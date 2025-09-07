יום ראשון, 07.09.2025 שעה 22:03
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

רעננה תפתח את גביע ווינר מול הפועל העמק

העולה החדשה במבחן ראשון מול הצפוניים, חואקין שוכמן מונה לקפטן הקבוצה מהשרון: "זכות גדולה, בטוח שנעשה שנה שמחה ומרגשת מלאה ברגעים מיוחדים"

|
חואקין שוכמן (יעל אמסילי, מנהלת ליגה לאומית Winner)
חואקין שוכמן (יעל אמסילי, מנהלת ליגה לאומית Winner)

מכבי עירוני רעננה, העולה החדשה לליגת העל, תחל מחר (שני) את משחקיה בגביע ווינר סל, כאשר תפגוש בגן-נר את הפועל העמק (18:40), במסגרת בית ד'. 

הסגל של הפועל העמק כולל את הקפטן, רועי נציה, עדי רינסקי, יובל כוכבי, יונתן מלול, שחר ארז, רפי מנקו, גיל נויוביץ', ניב משגב, לוקאס גולדנברג, אלייז'ה צ'יילדס, שממשיך מהעונה שעברה, קיילר אדוארדס, קמרון הנרי, ארון וויילר וקאדין שדריק.

הסגל של רעננה כולל כרגע שלושה זרים בלבד ומכיל את חואקין שוכמן, חן גיא, ווילי וורקמן, אלכס לדר, אפי טיומקין, יותם חנוכי, חן בוקובזה, נייט לאשבסקי, חסן דיארה, לנארד פרימן וטייריס רדפורד.

חואקין שוכמן (עירוני רעננה)חואקין שוכמן (עירוני רעננה)

רעננה הודיעה היום שחואקין שוכמן ישמש כקפטן הקבוצה בעונת 2025/26. לאחר שיוגב אוחיון, הקפטן בשתי העונות האחרונות, החליט להישאר בלאומית (הצטרף לעירוני נהריה) הגארד בן ה-30, לו זו תהיה עונתו השנייה במועדון, נבחר לתפקיד. 

מנכ״ל המועדון, גיא לביא, אמר על שוכמן: “שמחים מאוד על המינוי של שוכמן לתפקיד קפטן הקבוצה, שוכמן הוא מודל לחיקוי לכל שחקן כדורסל בכל גיל, מביא בכל אימון ומשחק את הערכים שהמועדון דוגל בהם – עבודה קשה, השקעה, מקצוענות, לא לוותר על אף כדור ובמיוחד הוא מביא איתו צניעות, מסתכל על כל אחד בגובה העיניים, בהצלחה שוכי!”. 

שוכמן עצמו הוסיף: “זו זכות גדולה לשמש כקפטן המועדון. שמח להמשיך להוביל את הקבוצה שנה נוספת. אני בטוח שנעשה שנה שמחה ומרגשת מלאה ברגעים מיוחדים”.

