כתובות נאצה מגעילות נגד ישראל בשירותי האולם

במהלך המשחק בין נבחרת ישראל ליוון הערב (ראשון) בשמינית גמר היורובאסקט, התגלו כתובות נאצה נגד ישראל בשירותי האולם. על הקירות נרשמו בין היתר כתובות "שחררו את פלסטין", “מוות לצה”ל” ו”ישראל רוצחת תינוקות”.

אנשי האולם המקומיים מיהרו לנקות את הכתובות במהלך המשחק, כדי למנוע הסלמה נוספת ביציעים. האירוע התרחש על רקע המתיחות האחרונה סביב הופעת נבחרת ישראל בטורניר, שכללה קריאות בוז מצד חלק מהקהלים במעמד נגינת ההמנון במשחקים קודמים.

מעניין לציין כי דווקא הקהל היווני לא השמיע קריאות בוז במהלך ההמנון הישראלי, אך הכתובות שנמצאו העיבו על האווירה במשחק החשוב.