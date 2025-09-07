יום ראשון, 07.09.2025 שעה 19:41
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

גבר על קאנגווה: פרץ נבחר ל-Winner המחזור

קשר מכבי תל אביב שנצץ ב-0:4 על נתניה ניצח בהצבעות את קשר הפועל באר שבע, עם 38% מהקולות לעומת 29%. טבארש מבית"ר סיים במקום השלישי עם 25%

דור פרץ - הווינר של המחזור (ניתאי קופפר)
דור פרץ - הווינר של המחזור (ניתאי קופפר)

המחזור השני של ליגת העל סיפק לנו מספר רגעים אדירים ומשחקים שהשאירו טעם של עוד, ואתם, גולשי ONE, בחרתם בדור פרץ ל-Winner של השבוע בליגה.

דור פרץ זכה בתואר כשגרף 38% מהקולות. אחרי שדחתה את מחזור הפתיחה לאור המפגש הכפול באירופה, מכבי תל אביב עלתה לראשונה לבלומפילד בעונת 2025/26 של ליגת העל, כשפרץ ניצח על התזמורת ב-0:4 המשכנע על מכבי נתניה. הקשר כבש צמד, עם גול בכל מחצית, וכהרגלו ניווט ממרכז השדה את הצהובים לשלוש נקודות וספתח מצוין. 

אחריו הגיע קינגס קאנגווה מהפועל באר שבע עם 29% מהקולות, בסיומו של קרב צמוד. הקשר של הפועל באר שבע היה זה שפתח את החגיגה עם צמד מהיר תוך שבע דקות, ב-0:7 העוצמתי של הדרומיים על עירוני טבריה באצטדיון טרנר. הזמבי של רן קוז’וק הגיע לעונה ובגדול, ורק פתח לאוהדי הקבוצה מבירת הנגב את התיאבון לעוד עם מופע על היריבה מעיר הכנרת במגרש הביתי. 

איילסון טבארש מבית"ר ירושלים במקום השלישי עם 25% מהקולות ואת המקום הרביעי חולקים ג'בון איסט מהפועל חיפה ואנטוניו ספר ממכבי בני ריינה עם 4% מהקולות כל אחד.

