יום ראשון, 07.09.2025
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
60-32נאפולי1
60-32יובנטוס2
63-52קרמונזה3
60-22רומא4
42-32אודינזה5
32-62אינטר6
32-42לאציו7
32-32מילאן8
31-22קומו9
31-12בולוניה10
22-22אטאלנטה11
21-12פיורנטינה12
12-12קליארי13
12-12פיזה14
11-02גנואה15
13-12פארמה16
12-02לצ'ה17
15-12ורונה18
15-02טורינו19
05-22ססואולו20

"ביקשו ממני להשתמש פחות ברשת החברתית"

רפאל ליאאו חשף שזלאטן איברהימוביץ' והמאמן מסימיליאנו אלגרי הזהירו אותו ודרשו שיתמקד יותר בכדורגל. השבדי לא מרשה גם לילדיו להשתמש ברשתות

|
ליאאו וזלאטן (IMAGO)
ליאאו וזלאטן (IMAGO)

זלאטן איברהימוביץ' יודע שלרפאל ליאאו (26) יש כישרון גדול. לכן, לפי דברי הפורטוגלי עצמו, השבדי ביקש ממנו להתרכז לחלוטין בכדורגל. אחרי כמה שנים של עליות ומורדות, השחקן רוצה שזו תהיה העונה הגדולה שלו עם קבוצתו בסרייה א', והוא מתכוון להקשיב לעצה שקיבל.

נראה כי עם הגעתו של מסימיליאנו אלגרי, הפורטוגלי שיפר את יכולתו ואת הגישה שלו. בסרטון בטוויץ' אמר ליאאו כי גם זלאטן וגם המאמן האיטלקי ביקשו ממנו להתרחק מהסחות דעת. "אלגרי ואיברהימוביץ' ביקשו ממני להשתמש פחות ברשתות החברתיות", ציין.

באיטליה ידוע שאיברהימוביץ' מתנגד לרשתות החברתיות. בספרו האוטוביוגרפי השני, "אדרנלין" (2021), כתב כי לא הרשה לילדיו להשתמש בהן. "הילדים שלי יחליטו בעצמם כשהם יהיו מספיק גדולים כדי להבין כמה זיוף יש בעולם הפלטפורמות", כתב.

