יום שלישי, 09.09.2025 שעה 19:44
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
14515-6357טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
12423-6146גרמניה1
11472-5196ליטא2
10492-5186פינלנד3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
11433-5166יוון1
10417-4736איטליה 2
9481-4736בוסניה3
9456-4476גאורגיה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
10471-5316צרפת2
10529-5536סלובניה3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

גאורגיה באקסטזה: יום שנזכור לעד, ביצענו נס

הנבחרת בעננים אחרי הדחת צרפת בדרך לרבע גמר היורובאסקט: "דז'יקיץ' הסרבי הכי ווינר בתחרות". ביטאדזה: "תודה ליוון", שנגליה חשף מה אמר לאקס י-ם

|
שחקני גאורגיה בעננים (IMAGO)
שחקני גאורגיה בעננים (IMAGO)

היורובאסקט הזה לא מפסיק להפתיע. אחרי שפינלנד היממה את סרביה בדרך לרבע הגמר, גם גאורגיה רשמה סנסציה ענקית כשהדיחה את צרפת עם 70:80 בדרך לשמונה האחרונות, ובכך שתי הנבחרות שרשומות על ההפתעות הגדולות הללו ייפגשו ראש בראש על הזכות להיות בחצי הגמר, אז בכל מקרה תהיה נבחרת קטנה ומפתיעה בארבע האחרונות.

בינתיים, בגאורגיה יוצאים מגדרם אחרי ההפתעה: “אנחנו חיים בחלום”, רשמו בתקשורת המקומית. “דז’יקיץ’ עשה נס, אחרי שסרביה נכשלה, הוא מסתמן כסרבי הכי ווינר בטורניר. איזו סנסציה ענקית, לראשונה אי פעם גאורגיה ניצחה את צרפת ועשתה את הלא ייאמן. אנחנו בין 8 הגדולות באירופה, זה יום שנזכור לעד”.

שחקן אורלנדו, גוגה ביטאדזה, העלה פוסט מצחיק של כל השחקנים והוא חוגגים ורשם “תודה ליוון”, זכר לכך שהניצחון של יוון על ספרד סיפר להם את המפגש נגד צרפת. אחד הכוכבים הגדולים של גאורגיה, טוקו שנגליה, אמר בסיום: “היה משחק אדיר, ניצחנו את אחת הנבחרות הטובות בעולם. כשעלינו לטופ 16, אמרתי לבחורים שלא יהיו בלחץ כי מגיע להיות כאן, ואפילו יותר מזה”.

גוגה ביטאדזה (IMAGO)גוגה ביטאדזה (IMAGO)

עוד אמר שחקן ברצלונה: “דיברתי עם דז’יקיץ’ לפני המשחק ואמרתי לו שאנחנו חייבים לשחק כדי לנצח. שמחים שהגענו לכאן, אבל יש לנו עוד 40 דקות להילחם בהן. לעולם לא הפסקנו להילחם ולהאמין. אני כל כך גאה בנבחרת, בכל שחקן ושחקן, כולם היו מעורבים, ואני אסיר תודה לצוות האימון, שהכינו תוכנית מדהימה. וכמובן, תודה לאוהדים שעשו את כל הדרך לריגה ועודדו אותנו”.

אלכסנדר דזאלכסנדר דז'יקיץ' (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */