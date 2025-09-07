יום ראשון, 07.09.2025 שעה 22:04
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
12438-5446טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
12423-6146גרמניה1
11472-5196ליטא2
10492-5186פינלנד3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
10417-4736איטליה 1
9481-4736בוסניה2
9354-4325יוון3
9456-4476גאורגיה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
10471-5316צרפת1
10459-4806פולין2
10529-5536סלובניה3
8401-4175ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

"לוקה דונצ'יץ' הוא רונאלדו של הכדורסל האירופי"

ביבשת נדהמו מההצגה של כוכב סלובניה שרשם 42 נק' בשמינית גמר היורובאסקט: "מראדונצ'יץ'". וגם: הקדיש סלים לאחותו או אגדת ריאל? מאמן איטליה התפטר

|
לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)
לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

לוקה דונצ’יץ’ הדהים את אירופה הערב (ראשון) כשקלע 22 נקודות ברבע הראשון מול איטליה ו-30 במחצית הראשונה, במשחק במסגרת שמינית גמר היורובאסקט שבו נבחרתו סלובניה ניצחה 77:84 וקיבלה את הכרטיס לשלב שמונה האחרונות.

כוכב לוס אנג’לס לייקרס סיים את המפגש עם 42 נקודות, עשרה ריבאונדים ואסיסט והחזיק כמעט לבדו את נבחרתו נגד האיטלקים והמחמאות מהתקשורת באירופה היו בהתאם: “כריסטיאנו רונאלדו של הכדורסל האירופי”, נכתב ברשתות החברתיות”, כשבסלובניה הכתירו את התצוגה כ”הרואית”.

“לוקה הקוסם”, “לא אמיתי”, היו חלק מהתגובות בתקשורת היוונית והספרדית, כשב’מארקה’ אף פרגנו: “הטירוף של דונצ'יץ'”. הפער בינו לבין הקלע המוביל של איטליה הוא עצום”.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' בטירוף (IMAGO)

ב-’ekipa’ הסלובני נכתב: “מאראדונצ'יץ'. לוקה בסגנון של אגדות הספורט הגדולות ביותר דרך כאב, וסלובניה המשוגעת בין שמונה האחרונות. החייזר קלע 20 נקודות קוסמיות מתוך 25 הנקודות הראשונות של סלובניה בדרך ליתרון מדהים, כמעט חלומי, של 9:25, זה היה יכול להיות סיפור אגדה טהור אלמלא היה בו אותו אלמנט מטריד של דאגה לאור הכאבים שחש”.

בסלובניה לא היו יכולים שלא לשים לב למבטים ששלח הכוכב ליציעים. “למי לוקה דונצ'יץ' מקדיש את הסלים במשחק מול איטליה? הכוכב הגדול הקדיש לא מעט מהסלים במשחק מול לאדם שישב ממש לצד הפרקט”, ניתחו.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

“המבט שלו נדד לעבר אחותו הצעירה או לעבר אגדת ריאל מדריד, רודי פרננדס, עמו חלק את חדר ההלבשה בריאל במשך כמה עונות. ידוע כי שמרו על יחסים טובים, והשאלה היא האם הם טובים עד כדי כך שהוא מקדיש כמה סלים לספרדי. על כך יוכל לוקה להסביר רק בסיום המשחק”, נכתב בסלובניה.

דונצ’יץ’ עצמו אמר אחרי המשחק: “שיחקנו נפלא, הקרדיט מגיע לכולם. זה היה משחק קשה ומאוד פיזי, ידענו שאיטליה מסוכנת, אך הצלחנו להחזיק מעמד. בהתחלה קלעתי ואז הם ביצעו שמירה כפולה. מאמינים בעצמנו, עכשיו אנחנו מתקדמים הלאה. מצפה לנו משחק קשה נגד גרמניה, כולנו מאמינים שאפשר לעשות את זה גם מולה. כולם מסתדרים עם כולם ומשחקים בשביל כולם, הכימיה שלנו בשיא. לפעמים רבים, אבל זה חלק מהספורט”.

בנושא אחר, המאמן האיטלקי ג'אנמרקו פוצקו שאימן את הנבחרת מאז 2022 התפטר עם תום המשחק ואמר: “זה היה המשחק האחרון שלי, אני רוצה להודות לנשיא על שנתן לי את הכבוד לאמן את הנבחרת. מעומק הלב של,- אלה היו הרגעים הטובים בחיי. כבוד עצום לקבל אל התפקיד הזה בכדורסל האיטלקי”. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
למי ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?נגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */