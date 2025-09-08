יום רביעי, 10.09.2025 שעה 11:32
אחי נצרת ורמת השרון עלו שלב בגביע נערים ג'

ששת משחקי הגביע הסתיימו בזמן משחק רגיל. נציגות הליגות הארציות, כששתי הקבוצות ניצחו בהפרשים גבוהים יריבות מהדרג המחוזי והעפילו לשלב הבא

|
מכבי אחי נצרת נערים ג (באדיבות המועדון)
מכבי אחי נצרת נערים ג (באדיבות המועדון)

היום החמישי של משחקי גביע המדינה בשנתון נערים ג', בו שוחקו שישה משחקים, לא הניב תוצאות מפתיעות, אף אחד מהמשחקים לא נמשך מעבר לזמן המשחק הרגיל. היום (שני) ייערכו שישה משחקים נוספים, אך תמונת העולות המלאה תתבהר רק במהלך החודש הבא, בו יושלמו המשחקים האחרונים של שלב א'.

הפועל אזור - מכבי אחי נצרת 4:1

קבוצת ה"צו פיוס" מליגת דן אירחה קבוצה מארצית צפון, בתקווה להיות הסינדרלה של משחקי היום, אך המשוכה הייתה גבוהה מדי, במשחק שבו לא נשלף אפילו כרטיס צהוב אחד לחובת השחקנים.

אסעד ביאטרה (20,38) כבש צמד במחצית הראשונה והעניק לקבוצתו יתרון 0:2. שער שכבש ג'ורג' בנא (60) העלה את נצרת ליתרון 0:3. שתי דקות לפני תום המשחק שער שכבש בן בנימין צימק את התוצאה ל-3:1, אך המילה האחרונה הייתה של עיסא עודה, שכבש שער בסמוך לסיום וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:4 לזכות מכבי אחי נצרת.

הפועל רמת השרון - הכח עמידר ר"ג 2:6

במשחק בין שתי קבוצות "צו פיוס" ממרכז הארץ, ששיבוצן בליגות נקבע בשל ירידת קבוצות שנתון 2010 - רמת השרון מליגת העל לארצית והכח עמידר מהליגה הארצית לליגת מרכז, זכתה הקבוצה המארחת בניצחון גדול.

שלושה שערים נכבשו ב-20 הדקות הראשונות של המשחק: דניאל לינדנבאום (14) ואוריאל ברנע-גולדנברג (16) העלו את רמת השרון ליתרון 0:2, אך שער שכבש ינון סחר (19) צימק את יתרון המארחת ל-1:2.

במחצית השניה רמת השרון שעטה לעבר יתרון גדול, בזכות שערים שכבשו איתן אשכנזי (57), עומר גיתיאת (66) ואיתי חי (70). שער שכבש בן שמש האורח צימק את יתרון רמת השרון ל-2:5, אך בשלהי המשחק איתי חי השלים צמד וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:6 לזכות רמת השרון.

יתר התוצאות:

שמשון ת"א (מרכז) - מ.כ קרית חיים "צו פיוס" (מפרץ) -  2:0 (אייאסו במנטו, יובל מרגי).

מ.ס שפרעם (מפרץ) - מכבי קרית מלאכי "צו פיוס" (דרום)  - 0:7 (דאוד קדרי ובאסל גדיר - צמד כ"א, חסן חוג'יראת, עלי חמודה ויוסף רזאז.

משחק "צו פיוס" - מכבי יבנה (שפלה) - בית"ר נורדיה (ארצית דרום) - 5:1. (כבש ליבנה: אלמוג שאטל. כבשו לנורדיה: אריאל יהודה, אושרי לוי, אורי ממן, מתן סנבטו ואריאל עברי).

מכבי שוהם (דן) - בית"ר מעלה אדומים (שפלה) - 5:1. (כבש לשוהם: איתי גיא. כבשו למעלה אדומים: אורי אוחיון ומורן אזולאי - צמד כ"א, עידן ריזוב.

