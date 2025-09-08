יום שני, 08.09.2025 שעה 10:27
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"שערוריה באופק": בקטלוניה זועמים על אנצ'לוטי

בזמן שוויניסיוס, רודריגו ואדר מיליטאו נשארו לנוח במדריד, המאמן מפעיל לחץ על ראפיניה, שתורגל בהרכב לקראת המשחק מול בוליביה בגובה 4,100 מטרים

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

הסערה הולכת ומתרקמת. קרלו אנצ'לוטי צפוי לשבץ את ראפיניה בהרכב הפותח של נבחרת ברזיל לקראת משחק מוקדמות מונדיאל 2026 מול בוליביה ביום שלישי, באחת הבמות הקשות ביותר בעולם, גובה הררי קיצוני במטרופולין לה פאס. לברזיל אין על מה לשחק, היא הבטיחה את מקומה כבר ביוני. לעומת זאת, עבור בוליביה הניצחון עשוי להחזיר סיכוי להגיע לפלייאוף, בתנאי שוונצואלה תיכשל מול קולומביה בבית.

“האפליה בין כוכבי ריאל מדריד לשחקני ברצלונה בולטת. שלישיית המדרידאים, ויניסיוס, רודריגו ומיליטאו, קיבלו מנוחה מוחלטת בבירת ספרד, בעוד שראפיניה, בעל מעמד דומה לזה של ויני בסלסאו, נאלץ לחצות את האוקיינוס, לשחק שני משחקים חסרי חשיבות ואף לפתוח בשניהם”, התלוננו בתקשורת הקטלונית, שם כינו את הנושא “שערוריה”.

“אם אנצ'לוטי לא ישנה את דעתו באימון המסכם במתחם גרנג'ה קומארי שבטרסופוליס, ראפיניה אכן יופיע בהרכב במשחק שאף אחד לא רוצה לשחק, בגובה מפחיד של 4,100 מטרים באל אלטו. עומס פיזי אכזרי לכל הדעות”, כעסו בברצלונה.

קרלו אנצקרלו אנצ'לוטי וראפיניה (רויטרס)

לפני האימון האחרון, אנצ'לוטי יקיים מסיבת עיתונאים שבה יוכל להבהיר את כוונותיו. הדבר היחיד שכבר ידוע: קאסמירו ייעדר בשל השעיה עקב צהובים, ואת מקומו יתפוס אנדריי סנטוס מצ'לסי.

הנוכחות של כוכב ברצלונה במשחק כזה נראית חסרת היגיון, במיוחד כשהנבחרת צפויה לעלות בהרכב מלא מחליפים. ביום ראשון ערך אנצ'לוטי ניסויים רבים, שהצביעו על כך שייתן דקות לשחקנים שלא שותפו בניצחון 0:3 על צ'ילה במראקנה.

על פי ההערכות, אליסון יישאר בשער. במרכז ההגנה עשוי להיות שינוי: אלכסנדרו מליל ופבריסיו ברונו מקרוזיירו יחליפו את מרקיניוס וגבריאל מגלייאש. בעמדת המגן השמאלי יפתח כנראה קאיו אנריקה ממונאקו, שנמצא בכושר מצוין, במקום דגלאס סנטוס שפתח מול צ'ילה. בצד ימין עדיין לא ברור אם ימשיך ווסלי מרומא או שווינטיניו מבוטפוגו יקבל את ההזדמנות.

בקישור, ברונו גימראייש עשוי לקבל מנוחה, מה שיותיר את המערך עם שלושה שחקנים יצירתיים, אנדריי סנטוס, לוקאס פקטה וראפיניה, שימשיך לשחק בעמדת ה-10 מאחורי החוד.

בהתקפה, ריצ’ארליסון, אותו ניהל אנצ'לוטי בעבר באברטון, צפוי לפתוח על חשבון ז'ואאו פדרו מצ'לסי, שלא הרשים מול צ'ילה. בצד ימין עדיין יש סימן שאלה: האם ימשיך אסטבאו הצעיר של צ'לסי, או שמא לואיז אנריקה (אקס בטיס ובוטפוגו, כיום בזניט), שעלה מהספסל במראקנה והיה מעורב בשני השערים האחרונים, יקבל את המקום בהרכב.

