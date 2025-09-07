יום ראשון, 07.09.2025 שעה 23:33
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
12438-5446טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
12423-6146גרמניה1
11472-5196ליטא2
10492-5186פינלנד3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
10417-4736איטליה 1
9481-4736בוסניה2
9354-4325יוון3
9456-4476גאורגיה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
10471-5316צרפת1
10459-4806פולין2
10529-5536סלובניה3
8401-4175ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

כתובות נאצה מגעילות נגד ישראל בשירותי האולם

חלק מהאוהדים היוונים בריגה בכיתוב מזעזע בשירותי האולם: "שחררו את פלסטין, מוות לצה"ל, ישראל רוצחת תינוקות". משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
הכיתוב המזעזע נגד ישראל (פרטי)
הכיתוב המזעזע נגד ישראל (פרטי)

במהלך המשחק בין נבחרת ישראל ליוון הערב (ראשון) בשמינית גמר היורובאסקט, התגלו כתובות נאצה נגד ישראל בשירותי האולם. על הקירות נרשמו בין היתר כתובות "שחררו את פלסטין", “מוות לצה”ל” ו”ישראל רוצחת תינוקות”.

אנשי האולם המקומיים מיהרו לנקות את הכתובות במהלך המשחק, כדי למנוע הסלמה נוספת ביציעים. האירוע התרחש על רקע המתיחות האחרונה סביב הופעת נבחרת ישראל בטורניר, שכללה קריאות בוז מצד חלק מהקהלים במעמד נגינת ההמנון במשחקים קודמים.

מעניין לציין כי דווקא הקהל היווני לא השמיע קריאות בוז במהלך ההמנון הישראלי, אך הכתובות שנמצאו העיבו על האווירה במשחק החשוב.

הכיתוב המגעיל בשירותים נגד ישראל (פרטי)
