביב, עלה למגרש עם חולצת שוער מספר 25 ומעליה מדבקה. ככל שהמשחק התקדם, המדבקה ירדה ונגלה השם "סטולר", כלומר חולצתו של טמיר סטולר מעונה שעברה. אין ציוד חדש? משתמשים בישן עם תיקונים.

הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)

המחצית הראשונה הייתה די מנומנמת. רמת השרון לא הצליחה לסיים אפילו פס אחד בין שחקנים. מלאכי לחצה גבוה עם עודד בירו, רון אשכנזי, טריקו גהטון, יובל חליבה, עילי ברכה, יוסף בלטה ומולאט גברה, אך הכדור לעיתים קרובות ניתז מעל השער בהחמצות מסמרות שיער.

באחד הרגעים המוזרים במשחק, וינשטיין הבן נכנס לרחבת החמש והעביר נאום להרשנזון על הלך הרוח במגרש. "כל הקבוצה חושך. רק גולדשטיין משחק", אמר וינשטיין הצעיר, שהתעצבן על המשחק השלומיאלי של השחקנים.

המחצית הראשונה הסתיימה בהרבה הזדמנויות מצד מכבי קריית מלאכי ועם בעיטה אחת מצד הפועל ניר רמת השרון לעבר עדי נסה. צביקה לוי נראה דרוך ומאוכזב מהתוצאה הלא מספקת.

צביקה כנראה הצליח לדרבן את שחקניו במחצית, שכן המחצית השנייה נפתחה בצורה חדה הרבה יותר. בדקה ה-49, מכבי קריית מלאכי קיבלה קרן מצד ימין, שיוסף בלטה הגיש למולאט גברה שקבע 0:1 למכבי קריית מלאכי.

זה לא היה מספיק למכבי קריית מלאכי. בדקה ה-63 יובל חליבה מצא את הרשת בשנית, לאחר בישול נוסף של יוסף בלטה. בדקה ה-75 טום מרדכי, המחליף, קבע 0:3 עם בישול שלישי של יוסף בלטה. אם לא די בכך, יוסף בלטה בישל בפעם הרביעית לטום, שסיפק צמד וקבע 0:4. נאור כהן סגר את המשחק בדקה ה-94 עם שער נוסף, 0:5 לקריית מלאכי.

יובל חליבה חוגג השני (יונתן גינזבורג)יובל חליבה חוגג השני (יונתן גינזבורג)
טום מרדכי חוגג השלישי (יונתן גינזבורג)טום מרדכי חוגג השלישי (יונתן גינזבורג)
נאור כהן חוגג השער החמישי (יונתן גינזבורג)נאור כהן חוגג השער החמישי (יונתן גינזבורג)

לאורך כל המשחק, קהל מכבי קריית מלאכי עודד את הקבוצה והיה שם איתה לכל אורך הדרך, למרות שפה ושם הקניט את קבוצת מכבי עירוני אשדוד, בה מאמן דניאל טולמסוב, לשעבר מאמן מכבי קריית מלאכי. הקהל של מכבי קריית מלאכי חזר למגרשים ובגדול.

צביקה לוי, לאחר המשחק, התייחס לניצחון הגדול ואמר שאין להסתנוור מהתוצאה, כי הליגה עוד ארוכה. "לא נלחצנו מלתת את השער הראשון. אמרתי לשחקנים שלי שזה לא מה שיניע אותם על המגרש. במחצית השנייה פתחנו את הסכר והמשכנו לשחק את הכדורגל שלנו".

צביקה לוי בראיון לאחר המשחק
צביקה לוי (יונתן גינזבורג)צביקה לוי (יונתן גינזבורג)
