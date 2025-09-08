בן שמעון צפוי לשנות מערך, שגיב יחזקאל תורגל

רגע האמת של נבחרת ישראל הגיעה: לאחר הניצחון 0:4 ביום שישי על נבחרת מולדובה, החבורה של רן בן שמעון תארח הערב (21:45) בדברצן את נבחרת איטליה בידיעה שכל תוצאה חוץ מהפסד, תשאיר אותה חזק בתמונת המקום השני, רגע לפני ההתכנסות הבאה באוקטובר בה תפגוש הנבחרת את איטליה ונורבגיה בחוץ.

קרוב ל-300 אוהדים ישראלים צפויים ללוות את הנבחרת, כאשר מנגד, גם תושבים מקומיים מהונגריה צפויים להגיע ולמעשה כ-3000 צופים צפויים להגיע מחר לאצטדיון. ארגון האולטראס של הנבחרת, הצטייד בדגלים שיחולקו לאוהדי הנבחרת ולמרות ההרגשה הלא באמת ביתית בדברצן, הרצון הוא לנסות כמה שיותר לספק תחושה טובה לשחקנים.

הנבחרת תערוך הבוקר את אימון העוררות שלה, כאשר לאחר מכן תיערך ארוחת צהריים, אסיפה אחרונה וכמו כן המאמן רן בן שמעון, יעדכן את השחקנים על ההרכב שהחליט שיפתח במשחק. בן שמעון, אף יחליט מי הם שלושת השחקנים שלא יהיו בסגל.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

אמש, באימון המסכם, נראה היה שבן שמעון מתלבט במספר עמדות: למרות שניסה שני מערכים, הוא צפוי לפתוח במערך של חמישה שחקני הגנה, כאשר מקומם של רוי רביבו, עידן נחמיאס וסתיו למקין מובטח. אלא שבעמדת הבלם השלישי והכנף הימני בוצעו מספר שינויים: הקפטן אלי דסה ורז שלמה תורגלו לסירוגין בעמדת הבלם, בעוד שגיב יחזקאל ואפילו ענאן חלאיילי, תורגלו כשחקני כנף על כל הקו.

בחוד, תאי בריבו לא יפתח, כאשר דור תורג'מן או דור פרץ, שעשוי לעבור הסבה לחלוץ מדומה, ירכיבו את החוליה הקדמית לצידם של מנור סולומון ואוסקר גלוך. אליאל פרץ יפתח גם הוא, כאשר בן שמעון, תרגל לפרקים את גבי קניקובסקי בקישור.

תאי בריבו (ראובן שוורץ)

למרות דבריו של ג'נארו גאטוזו שהבהיר אמש במסיבת העיתונאים כי לא התכוון לדבר נגד ישראל והשאלה של העיתונאי האיטלקי לרן בן שמעון על המלחמה בעזה, בנבחרת הבהירו שהם לא נגררים ומנסים לייצר מוטיבציה לשחקנים באמצעות כך. "אנחנו רוצים לייצר מוטיבציה חיובית, שהשחקנים ישחקו בשביל המדינה ובשביל החיילים שלוחמים. לא בשביל להשתיק אחרים", אמרו בנבחרת.