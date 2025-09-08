מיציץ' בראיון: לא מגיב טוב לצעקות של מאמנים

וסיליה מיצ'יץ', הרכש הבולט של הפועל תל אביב, העניק ראיון נרחב בסרביה שבו שילב בין זיכרונות מהקריירה הארוכה שלו לבין הסיבות שהובילו אותו לבחור בקבוצה הישראלית. השחקן בן ה-30, שסיים את דרכו ביורובאסקט עם נבחרת סרביה לאחר הדחה מפתיעה מול פינלנד בשמינית הגמר, דיבר בפתיחות על רגעי השיא והנפילה בקריירה וגם על מה שמצפה לו בישראל.

מיצ'יץ' חזר אל הימים הקשים בתחילת הדרך, כשהתמודד עם פציעות חמורות: "תמיד עבדתי קשה, אף אחד לא יכול לקחת ממני את זה. הקרע ברצועה הצולבת שינה לי את הגישה. לא הקשבתי למה שאמרו מבחוץ, אלא התמקדתי בלבנות אופי. נקודת המפנה הגיעה בכוכב האדום ובטופאש, כששיחקתי תחת דיאן ראדוניץ' והבנתי מה זו עבודה אכזרית באמת".

משם המשיך לז'לגיריס, תחת שרונאס יאסיקביצ'יוס: "זו הייתה תקופה מיוחדת. טופאש העניקה לי הזדמנות להתחיל מחדש, אבל בז'לגיריס למדתי מה זה בית ספר אמיתי. שאראס הוא גאון, עם אנרגיה יוצאת דופן, ואנשים פחדו ממנו. בהתחלה הכול נראה קסום, זכיתי להיות ה-MVP מול ברצלונה, ואז הגיע המשחק מול ריאל מדריד שבו קלעתי אפס משבע, והכל נעצר. זו הייתה חוויה שבנתה אותי".

וסיליה מיציץ' חודר (IMAGO)

למרות ההערכה הגדולה למאמנים שעבד איתם, מיצ'יץ' לא הסתיר את הקושי האישי: "אני מגיב רע מאוד לצעקות של מאמנים. ביקורת זה דבר אחד, אבל כשצועקים עליי אני פשוט נסגר. בתקופה ההיא אמא שלי הייתה חולה, וזה רק החריף את המצב. בדיעבד, דווקא בזכות זה צמחתי, כי למדתי להתמודד עם דברים בקצב מואץ, כאילו עברתי שתי עונות באחת".

הקיץ האחרון היה נקודת צומת נוספת. לדבריו, חמש קבוצות נאבקו על שירותיו, ריאל מדריד, אולימפיאקוס, פנרבחצ'ה, הכוכב האדום והפועל תל אביב. בסופו של דבר, האדומים מהדר יוסף היו אלו שזכו: "בחרתי בהפועל כי אהבתי את הפרויקט. זו לא קבוצה ענקית, אבל יש לה חלום לרוץ ביורוליג עם תוכנית ארוכת טווח. זה הזכיר לי את מה שחוויתי באנדולו. הכוכב האדום? האוהדים שם מדהימים, אבל לפעמים הלחץ שהם מייצרים חונק".

וסיליה מיציץ' (IMAGO)

על ההחלטה לוותר על קבוצת נעוריו בסרביה סיפר: "הרגשתי מחויבות להסביר להם למה אני לא נשאר, כי דיברנו קודם. אבל הבנתי שזה הזמן לחתום על החוזה של החיים שלי. הייתי צריך לחשוב על הקריירה קדימה, לא רק על הרגש".