"יאניס הבלתי ניתן לעצירה טיאטא את ישראל"

נבחרת ישראל סיימה את דרכה ביורובאסקט 2025 עם הפסד 84:79 ליוון, ובתקשורת היוונית לא חסכו שבחים מהנבחרת המקומית ומהכוכב הגדול שלה, יאניס אנטטוקומפו. בעוד בישראל שררה אכזבה גדולה, ביוון חגגו עלייה לרבע הגמר מול ליטא.

באתר ‘SPORT24’ נכתב: "ישראל נכנסה ללחץ ואיבדה את קור הרוח ברגעי ההכרעה. יוון העלתה הילוך בהגנה, והעבודה של פנגיוטיס קלאיצקיס על דני אבדיה הייתה מצוינת. עוד יום במשרד מבחינת אנטטוקומפו". העיתונאית ואסליקי קרמוזה שיבחה את כוכב ה-NBA שרשם 37 נקודות ו-10 ריבאונדים: "יאניס היה בלתי ניתן לעצירה".

גם באתר ‘SDNA’ התרשמו: "יאניס לקח את כל ישראל ושם אותה בסל. סלוקאס היה מדויק כמו מחשב. למרות ערב קליעה חלש מחוץ לקשת, האופי של השחקנים עשה את ההבדל". עוד הוסיפו: "יאניס ריחף על הפרקט, יוון הבינה שעליה להדק את ההגנה וישראל נבלמה. הוריקן אנטטוקומפו טיאטא את היריבה. יוון הולכת בכל הכוח למדליה".

יאניס מטביע על סורקין וגינת (פיבא)

מאמן יוון ואסיליס ספאנוליס סיכם: "שלטנו במשחק מהפתיחה. היו רגעים של חוסר ריכוז, בעיקר בהגנה, אבל ידענו למצוא פתרונות. למרות יום קליעה חלש, מצאנו דרך לנצח. אני מברך את השחקנים על המנטליות שלהם". ספאנוליס גם התייחס לבחירות של ישראל בהגנה: "הם שמרו אישית ולכן ליאניס לא מסר הרבה אסיסטים. אם היו באים עם שמירות כפולות, זה היה אחרת. אני מצפה שיאניס יקבל יותר כבוד, כמו שמגיע לשחקן ברמה הזו".

בפרשנויות לאחר המשחק הודגש גם תרומתו של אלכסנדר סמוטורוב בן ה-20, שתפס את תשומת הלב דווקא ברגעים בהם ישראל איימה לחזור למשחק. "סמוס היה מפתח משמעותי, עם נקודות חשובות וריבאונדים קריטיים, בדיוק כשישראל התקרבה", נכתב.

למרות ההופעה הטובה של דני אבדיה (23 נקודות), רומן סורקין (14) ותומר גינת (15), נבחרת ישראל לא הצליחה לעצור את הכוח האדיר של יאניס באזור הצבע, שם קלעה יוון 58 נקודות. כך, כפי שסיכמו ביוון: "ישראל נתנה פייט, אבל כשהגיעו הדקות החשובות, יוון הראתה אופי של נבחרת גדולה".