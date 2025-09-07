עם נבחרת ישראל ובארץ: הגרנד פרי יתחיל מחר

בהחלטה בלתי שגרתית, הורה הקומישיונר של הליגה העולמית לנבחרות שלום ואחווה בכדורגל (שהוקמה ב-2023), סלברטורה פרימצ׳ריו, על קיום הגרנד פרי, האירוע החשוב ביותר של הליגה, דווקא בעיר רמלה, בישראל. האירוע ייצא לדרך מחר (שני) בצהריים (15:00) במשחק הפתיחה בין ישראל לברזיל, למחרת באותה השעה תתמודד המנצחת ביניהן עם הונגריה וביום רביעי יינעל הטורניר עם משחק בין הונגריה למפסידה במשחק הפתיחה.

טורניר הגרנד פרי, פסגת האירועים של הליגה העולמית, מפגיש בין שתי הנבחרות הראשונות בדירוג העולמי (ברזיל והונגריה) עם המארחת ישראל, (המדורגת במקום ה-44 כיום) שטרם זכתה לשחק במסגרת הבינלאומית ונקודותיה בליגה ניתנו לה על סמך פעילותה המקומית שהסתכמה ב-21 משחקים מאז הקמתה, בהם ניצחה ב-18 עימותים וטרם הפסידה.

הליגה העולמית כוללת 60 נבחרות לאומיות, בשיתוף שחקנים ללא הגבלת קריטריון, פרט לאי-היותם שחקנים פעילים באחת משלושת הליגות הראשונות בארצם. בנוסף, כל משחק או אירוע של הליגה, חייב להיות תחת מסר חברתי כלל עולמי וא-פוליטי, ברוח השלום והאחווה בעולם.

נבחרת השלום והאחווה (רדאד ג'בארה)

מדובר, כאמור, באירוע הבינלאומי היחיד שמגיע למדינת ישראל מאז ה-7 באוקטובר ויש לו חשיבות גדולה במציאות בה קבוצות הכדור שלנו נאלצות לנדוד לחו״ל כדי לקיים משחקים וקבוצות בינלאומיות לא נחתו בישראל מאז פתיחת המלחמה. נשיא המדינה, יצחק הרצוג ובכירים נוספים, עשויים להגיע לטקס הפתיחה.

האירועים באצטדיון כולם יועברו בשידור חי בערוץ ובאתר ONE, למדינות המשתתפות ולעוד 7 מדינות ברחבי העולם. הקומישיונר של הליגה, פרימצ׳ריו, התייחס בדבריו להחלטה על קיום הגרנד פרי דווקא בימים אלו: “כולנו מתפללים לסוף המלחמה ולתחילת עידן בו יחיו בשלום ואחווה במזרח התיכון. במיוחד בשל המצב הלא סימפטי שמייצרת המלחמה בעזה, החלטנו להגיע לכאן ולהביע תמיכה בישראל, שהיא מדינה חשובה ויקרה וכן בסיום המלחמה הקשה, בהחזרת החטופים הישראלים ובחיים חדשים לתושבי עזה שסובלים רבות מהמצב”.

ראש העיר רמלה, מיכאל וידל: “כבוד גדול לעיר שלנו לארח מפעל בינלאומי בימים אלו, נעשה את כל המאמץ כדי שזה יהיה אירוע בלתי נשכח”. נשיא המדינה, יצחק בוז’י הרצוג, צפוי להגיע לטקס הפתיחה כאמור כמו גם שרים ואחמ״ים רבים הרואים באירוע בעל חשיבות עליונה במציאות בה לא מגיעות לישראל קבוצות מחו״ל. שר החוץ גדעון סער, צפוי להגיע ליום רביעי הנועל את התחרויות.

מיכאל וידל (שחר גרוס)

מפיק האירוע הוא יהודה עמר: “עצם הקיום של טורניר כדורגל בישראל, באמצע המלחמה, הוא הישג אדיר וכולנו עומלים מסביב לשעון כדי להעמיד את התנאים הטובים ביותר, לדאוג לחוויה ישראלית נעימה למשתתפים שיגיעו אלינו וכמובן להראות את הפנים היפות שלנו”.

את הסלסאו יאמן לא אחר מאשר גאוצ׳ו, אשר הדריך את ואסקו דה גמה בעבר. בראיון שהעניק לאתר הליגה העולמית לקראת האירוע, אמר: “חשוב לנו מאוד לזכות בגרנד פרי ואנחנו מגיעים לארץ המובטחת כמהים לבוא השלום במהרה”. הנבחרת ההונגרית, תהיה בחסרון של שחקנים משמעותיים שלא היו זמינים למסע לישראל, אך גם היא צפויה להיות אגוז קשה לפיצוח.

מאיטליה יגיעו הקומישיונר של הליגה סלבטורה פרימצ׳ריו, ויטוריאנה ורדוז׳ה הממונה על אירועי הליגה והמפקחת הרשמית על המשחקים והמפקחת הכללית של הטורניר דניאלה אגתה הגיהג, שלושתם נציגי הליגה העולמית באירוע.

גאוצ׳ו, מאמן ברזיל, בטוח שנבחרתו תזכה בגרנד פרי (צילום: יח״צ - נבחרת השלום והאחווה של ברזיל)

את הנבחרת הישראלית מאמן עובד קראוס ובין שחקני העבר המשחקים בה ניתן למצוא את בן בן יאיר, עשהאל בן שבת, ניסו קפילוטו, חיים מלכה, בן אל אדרי ועומרי רון – להם עבר בליגת העל הישראלית. בנוסף משחקים בה גם האמן פאולו מואורה, זוכה פרס התיאטורנטו והזמר והיוצר עילאי אלמקייס. בין נותני החסות והתורמים שסייעו לקיים את האירוע בארץ: בית הספר רועי קריב, אפליקציית מיי טאואר, מונקו מוטורס ויו״ר בנק לאומי לשעבר איתן רף.