יום ראשון, 07.09.2025 שעה 20:49
ספורט אחר  >> כדוריד

מקום 8 לנבחרת הנערות בכדורמים באליפות אירופה

הכחולות לבנות סיימו את הטורניר עד גיל 18 עם הפסד 14:9 לסרביה, אך בעקבות ההעפלה לרבע הן הבטיחו הישארות באחד משני הבתים החזקים באליפות הבאה

|
נבחרת הנערות בכדומים (איגוד הכדורמים)
נבחרת הנערות בכדומים (איגוד הכדורמים)

נבחרת הנערות של ישראל בכדורמים הפסידה הערב (ראשון) לנבחרת סרביה בתוצאה 14:9, במסגרת משחקי המיקום של אליפות אירופה עד גיל 18 אשר נערכת במלטה. בעקבות כך, סיימו הכחולות-לבנות את האליפות היבשתית במקום השמיני.

על אף ההפסד ובזכות ההעפלה לשלב רבע הגמר, הבטיחה ישראל את ההשארות באחד משני הבתים החזקים גם לקראת האליפות הבאה שתתקיים בעוד שנתיים. 

הסרביות פתחו מצוין את המשחק ועלו ליתרון 1:4 עד לסיום הרבע הראשון. גם ברבע השני הן המשיכו לשלוט ובמחצית הוליכו 4:10. רבע שלישי טוב של ישראל החזיר אותה למשחק ובסיומו רק 8:11 ליריבה. ברבע האחרון הגדילה סרביה שוב את היתרון ובסיום ניצחה כאמור 9:14.

כבשו לישראל: טבע דורפמן (2), יובל רז (2), מיקה קורן (2), עינב עמור, גילי בורנשטיין, עמית פייביש.

נבחרת ישראל עם פצועי צה''ל
