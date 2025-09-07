יום ראשון, 07.09.2025 שעה 22:04
מכבי ת"א נכנעה 100:87 לבני הרצליה בהכנה

בסגל חסר וללא שחקני הנבחרת שנמצאים באליפות אירופה, הצהובים של עודד קטש נפגשו עם החבורה של אורלנד והפסידו בתום משחק צמוד בהכנה ראשונה לעונה

|
לוני ווקר (האתר הרשמי של מכבי ת
לוני ווקר (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי תל אביב החלה את ההכנה שלה לקראת העונה הבאה באופן רשמי, כשפגשה את בני הרצליה למשחק אימון ראשון לקראת עונת 2025/26. בסיום, הצהובים נכנעו לאחר 100:87 לכחולים.

החבורה של עודד קטש פתחה חזרה ועלתה ליתרון 33:25 בסיום הרבע הראשון, כשברבע השני המשחק הפך צמוד יותר והרצליה הצליחה לחזור בזכות דקות טובות של סטיוארט. 

ברבע השלישי החבורה של יהוא אורלנד עלתה בטירוף והצליחה לעלות ליתרון שש, כששמרה עליו עד סוף המשחק וניצחה עם יתרון 13. ליף בלט בצהוב כשקלע 17 נקודות, גם דאוטין ג׳וניור בלט עם 15. אצל הרצליה, אונואה והיידה בלטו עם 15 נקודות כל אחד.

מאמן מכבי תל אביב, עודד קטש, התייחס למשחק: “זה משחק אימון ומן הסתם יש לנו הרבה דברים לשפר וזה תהליך ארוך לפנינו. התרכזנו במעט מאוד דברים שניסינו להשיג, ובסך הכל אנחנו מרגישים ויודעים שיש לנו הרבה עבודה”.

שחקנה החדש של מכבי תל אביב, ג’ף דאוטין, אמר בסיום המשחק: “יש לנו הרבה דברים לעבוד עליהם. אנחנו בונים כימיה ומנסים להשיג קצב טוב. זה מבחן טוב עבורנו, לצפות וללמוד מזה. אנחנו צריכים להיות מוכנים להגנות שיציגו בפנינו וללמוד להזיז את הכדור. אנחנו הולכים לעבוד על כך כקבוצה ולבוא מוכנים למשחק הבא. יש דברים חיוביים להסתכל עליהם גם".

קלעו למכבי תל אביב: טי ג’יי ליף 17 נקודות, ג’ף דאוטין 15 נק’, מרסיו סנטוס 13 נק’, ג’ימי קלארק 11 נק’, לוני ווקר 9 נק’,  ווילי ריימן 6 נק’, תמיר בלאט 5 נק’, אורוש טריפונוביץ’ וגור לביא 4 נק’ כ”א, ג’ון דיברתולומיאו 2 נק’ ואושיי בריסט 1 נק’.

קלעו לבני הרצליה: אלייז’ה סטיוארט 16 נקודות, צ’ינאנו אונואקו ומקס היידגר 15 נק’ כ”א, דנבר ג’ונס 14 נק’, דשון פרנסיס ונואה קרטר 12 נק’ כ”א, ג’ורדון ורנאדו 7 נק’, עומר שדה 5 נק’ ושלו לוגשי 4 נק’.

