היחס להפתעה של נבחרת ישראל מול איטליה

נבחרת ישראל תמשיך את קמפיין מוקדמות המונדיאל שלה הערב (שני, 21:45) כאשר תארח למשחק קריטי את מי שמסתמנת כיריבה הישירה על המקום השני בבית, איטליה.

כזכור, נבחרת ישראל פגשה פעמיים את נבחרת איטליה בקמפיין ליגת האומות האחרון. אז, זה נגמר בשני הפסדים – 2:1 בדברצן, ו-4:1 בארץ המגף. בווינר כמובן רואים את איטליה כפייבוריטית מובהקת, עם יחס של 1.30 לניצחון, בעוד שהיחס לניצחון ישראלי עומד על 6.00. היחס לתיקו – 4.15.

במשחקים נוספים הערב במוקדמות המונדיאל, יוון תארח את דנמרק לקרב מסקרן כאשר היוונים (2.30) פייבורטים במעט אל מול הדנים שזוכים ליחס של 2.70. היחס לתיקו – 2.75. קרואטיה פייבוריטית ברורה (1.15) מול מונטנגרו (10.50).