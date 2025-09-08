יום שני, 08.09.2025 שעה 10:29
ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
93-83פאריס סן-ז'רמן1
90-53ליון2
74-113ליל3
64-63מונאקו4
63-53לאנס5
63-43שטרסבורג6
66-63טולוז7
42-23אנז'ה8
45-23ראן9
34-53מארסיי10
36-53לה האבר11
35-43ניס12
32-13נאנט13
34-23אוקזר14
38-53פ.צ. פאריס15
38-53לוריין16
18-43ברסט17
07-23מץ18

"דמבלה מעולם לא דחף את עצמו באימוני צרפת"

בתקשורת הצרפתית חשפו פרטים חדשים אודות פציעת כוכב פ.ס.ז', כולל הגישות השונות בין פ.ס.ז' לצוות של הנבחרת לגביו: "הצוות הרפואי פשוט לא מקצועי"

|
אוסמן דמבלה (IMAGO)
אוסמן דמבלה (IMAGO)

אוסמן דמבלה שוב בכותרות, הפעם בעקבות פציעה שגרמה לעימות חזיתי בין פאריס סן ז'רמן לנבחרת צרפת. ביום שישי נפצע כוכב הטריקולור בירכו הימנית במהלך הניצחון 0:2 על אוקראינה, וכעת הוא ייעדר לפחות שישה שבועות, מה שיגרום לו להחמיץ את משחק הפתיחה של ליגת האלופות מול אטאלנטה ואת המפגש מול קבוצתו לשעבר, ברצלונה.

בתוכנית ‘After Foot’ ברדיו הצרפתי חשף העיתונאי דניאל ריולו פרטים על ההבדלים בגישה בין אנשי המקצוע של פ.ס.ז' לבין צוות הנבחרת בכל הקשור לדמבלה. לדבריו, בעוד במועדון הפריזאי האימונים מבוססים על נתוני GPS מדויקים ומעקב הדוק אחרי קצב ומהירות הריצה של השחקנים, בצוות של דידייה דשאן לא הקפידו על אותם גבולות.

"הוא אף פעם לא דחף את עצמו באימוני הנבחרת", אמר ריולו. "בפ.ס.ז' אם הוא לא עובר את רף ה-29 קמ"ש, הוא בכלל לא משחק. אצל דשאן הוא עלה לשחק. זה הבדל עצום בגישה". לדבריו, בפאריס מקפידים לעצור את דמבלה בכל פעם שהוא מנסה להאיץ מעל המגבלות שנקבעו, מחשש לפציעה.

אוסמן דמבלה (IMAGO)אוסמן דמבלה (IMAGO)

ריולו לא חסך ביקורת גם מהמאמן הלאומי: "דשאן טוען שיש מועדונים שלא מתקשרים או לא מוסרים מידע, אבל במקרה של פ.ס.ז' זה פשוט לא נכון. המועדון התריע עוד בסוף אוגוסט על השבריריות של דמבלה, ושלח לנבחרת את כל התיק הרפואי שלו. ההמלצה הייתה חד משמעית, הוא לא כשיר לשחק".

בפאריס רואים בדברים של דשאן התחמקות ומאשימים את הצוות הרפואי של הבלוז בחוסר מקצועיות. "אם הרופאים של הנבחרת טענו שהוא כשיר ובכל זאת קרה מה שקרה, אז צריך לשאול ברצינות אם הצוות הזה פשוט לא מקצועי", הוסיף ריולו.

הצהרה רשמית שפרסמה פ.ס.ז' לאחר הפציעה הלכה באותו הקו: ביקורת ישירה על הטיפול של הנבחרת בכוכב בן ה-27, שנחשב לאחד המהירים בעולם, אך גם לאחד הרגישים מבחינה פיזית. לפי הדיווחים בצרפת, זהו עוד פרק בסכסוך המתמשך בין המועדונים הגדולים לבין הנבחרות הלאומיות סביב ניהול עומסים ושחרור שחקנים לפגרת הנבחרות.

