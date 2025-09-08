תחושת החמצה ואופטימיות לעתיד: סיכום ההדחה

החלום ושברו, לא בדיוק סוף מהאגדות. המטרה הושגה, אבל זה הרגיש שהיה אפשר יותר כי נבחרת ישראל עמדה במטרות בסך הכל, אך הטעם יש בו מן החמצמצות ובטח שמן האכזבה. די מבדר לומר, לכתוב ואפילו לטעון את הדברים האלו הרי בכל זאת עשור שלם עבר מאז הפעם האחרונה שבכלל העפלנו לשלב שמינית הגמר של אליפות אירופה, אבל יש משהו בתחושה שמספר שחקנים שהגיעו לא בכושר שיא כי אם בבשלות שיצרו את התחושה שאפשר לשאוף אפשר לחלום ליותר.

כולם רצו והמטרה, כמו גם האחדות, הייתה ברורה ויותר מאשר הייתה שם, אך האכזבה שניכרה על פניהם של שחקני הנבחרת בפעם השלישית בטורניר חשפה סיפרה את כאב האכזבה, גם את התחושה אצל השחקנים עצמם שהרגישו שאפשר היה לעשות עוד, אך יוון המשיכה לרבע הגמר והשחקנים שבורי הלב? הם יצטרכו לעכל את אליפות אירופה 25 ואת האור שבקצה המנהרה רחוק ככל שנראה.

בנבחרת ישראל דיברו על כך שהיה חסר האקסטרה כדי לעבור את היוונים, שהדברים הקטנים-גדולים הם אלו שעשו את ההבדל. בתום 40 דקות של כדורסל אנשי הנבחרת היו אף בטוחים שביום נתון ואולי מינוס יאניס אנטטוקומפו בלתי עציר היה אפשר לנצח את היוונים. ריכוז וריבאונד, שתי מילים תמימות, אך כאלו שכבר מתקופת ההכנה רדפו את נבחרת ישראל וגם אתמול עשו את ההבדל.

דני אבדיה מול יאניס (IMAGO)

בשני המשחקים האחרונים, מול סלובניה ולוקה דונצ'יץ' שקבע שישראל תשחק נגד יוון ומול היוונים עצמם, אפשר לומר שחניכיו של בית הלחמי פגשו את שניים מהשחקנים הטובים בעולם, כל זאת כאשר בכחול לבן הישראלי משחק דני אבדיה, תוצרת כחול לבן שנלחם ומנסה עם כל מה שיש לו להביא את נבחרת ישראל הכי רחוק שרק אפשר.

הירידה לחדרי ההלבשה סיפרה את הכל, היא תמיד מספרת את הכל. אכזבה או שמחה, תחושת אכזבה או אושר עילאי, הפנים בקיצור והעיניים במדויק לא משקרות אף פעם וגם אתמול הן לא שיקרו, נבחרת ישראל חסרה שחקנים כאלו שיכלו לעזור. תמיר בלאט בעמדת הרכז אולי אפילו עוד סנטר, מסייעת שלמה כמו שהייתה ליאניס או לוקה.

יאניס מטביע על סורקין וגינת (פיבא)

ההימורים שנלקחו לפני האליפות לא צלחו, הרוטציה הייתה קצרה והאכזבה? היא הייתה גדולה וצריך לומר את האמת כי נבחרת ישראל צריכה לשאוף ליותר ולהפסיק לפחד להציף את הרף, כי תחילה השחקנים מסוגלים, יש כאן כישרון. נכון, זה יכול לקחת זמן נכון גם הנבחרות האחרות טובות, אבל הנמכת ציפיות זו הדרך הקצרה ביותר לחוסר הצלחה, עדיף לשאוף ולא להצליח וללמוד ולא משנה כמה זמן ייקח מאשר להנמיך ציפיות ולחשוב שהכל בסדר כי ככה קשה להתקדם, ככה לא מתקדמים.

יאניס ולוקה היוו קריאת השכמה לכמה הפער ביניהם לכדורסל האירופי גדול, לישראל יש כוכב אדיר, אך הוא צריך עוד קצת עזרה, ליאניס היה כמובן חתיכת מסייעת ולוקה? הוא לבדו יצר את היתרון מול איטליה ולאחר מכן כששיחק פחות ראה את חניכיו של ג'יאנמרקו פוצקו מתקרבים לכדי מרחק נגיעה, אך לצד האכזבה והתובנה שהצוות המסייע היה צריך להיות שם יותר, בישראל יוצאים אופטימיים מהאליפות הזו ובטוחים שהעתיד ורוד ושהנבחרת עוד תזרח ושהדברים בסופו של דבר יתחברו.

יאניס אנטטוקומפו ושחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

אתמול הדברים לא נראו טוב, וחלק מהשחקנים קרובים יותר לשיא שלהם או פחות נראו טוב לכדי כך שיהיו מחשבות על עתיד טוב יותר. כעת אין מנוס מללכת לתהליך של שינוי, הרי לא מן הנמנע שחלק מהשחקנים שיחקו בטורניר האחרון שלהם והמחשבות על העתיד עם עומר מאייר כמו גם בן שרף, ועם חזרה פוטנציאלית של בלאט לצד איך שנראו הנבחרות הצעירות של ישראל, בהחלט נותנות תקווה ובינתיים בסביבת הנבחרת מאמינים שלא היה חסר הרבה כדי שזה יהיה הטורניר שבו כל הדברים יתחברו. המסקנות צריכות להתקבל וכמוהן גם ההחלטות זהו טורניר שנתן המון חומר למחשבה ולא רק ברמת הזימונים.

חלוקת הדקות לא הייתה טובה, ייתכן שזה מתכנון וייתכן שפשוט המסייעת לא הייתה קיימת, היה ברור שבגארדים ובפורוורדים היו צריכות להתקבל החלטות אחרות כי כל ההימורים לא צלחו וצריך להודות, המתאזרח היה משלים חביב ולא כזה ששיפר את הנבחרת לכדי כך שיביא אותה לרמה הבאה, הבעיה בריבאונד לא נפתרה, השחיקה הייתה עצימה, לא באמת הייתה בשורה בטורניר הזה ומכאן האופטימיות שלמרות כל אלו היה אפשר לעשות טוב יותר ולא צריך לפחד לומר זאת.

אריאל בית הלחמי וים מדר צופים מהקו (IMAGO)

רומן סורקין אמר לאחר המשחק: "הפסדנו, זה מבאס, גאה בכולם, גאה בחברים ובקבוצה, מקווה שהבאנו קצת כבוד בבית בזמנים הקשים האלו ותודה לכל מי שהיה חלק מזה לאוהדים לכם לכולם. עוד קצת היה חסר, עכשיו עם כל האמוציות אני לא יכול לענות בצלול, מה שהיה חסר זה עוד כמה נקודות. זה יישב איתנ,ו אבל בוא נראה ונדבר ונסכם ואז נדע יותר".

קאדין קרינגטון הוסיף: "זה הסתיים עם הפסד וזו בהחלט לא הדרך שבה רוצים לסיים את הדברים כך שזה לא הסוף מהאגדות".

האם יכולתם לעשות טוב יותר?

"לחלוטין, אבל בסוף המשחק אחרי שמפסידים אי אפשר לבכות על חלב שנשפך, הייתה לנו את ההזדמנות לעשות את זה, לא השגנו את הניצחון אבל אני גאה בכולם. כולם שיחקו חזק והראו חיוביות לאורך כל הטורניר כך שאני גאה בהם".

קאדין קרינגטון (FIBA)

מה תצטרכו לעשות כדי להרים את עצמכם?

"אני לא יודע, זה ייקח קצת זמן ברור שלא רוצים לסיים כך, טורניר קשה, שיחקנו נגד יריבים קשים אבל היה לנו טורניר טוב וייקח זמן להתגבר על זה בוודאות".

כמה העובדה שהצוות המסייע לא באמת נכנסו לקצב כמה משמעותי זה היה?

"כן אני מרגיש שזה לחלוטין דבר גדול בטורניר הזה. ברור שלהרבה קבוצות יש שחקנים מרכזיים, אבל הצוות המסייע מאוד חשוב הלוואי והדברים היו קורים אחרת, אבל כמו שאמרתי אי אפשר לבכות על חלב שנשפך".

תומר גינת סיכם: "מן הסתם טיפה מאכזב, אני חושב שעשינו משחק לא רע בכלל יכולנו לעשות את הדברים אולי יותר טוב, אבל זה לא משנה עכשיו קצת מאכזב וקצת מבאס, אבל אנחנו מאוד גאים במה שעשינו בקיץ הזה אנחנו גאים באיך ששיחקנו וייצגנו את המדינה ואיך שהיינו ביחד. בדיוק אמרתי לכולם נהניתי מכל שנייה בקיץ הזה ואני אוהב אחד אחד".

תומר גינת (FIBA)

כשמסתכלים על האליפות הבאה בעוד 4 שנים כמה זה כואב שחלק מהחבר'ה לא יהיו?

"זה הטבע של הספורט, בסופו של דבר הטורניר הבא בעוד 4 שנים וננסה להעפיל כמובן לאליפות העולם, אבל הטורניר הבא בעוד ארבע שנים וזה הטבע של הדברים. חלק מהשחקנים יכול להיות שיהיו ויכול להיות שלא יהיו, אי אפשר לדעת אף פעם מה יהיה באמת בעתיד, אבל כולנו יודעים את הדור הצעיר שיש לנו את השחקנים שעוד יתפתחו ויהיו טובים יותר. אני לא דואג לעתיד של הכדורסל הישראלי".

כשמסתכלים מבחינה ריאלית אתה, דני וסורקין הייתם כאן בגדול, זה היה ברור שים יהיה חלוד כמה זה היה חסר הצוות המסייע שיבוא וייתן את האקסטרה יכול להיות שאפילו הדקות ששיחקתם שהובילו אתכם למצב של שחיקה בטורניר כזה?

"אני לא חושב שזה רלוונטי לדבר על זה כרגע כל אחד בא ונתן את הגוף הנשמה ואת כל מה שיש לו בשביל הנבחרת הזאתי. שווים בשווים כולם ואוהב את כולם באותה המידה. כולם עשו את הכי טוב שהם יכולים".

כמה אתה גאה בלוחמה? כי זה לא היה פשוט במציאות הזו.

"גאה מאוד כמו שאמרתי. גאה מאוד באיך ששיחקנו וייצגנו את המדינה כבוד גדול תמיד לייצג את נבחרת ישראל. שמח שעשינו פה רגעים גדולים שנזכור אותם לכל החיים, יכל להיגמר קצת אחרת, בסוף הרגשנו שאנחנו יכולים לחזור, לא קרה, שיחקנו נגד נבחרת מצוינת, אבל מסתכלים קדימה".

תומר גינת מנסה לקלוע (FIBA)

על יאניס: "כולם יודעים שהוא שחקן, בסוף הפסדנו לנבחרת יוון, לא רק לו".