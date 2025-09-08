יום שני, 08.09.2025 שעה 08:51
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21אירלנד2
12-21הונגריה3
05-01ארמניה4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

בן שמעון צפוי לשנות מערך, שגיב יחזקאל תורגל

לקראת איטליה: המאמן תרגל את שחקן מכבי ת”א בצד ימין, כשגם חלאילי וקניקובסקי קיבלו גופיה באימון לפרקים. בריבו בספסל. תומר חבז, שליח ONE לדברצן

|
אימון נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
אימון נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

רגע האמת של נבחרת ישראל הגיעה: לאחר הניצחון 0:4 ביום שישי על נבחרת מולדובה, החבורה של רן בן שמעון תארח הערב (21:45) בדברצן את נבחרת איטליה בידיעה שכל תוצאה חוץ מהפסד, תשאיר אותה חזק בתמונת המקום השני, רגע לפני ההתכנסות הבאה באוקטובר בה תפגוש הנבחרת את איטליה ונורבגיה בחוץ.

קרוב ל-300 אוהדים ישראלים צפויים ללוות את הנבחרת, כאשר מנגד, גם תושבים מקומיים מהונגריה צפויים להגיע ולמעשה כ-3000 צופים צפויים להגיע מחר לאצטדיון. ארגון האולטראס של הנבחרת, הצטייד בדגלים שיחולקו לאוהדי הנבחרת ולמרות ההרגשה הלא באמת ביתית בדברצן, הרצון הוא לנסות כמה שיותר לספק תחושה טובה לשחקנים.

הנבחרת תערוך הבוקר את אימון העוררות שלה, כאשר לאחר מכן תיערך ארוחת צהריים, אסיפה אחרונה וכמו כן המאמן רן בן שמעון, יעדכן את השחקנים על ההרכב שהחליט שיפתח במשחק. בן שמעון, אף יחליט מי הם שלושת השחקנים שלא יהיו בסגל.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

אמש, באימון המסכם, נראה היה שבן שמעון מתלבט במספר עמדות: למרות שניסה שני מערכים, הוא צפוי לפתוח במערך של חמישה שחקני הגנה, כאשר מקומם של רוי רביבו, עידן נחמיאס וסתיו למקין מובטח. אלא שבעמדת הבלם השלישי והכנף הימני בוצעו מספר שינויים: הקפטן אלי דסה ורז שלמה תורגלו לסירוגין בעמדת הבלם, בעוד שגיב יחזקאל ואפילו ענאן חלאיילי, תורגלו כשחקני כנף על כל הקו.

בחוד, תאי בריבו לא יפתח, כאשר דור תורג'מן או דור פרץ, שעשוי לעבור הסבה לחלוץ מדומה, ירכיבו את החוליה הקדמית לצידם של מנור סולומון ואוסקר גלוך. אליאל פרץ יפתח גם הוא, כאשר בן שמעון, תרגל לפרקים את גבי קניקובסקי בקישור.

תאי בריבו (ראובן שוורץ)תאי בריבו (ראובן שוורץ)

למרות דבריו של ג'נארו גאטוזו שהבהיר אמש במסיבת העיתונאים כי לא התכוון לדבר נגד ישראל והשאלה של העיתונאי האיטלקי לרן בן שמעון על המלחמה בעזה, בנבחרת הבהירו שהם לא נגררים ומנסים לייצר מוטיבציה לשחקנים באמצעות כך. "אנחנו רוצים לייצר מוטיבציה חיובית, שהשחקנים ישחקו בשביל המדינה ובשביל החיילים שלוחמים. לא בשביל להשתיק אחרים", אמרו בנבחרת.

"אנחנו יכולים להשתוות לאיטליה"
