אבדיה: למדתי שלפעמים הלב משחק ולא היכולת

נבחרת ישראל סיימה את דרכה ביורובאסקט הערב (ראשון) כשספגה 84:79 מנבחרת יוון בשמינית הגמר ובכך חתמה את אליפות אירופה בכבוד רב אחרי קמפיין די מוצלח.

לאחר ההפסד ליוונים דיבר כוכב הנבחרת, דני אבדיה: “יאניס נתן לי מחמאות מרגשות, משחקן גדול בליגה שעובד מאוד קשה זה מרגש”. על ההשוואה אליו: “כל שחקן והאיכויות שלו, יש לי עוד דרך גדולה ועוד פוטנציאל רב, ההשוואות לא רלוונטיות כרגע”.

תחושות הפספוס בנוגע למשחק: “הרגשתי הרבה דברים, נתתי את כל כולי, כולנו נתנו הכל, באמת נתנו הכל בכל הטורניר, הגנה, התקפה, פציעות טיסות. אבל היה כיף ולעשות את זה בשביל עם ישראל זה הכי כיף”.

דני אבדיה מול יאניס (IMAGO)

אבדיה המשיך: “למדתי שהלב משחק ולא היכולת לפעמים. אנחנו לא הכי חזקים אבל יש בנו משהו יפה. יש לנו את הלב הישראלי, הלוחמה והצניעות, וזה מה שמייחד אותנו. העבודה הקשה והרצון לשחק זה גדול יותר מכדורסל, במיוחד ברגעים אלו במדינה שלנו”. “אני מאמין שנעצים את הכדורסל בישראל והוא יהפוך לטוב יותר לאט לאט”