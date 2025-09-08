יום שישי, 12.09.2025 שעה 08:57
 בית 1 
14515-6357טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
14514-7137גרמניה1
12559-5957ליטא2
12571-6117פינלנד3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
13509-6037יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

"יאניס הבלתי ניתן לעצירה טיאטא את ישראל"

ביוון התייחסו ליכולת של הכוכב בניצחון בשמינית גמר היורובאסקט: "עוד יום במשרד מבחינתו, ישראל נתנה פייט, אבל נכנסה ללחץ ואיבדה את קור הרוח"

|
יאניס אנטטוקומפו ודני אבדיה (IMAGO)
יאניס אנטטוקומפו ודני אבדיה (IMAGO)

נבחרת ישראל סיימה את דרכה ביורובאסקט 2025 עם הפסד 84:79 ליוון, ובתקשורת היוונית לא חסכו שבחים מהנבחרת המקומית ומהכוכב הגדול שלה, יאניס אנטטוקומפו. בעוד בישראל שררה אכזבה גדולה, ביוון חגגו עלייה לרבע הגמר מול ליטא.

באתר ‘SPORT24’ נכתב: "ישראל נכנסה ללחץ ואיבדה את קור הרוח ברגעי ההכרעה. יוון העלתה הילוך בהגנה, והעבודה של פנגיוטיס קלאיצקיס על דני אבדיה הייתה מצוינת. עוד יום במשרד מבחינת אנטטוקומפו". העיתונאית ואסליקי קרמוזה שיבחה את כוכב ה-NBA שרשם 37 נקודות ו-10 ריבאונדים: "יאניס היה בלתי ניתן לעצירה".

גם באתר ‘SDNA’ התרשמו: "יאניס לקח את כל ישראל ושם אותה בסל. סלוקאס היה מדויק כמו מחשב. למרות ערב קליעה חלש מחוץ לקשת, האופי של השחקנים עשה את ההבדל". עוד הוסיפו: "יאניס ריחף על הפרקט, יוון הבינה שעליה להדק את ההגנה וישראל נבלמה. הוריקן אנטטוקומפו טיאטא את היריבה. יוון הולכת בכל הכוח למדליה".

יאניס מטביע על סורקין וגינת (פיבא)יאניס מטביע על סורקין וגינת (פיבא)

מאמן יוון ואסיליס ספאנוליס סיכם: "שלטנו במשחק מהפתיחה. היו רגעים של חוסר ריכוז, בעיקר בהגנה, אבל ידענו למצוא פתרונות. למרות יום קליעה חלש, מצאנו דרך לנצח. אני מברך את השחקנים על המנטליות שלהם". ספאנוליס גם התייחס לבחירות של ישראל בהגנה: "הם שמרו אישית ולכן ליאניס לא מסר הרבה אסיסטים. אם היו באים עם שמירות כפולות, זה היה אחרת. אני מצפה שיאניס יקבל יותר כבוד, כמו שמגיע לשחקן ברמה הזו".

בפרשנויות לאחר המשחק הודגש גם תרומתו של אלכסנדר סמוטורוב בן ה-20, שתפס את תשומת הלב דווקא ברגעים בהם ישראל איימה לחזור למשחק. "סמוס היה מפתח משמעותי, עם נקודות חשובות וריבאונדים קריטיים, בדיוק כשישראל התקרבה", נכתב.

למרות ההופעה הטובה של דני אבדיה (23 נקודות), רומן סורקין (14) ותומר גינת (15), נבחרת ישראל לא הצליחה לעצור את הכוח האדיר של יאניס באזור הצבע, שם קלעה יוון 58 נקודות. כך, כפי שסיכמו ביוון: "ישראל נתנה פייט, אבל כשהגיעו הדקות החשובות, יוון הראתה אופי של נבחרת גדולה".

