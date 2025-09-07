יום שני, 08.09.2025 שעה 01:04
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
12438-5446טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
12423-6146גרמניה1
11472-5196ליטא2
10492-5186פינלנד3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
11433-5166יוון1
10417-4736איטליה 2
9481-4736בוסניה3
9456-4476גאורגיה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
10471-5316צרפת1
10459-4806פולין2
10529-5536סלובניה3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

אבדיה מעל כולם וכמה לסורקין? ציוני הנבחרת

10 לכוכב של ישראל שמשחק ב-NBA וחתם טורניר אדיר, 8 לגינת וכמה לקרינגטון, זוסמן ואריאל בית הלחמי? סוגרים את אליפות אירופה עם גיליון הציונים

|
דני אבדיה (פיב
דני אבדיה (פיב"א)

נבחרת ישראל סיימה את דרכה באליפות אירופה לאחר שהפסידה ליוון בשמינית גמר אליפות אירופה 2025, לצד כמה הפתעות בודדות בשלב הבתים המוקדם שלב שמינית הגמר זימן כבר מאבקים של ממש וגם הפתעות, כאשר צרפת הודחה בידי גאורגיה וכשפינלנד של לאורי מראקנן שלחה אתמול הביתה את ניקולה יוקיץ' וחבריו בסרביה.

דרכה של נבחרת ישראל אומנם הגיעה לסיומה, אך המשימה הראשונה או המטרה שהוצבה הושגה ובאשר לציונים והאם היה אפשר רצוי וכדאי לעדכן את רשימת המטרות במהלך האליפות הכל כאמור בהמשך עם סיכום אינדיבידואלי של אליפות שהייתה בסך הכל בסדר. 

חוקי הפורמט ברורים, שחקנים מרכזיים יכולים להגיע לציון מקסימלי של 10 המשלימים לציון מקסימלי של 6, העובדה שבית הלחמי השתמש ברוטציה קצרה במיוחד די עזרה גם מהבחינה הזו לקבוע איזה תפקיד ניתן גם לאלו שעולים מהספסל. בכל הנוגע לטורניר כן המטרה המוצהרת הייתה העפלה לשלב שמינית הגמר אך לאור הדרך בה התפתחו העניינים מפציעות ושחרורים בסגלים של היריבות הייתה תחושה שאפשר היה לעשות יותר כך שבמקום מסוים קיימת אכזבה. 

אריאל בית הלחמי (משה ברדה)אריאל בית הלחמי (משה ברדה)

אריאל בית הלחמי - 7.5
בסופו של דבר בשורה התחתונה הוא עמד במשימה, התחושה הייתה שאפשר היה לעשות יותר ושבכל הנוגע לזימונים היה מקום לעידן זלמנסון ותמיר בלאט לאור העובדה שים מדר כמעט ולא לקח חלק בהכנה והעומס בעמדות הפורוורד כשברור שהייתה חסרה פיזיות וסייז ועוד גוף גדול אף פעם לא מזיק. מבחינת ההגנה כמו גם ההתקפה אפשר וצריך היה לעשות יותר.  

דני אבדיה - 10 
כוכב על בלתי מעורער ומי שהיה שם בכל ערב בכל אחד מהמשחקים מהראשון ועד לאחרון בשני צידי המגרש והראה בדיוק כמה הוא התבגר והפך לשחקן מסוכן יותר ולאחד הבכירים בין כוכבי העולם. 

דני אבדיה (IMAGO)דני אבדיה (IMAGO)

רומן סורקין - 8.5 
בתור הגבוה הבכיר ומי שקיבל את הכי הרבה דקות אפשר בהחלט לומר שרומן סיפק את הסחורה, היה בהחלט אפשר לצפות לשחיקה שקרתה והובילה לפעמים להחלטות מעט פחות טובות, אך לא סתם רומן סורקין נחשב לאחד השחקנים הבכירים בעמדתו ביורוליג. 

רומן סורקין בטירוף (FIBA)רומן סורקין בטירוף (FIBA)

ים מדר - 6 
הוא הגיע לנבחרת לאחר שכמעט ולא שיחק בחצי השנה האחרונה כך שסימני שאלה לא באמת היו חסרים, הסיבה שהציון נמוך יחסית הוא שילוב של חלודה וחוסר יציבות מחד שהיו מובנים אך מצד שני כאשר גם קבלת ההחלטות הייתה חייבת להיות טובה יותר, לא בטוח שזה היה הוגן לצפות לכל כך הרבה יותר ממנו אבל הנבחרת הייתה צריכה הרבה יותר. 

ים מדר מול יאניס (FIBA)ים מדר מול יאניס (FIBA)

תומר גינת - 8 
יעילות זו אולי הדרך הכי טובה שאפשר לתאר את מה שגינת הביא איתו לטורניר, כלומר מעבר למשחק ההקרבה שלו. הדברים שהביא עימו הם כאלו שאי אפשר ללמד כמו ההתמצאות בצבע והיכולת להיות שם או להגיע ליד הטבעת בדרך שהוא יודע.

תומר גינת בעננים (FIBA)תומר גינת בעננים (FIBA)

קאדין קרינגטון – 5 
הוא אמור היה להיות החיזוק של הנבחרת זה שלוקח אותה לרמה הבאה ולכן צריך היה לבחון אותו בצורה שונה, הוא אמנם התעורר שם קצת מבחינת הקליעה בסופו של דבר אך בתור מי שהובא בתור גארד יוצר התחושה הייתה שהוא הפך יותר לשחקן משלים וכאמור לא לשם כיוונו פיללו ובטח שלא רצו בנבחרת כאשר דיברו על גארד יותר מוביל. 

קאדין קרינגטון (FIBA)קאדין קרינגטון (FIBA)

יובל זוסמן - 5 
זוסמן הגיע לאליפות הזו לאחר שעשה עונה נהדרת במישור האישי והציפיות היו בהתאם רק שיובל של היורובאסקט היה שונה מזה של העונה, הבעיה שזוסמן בתור אחד הישראלים הבכירים אם לא הבכיר שבעמדתו היה צריך לקחת יותר כי הוא יכול, היה צריך להיות  טוב הרבה יותר כי הוא יודע איך והוא היה צריך גם לקחת על עצמו יותר כפי שעשה העונה. 

יובל זוסמן (FIBA)יובל זוסמן (FIBA)

איתי שגב  - ללא ציון לא שיחק מספיק. 

בר טימור - 5.5
וטרן וכזה שהגיע על תקן שחקן משלים, ברור שצריך ורצוי היה לקבל ממנו יותר אך שוב בתור משלים בסך הכל טימור עשה את העבודה.  

גיא פלטין – 5.5
גיא פלטין היה אולי אחת ההפתעות של הסגל הסופי הוא הגיע כמשלים שאמור להביא אנרגיה ולחץ על הכדור כשכל שלשה שנכנסת הרי זה מבורך ומהבחינה הזו הוא סיפק את הסחורה.

גיא פלטין (קרדיט: איגוד הכדורסל)גיא פלטין (קרדיט: איגוד הכדורסל)

רפי מנקו - ללא ציון לא שיחק מספיק. 
איתן בורג – ללא ציון לא שיחק מספיק.

נמרוד לוי - 5
השחקן השמיני ברוטציה של אריאל בית הלחמי ושוב מדובר בדומה לים מדר בשחקן שלא באמת יכול היה להיכנס לכושר משחק טוב לקראת האליפות הרי הוא החמיץ כמעט את כל העונה ובאליפות בהחלט היו צריכים את הקליעה שלו מעבר לקשת רק שהוא לקח בממוצע 1.4 זריקות למשחק ולא קלע.

נמרוד לוי מול גרשון יאבוסלה (IMAGO)נמרוד לוי מול גרשון יאבוסלה (IMAGO)
