העימות בין גולר ללאמין ימאל מסעיר את ספרד

במהלך הניצחון המרשים 0:6 של נבחרת ספרד, נרשמה סצנה לוהטת בין שני הכישרונות הגדולים של הדור הבא, לאמין ימאל מברצלונה וארדה גולר מריאל מדריד. האירוע התרחש כאשר גולר עמד להוציא כדור חופשי, אך ימאל הציב את עצמו מול הכדור ומנע ממנו להתחיל את המהלך. הטורקי הגיב בדחיפה חדה, וימאל לא נשאר חייב.

הרגע הזה הצית מיד את האווירה על הדשא והבליט שוב את היריבות הנצחית בין ריאל מדריד לברצלונה. למרות שהעימות לא גלש מעבר לדחיפות ומבטים חדים, הוא סימל היטב את הקרב על הכבוד בין שני שחקנים צעירים שנחשבים לפנים של העתיד האירופי: “ניצוצות עפו באוויר”, נכתב על כך ב’מארקה’.

העימות התרחש לאחר שערה השישי של ספרד, רגע שבו גולר הגיב בעצבנות. המבט ההדדי ביניהם המחיש שאין לשום צד כוונה לוותר, אפילו במשחק בין-לאומי בו שניהם לובשים את אותם הצבעים.

עוד לפני המשחק, המאמן לואיס דה לה פואנטה שיבח את השניים: "לאמין וארדה הם שני כדורגלנים אדירים. ימאל מלא תשוקה להמשיך לצמוח, וזה דבר טוב עבור הקבוצה". הציפייה לדבריו רק הגבירה את המתח סביב הדו קרב העתידי, שהגיע מוקדם מהצפוי.

מה שנראה כמו דחיפה קטנה הפך לסמל של "מיני-קלאסיקו": ימאל, רק בן 18, מייצג את התקווה החדשה של ברצלונה, בעוד גולר, שהוחתם ככוכב העתיד של ריאל מדריד, נושא על גבו את שאיפות המועדון ממדריד. שניהם משמשים סמל לא רק לקבוצותיהם אלא גם לגאווה של אוהדים רבים.

בסיום, למרות המתח, התוצאה דיברה בעד עצמה: ספרד דרסה, טורקיה קרסה, וגולר היה זה שנשאר "במקומו", גם אחרי העימות וגם מול לוח התוצאות. אך מעבר לכך, נכתב פרק נוסף בסיפור יריבות עתיק, שכבר עכשיו נראה שימשיך להתעצם עם השנים דרך שני הכוכבים הצעירים.