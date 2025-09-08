נחנכו 4 מגרשי פאדל חדשים בקריית הספורט בפ"ת

עיריית פתח תקווה, בשיתוף החברה לפיתוח פ"ת, ממשיכה להרחיב ולהעשיר את תשתיות הספורט בעיר. במסגרת זו, הושקו ארבעה מגרשי פאדל מהמתקדמים בישראל בקריית הספורט, סמוך לאצטדיון העירוני שלמה ביטוח.

המגרשים החדשים מיועדים לשימוש הציבור הרחב ומושכרים לפי שעה לקבוצת ארבעה שחקנים, כאשר תושבי העיר נהנים מהנחה של 10%. במתחם יפעל בית ספר לפאדל וכן חוגים לכל הגילים. הפעלת המתחם הוטלה על חברת "פאדל ישראל", המנהלת כיום למעלה מ-30 מגרשי פאדל ברחבי הארץ.

טקס חנוכת המגרשים התקיים במעמד ראש העיר רמי גרינברג. במהלך האירוע הוזמן הקהל להתנסות במשחקים, להשתתף באתגרים מיוחדים, ולזוכים חולקו מחבטי פאדל. באירוע השתתפו גם שחקנים מקצועיים מכל רחבי הארץ וחברי האיגוד הישראלי לקידום הפאדל (ILPA), בראשות יו"ר האיגוד דניאל לאופר.

שחקני פאדל (IMAGO)

ארבעת המגרשים החדשים הם חלק מקריית הספורט בפתח תקווה, הסמוכה לאיצטדיון העירוני ומשתרעת על פני 8 דונם. הקרייה מהווה מרכז ספורט עירוני מתקדם ומלא חיים, שעדיין נמצא בפיתוח ומיועד לכלול גם את משרדי הוועד האולימפי. במתחם הוקמו שני אולמות ספורט חדשניים להתעמלות מכשירים ולהתעמלות אומנותית כמו גם מתחם סקייטפארק מודרני, לצד קרקס פלורנטין.

בימים אלו החלה העירייה בעבודות ההקמה של הקאנטרי העירוני שיפעל בצפון העיר, בסמוך לקריית הספורט. הקאנטרי ישתרע על שטח של 18 דונם ויציע מגוון רחב של מתקנים ושירותים לרווחת הציבור: בריכת שחייה מקורה, בריכה פתוחה ובריכה לפעוטות, סאונה יבשה וסאונה רטובה, חדרי כושר מאובזרים, חדרי אימונים מגוונים, מגרשים רב תכליתיים ועוד.

ראש העיר רמי גרינברג: "פתח תקווה ממשיכה להוביל בתחום הספורט העירוני, וההשקה של מגרשי הפאדל החדשים היא חלק מהחזון שלנו להנגיש ספורט איכותי לכל תושבי ותושבות העיר. אנו מזמינים את כולם להגיע, לשחק, ליהנות ולגלות ענף חדש ומהנה, שמקדם גם בריאות פיזית וגם חיי חברה פעילים."