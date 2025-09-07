מקום 8 לנבחרת הנערות בכדורמים באליפות אירופה

נבחרת הנערות של ישראל בכדורמים הפסידה הערב (ראשון) לנבחרת סרביה בתוצאה 14:9, במסגרת משחקי המיקום של אליפות אירופה עד גיל 18 אשר נערכת במלטה. בעקבות כך, סיימו הכחולות-לבנות את האליפות היבשתית במקום השמיני.

על אף ההפסד ובזכות ההעפלה לשלב רבע הגמר, הבטיחה ישראל את ההשארות באחד משני הבתים החזקים גם לקראת האליפות הבאה שתתקיים בעוד שנתיים.

הסרביות פתחו מצוין את המשחק ועלו ליתרון 1:4 עד לסיום הרבע הראשון. גם ברבע השני הן המשיכו לשלוט ובמחצית הוליכו 4:10. רבע שלישי טוב של ישראל החזיר אותה למשחק ובסיומו רק 8:11 ליריבה. ברבע האחרון הגדילה סרביה שוב את היתרון ובסיום ניצחה כאמור 9:14.

כבשו לישראל: טבע דורפמן (2), יובל רז (2), מיקה קורן (2), עינב עמור, גילי בורנשטיין, עמית פייביש.