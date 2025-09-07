"לוקה דונצ'יץ' הוא רונאלדו של הכדורסל האירופי"

לוקה דונצ’יץ’ הדהים את אירופה הערב (ראשון) כשקלע 22 נקודות ברבע הראשון מול איטליה ו-30 במחצית הראשונה, במשחק במסגרת שמינית גמר היורובאסקט שבו נבחרתו סלובניה ניצחה 77:84 וקיבלה את הכרטיס לשלב שמונה האחרונות.

כוכב לוס אנג’לס לייקרס סיים את המפגש עם 42 נקודות, עשרה ריבאונדים ואסיסט והחזיק כמעט לבדו את נבחרתו נגד האיטלקים והמחמאות מהתקשורת באירופה היו בהתאם: “כריסטיאנו רונאלדו של הכדורסל האירופי”, נכתב ברשתות החברתיות”, כשבסלובניה הכתירו את התצוגה כ”הרואית”.

“לוקה הקוסם”, “לא אמיתי”, היו חלק מהתגובות בתקשורת היוונית והספרדית, כשב’מארקה’ אף פרגנו: “הטירוף של דונצ'יץ'”. הפער בינו לבין הקלע המוביל של איטליה הוא עצום”.

לוקה דונצ'יץ' בטירוף (IMAGO)

ב-’ekipa’ הסלובני נכתב: “מאראדונצ'יץ'. לוקה בסגנון של אגדות הספורט הגדולות ביותר דרך כאב, וסלובניה המשוגעת בין שמונה האחרונות. החייזר קלע 20 נקודות קוסמיות מתוך 25 הנקודות הראשונות של סלובניה בדרך ליתרון מדהים, כמעט חלומי, של 9:25, זה היה יכול להיות סיפור אגדה טהור אלמלא היה בו אותו אלמנט מטריד של דאגה לאור הכאבים שחש”.

בסלובניה לא היו יכולים שלא לשים לב למבטים ששלח הכוכב ליציעים. “למי לוקה דונצ'יץ' מקדיש את הסלים במשחק מול איטליה? הכוכב הגדול הקדיש לא מעט מהסלים במשחק מול לאדם שישב ממש לצד הפרקט”, ניתחו.

לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

“המבט שלו נדד לעבר אחותו הצעירה או לעבר אגדת ריאל מדריד, רודי פרננדס, עמו חלק את חדר ההלבשה בריאל במשך כמה עונות. ידוע כי שמרו על יחסים טובים, והשאלה היא האם הם טובים עד כדי כך שהוא מקדיש כמה סלים לספרדי. על כך יוכל לוקה להסביר רק בסיום המשחק”, נכתב בסלובניה.

דונצ’יץ’ עצמו אמר אחרי המשחק: “שיחקנו נפלא, הקרדיט מגיע לכולם. זה היה משחק קשה ומאוד פיזי, ידענו שאיטליה מסוכנת, אך הצלחנו להחזיק מעמד. בהתחלה קלעתי ואז הם ביצעו שמירה כפולה. מאמינים בעצמנו, עכשיו אנחנו מתקדמים הלאה. מצפה לנו משחק קשה נגד גרמניה, כולנו מאמינים שאפשר לעשות את זה גם מולה. כולם מסתדרים עם כולם ומשחקים בשביל כולם, הכימיה שלנו בשיא. לפעמים רבים, אבל זה חלק מהספורט”.

בנושא אחר, המאמן האיטלקי ג'אנמרקו פוצקו שאימן את הנבחרת מאז 2022 התפטר עם תום המשחק ואמר: “זה היה המשחק האחרון שלי, אני רוצה להודות לנשיא על שנתן לי את הכבוד לאמן את הנבחרת. מעומק הלב של,- אלה היו הרגעים הטובים בחיי. כבוד עצום לקבל אל התפקיד הזה בכדורסל האיטלקי”.