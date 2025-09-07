קונאטה התבדח: אמבפה מתקשר אליי כל שעתיים

איברהימה קונאטה הוא אחד המועמדים של ריאל מדריד לחיזוק בעונה הבאה. חוזהו של הבלם הצרפתי בליברפול מתקרב לסיום ועניין חידוש החוזה עדיין לא נפתר, מצב שיכולה ריאל מדריד לנצל. בראיון ל־’Telefoot’ נשאל הבלם על הנושא, והזכיר בצחוק את חברו לנבחרת, קיליאן אמבפה.

העיתונאי שאל את קונאטה על הדיווחים מהתקשורת הספרדית שקושרים אותו לריאל מדריד, ותהה אם אמבפה לוחץ עליו להצטרף בעונה הבאה. הבלם, בחיוך, השיב: "כן, קיליאן אמבפה מתקשר אליי כל שעתיים", תשובה שגררה פרצי צחוק מהמנחים ב־’Telefoot’.

חוזהו של קונאטה מסתיים בשנה הבאה, ומספר מועדונים, כולל ריאל מדריד, עוקבים מקרוב אחרי מצבו של אחד מהבלמים הטובים בכדורגל האירופי.

קונאטה, שחקן מפתח בנבחרת צרפת בה ביסס את מעמדו בשנתיים האחרונות, עדיין לא קיבל החלטה לגבי עתידו, אך הכל מצביע על כך שלא ימשיך את ההרפתקה עם אלופת הפרמייר ליג.