"השארנו הכל על המגרש, חוזרים בתחושת גאווה"

המסע של נבחרת ישראל באליפות אירופה הגיע הערב (ראשון) לסיומו. החבורה של אריאל בית הלחמי נתנה פייט עד הסוף ליוון ויאניס אנטטוקומפו, אך בסופו של דבר, זה לא הספיק, בדרך להפסד 84:79 והדחה בשמינית הגמר.

“רצינו מאוד להמשיך עוד יומיים פה, השארנו הכל על המגרש, ובכלל כל החודש וחצי הזה אני מודה לכל השחקנים ולצוות שלי ולכל מי שעזר לנו והיה בסביבה שלנו” אמר בסיום המאמן בית הלחמי. “אנחנו חוזרים הביתה בתחושה של גאווה ואני חושב שהנבחרת הוכיחה הרבה לב, הרבה אופי והכי חשוב היה לנו להביא את השמחה לקהל בבית, חושב שעשינו את זה”.

מה היה חסר: “נפלנו על ריבאונדים, על כדורים אבודים, על התקפות שבזבזנו לריק. אבל בסוף שיחקנו מול שניים משלושת השחקנים בעולם בשני המשחקים האחרונים, אבל אני חושב שעשינו אחלה של טורניר בסוף. שיחקנו יחד, בסוג שחקנים שלנו, אין לי שום בעיה עם איך ששיחקנו, אני אוהב את הדרך שבה אנחנו משחקים”.

על דני אבדיה: “דני הוא חלק מהנבחרת, למרות שהוא כוכב גדול הוא הגיע בשיא הצניעות, היה כיף גדול להתאחד איתו ואני חושב שהוא נתן את כל כולו”.

איפה הוא רואה את הנבחרת בעוד שלוש שנים: “המשימה הבאה שלנו היא אליפות עולם ב-2027 ואנחנו כולנו צריכים להתגייס לזה, גם הקבוצות, גם הליגה ולעזור לנו להביא את השחקנים הכי טובים בחלונות. נמשיך לפתח את הדור הצעיר, יש לנו הרבה שחקנים מוכשרים שחלק מהם נמצא בחו”ל וצריך להיות איתם בקשר, העתיד טוב”.