"ביקשו ממני להשתמש פחות ברשת החברתית"

זלאטן איברהימוביץ' יודע שלרפאל ליאאו (26) יש כישרון גדול. לכן, לפי דברי הפורטוגלי עצמו, השבדי ביקש ממנו להתרכז לחלוטין בכדורגל. אחרי כמה שנים של עליות ומורדות, השחקן רוצה שזו תהיה העונה הגדולה שלו עם קבוצתו בסרייה א', והוא מתכוון להקשיב לעצה שקיבל.

נראה כי עם הגעתו של מסימיליאנו אלגרי, הפורטוגלי שיפר את יכולתו ואת הגישה שלו. בסרטון בטוויץ' אמר ליאאו כי גם זלאטן וגם המאמן האיטלקי ביקשו ממנו להתרחק מהסחות דעת. "אלגרי ואיברהימוביץ' ביקשו ממני להשתמש פחות ברשתות החברתיות", ציין.

באיטליה ידוע שאיברהימוביץ' מתנגד לרשתות החברתיות. בספרו האוטוביוגרפי השני, "אדרנלין" (2021), כתב כי לא הרשה לילדיו להשתמש בהן. "הילדים שלי יחליטו בעצמם כשהם יהיו מספיק גדולים כדי להבין כמה זיוף יש בעולם הפלטפורמות", כתב.