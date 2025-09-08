יום שני, 08.09.2025 שעה 01:04
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
12438-5446טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
12423-6146גרמניה1
11472-5196ליטא2
10492-5186פינלנד3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
11433-5166יוון1
10417-4736איטליה 2
9481-4736בוסניה3
9456-4476גאורגיה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
10471-5316צרפת1
10459-4806פולין2
10529-5536סלובניה3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

"השארנו הכל על המגרש, חוזרים בתחושת גאווה"

אריאל בית הלחמי אחרי הפסד הנבחרת ליוון וההדחה מאליפות אירופה: "נפלנו על ריבאונדים, כדורים אבודים והתקפות שבזבזנו. אבל מרוצה מאיך ששיחקנו"

|
אריאל בית הלחמי (משה ברדה)
אריאל בית הלחמי (משה ברדה)

המסע של נבחרת ישראל באליפות אירופה הגיע הערב (ראשון) לסיומו. החבורה של אריאל בית הלחמי נתנה פייט עד הסוף ליוון ויאניס אנטטוקומפו, אך בסופו של דבר, זה לא הספיק, בדרך להפסד 84:79 והדחה בשמינית הגמר. 

“רצינו מאוד להמשיך עוד יומיים פה, השארנו הכל על המגרש, ובכלל כל החודש וחצי הזה אני מודה לכל השחקנים ולצוות שלי ולכל מי שעזר לנו והיה בסביבה שלנו” אמר בסיום המאמן בית הלחמי. “אנחנו חוזרים הביתה בתחושה של גאווה ואני חושב שהנבחרת הוכיחה הרבה לב, הרבה אופי והכי חשוב היה לנו להביא את השמחה לקהל בבית, חושב שעשינו את זה”.

מה היה חסר: “נפלנו על ריבאונדים, על כדורים אבודים, על התקפות שבזבזנו לריק. אבל בסוף שיחקנו מול שניים משלושת השחקנים בעולם בשני המשחקים האחרונים, אבל אני חושב שעשינו אחלה של טורניר בסוף. שיחקנו יחד, בסוג שחקנים שלנו, אין לי שום בעיה עם איך ששיחקנו, אני אוהב את הדרך שבה אנחנו משחקים”.

על דני אבדיה: “דני הוא חלק מהנבחרת, למרות שהוא כוכב גדול הוא הגיע בשיא הצניעות, היה כיף גדול להתאחד איתו ואני חושב שהוא נתן את כל כולו”.

איפה הוא רואה את הנבחרת בעוד שלוש שנים: “המשימה הבאה שלנו היא אליפות עולם ב-2027 ואנחנו כולנו צריכים להתגייס לזה, גם הקבוצות, גם הליגה ולעזור לנו להביא את השחקנים הכי טובים בחלונות. נמשיך לפתח את הדור הצעיר, יש לנו הרבה שחקנים מוכשרים שחלק מהם נמצא בחו”ל וצריך להיות איתם בקשר, העתיד טוב”.

