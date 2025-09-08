יום שני, 08.09.2025 שעה 12:09
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט

חילופי דורות בנבחרת: מדור הפרווה לדור העתיד

אחרי ההדחה מהיורובאסקט, פודקאסט "שיחת היום" עם הפנים קדימה: מה לא עבד מול יוון, ה-DNA, שאלת המאמן והשמות שיצטרכו לעשות שינוי בעתיד. האזינו

|
דני אבדיה (פיב
דני אבדיה (פיב"א)

בפודקאסט “שיחת היום” עם לי נוף, גיל אמיתי ורועי לוין עסקנו בהפסד של נבחרת ישראל בכדורסל ליוון, משחק שבו שוב עלו אל פני השטח הבעיות ההתקפיות של הכחולים-לבנים. דיברנו על כך שהנבחרת נראתה חסרת אנרגיות, לא הצליחה להביא לידי ביטוי אף יתרון משמעותי, ושוב עולה השאלה – האם הדגש צריך להיות על כישרון התקפי או על ה־DNA הלוחמני שאפיין את ישראל בשנים האחרונות.

חלק מרכזי מהדיון הוקדש גם לשאלת המאמן: האם אריאל בית הלחמי הוא האדם הנכון להוביל את הנבחרת קדימה? והאם אולי הגיע הזמן לשנות את השיח – מנבחרת שמבוססת על ריצה, אגרסיביות ופיזיות, לנבחרת עם כישרון טהור שמסוגלת לשחק כדורסל ברמה גבוהה מול יריבות אירופיות.

יחד עם זאת, הסתכלנו גם על העתיד וראינו סיבות לאופטימיות. שמות כמו בן שרף, עומר מאייר, טי ג’יי ליף, דני וולף ועמנואל שארפ יכולים להפוך את הנבחרת הבאה להרבה יותר מוכשרת ומגוונת. הכישרון שנמצא בדרך עשוי לשנות את התמונה, ולראשונה מזה זמן רב להעניק לנבחרת ישראל עומק אמיתי ותקווה להמשך הדרך. האזנה נעימה. 

