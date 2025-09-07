גאורגיה באקסטזה: יום שנזכור לעד, ביצענו נס

היורובאסקט הזה לא מפסיק להפתיע. אחרי שפינלנד היממה את סרביה בדרך לרבע הגמר, גם גאורגיה רשמה סנסציה ענקית כשהדיחה את צרפת עם 70:80 בדרך לשמונה האחרונות, ובכך שתי הנבחרות שרשומות על ההפתעות הגדולות הללו ייפגשו ראש בראש על הזכות להיות בחצי הגמר, אז בכל מקרה תהיה נבחרת קטנה ומפתיעה בארבע האחרונות.

בינתיים, בגאורגיה יוצאים מגדרם אחרי ההפתעה: “אנחנו חיים בחלום”, רשמו בתקשורת המקומית. “דז’יקיץ’ עשה נס, אחרי שסרביה נכשלה, הוא מסתמן כסרבי הכי ווינר בטורניר. איזו סנסציה ענקית, לראשונה אי פעם גאורגיה ניצחה את צרפת ועשתה את הלא ייאמן. אנחנו בין 8 הגדולות באירופה, זה יום שנזכור לעד”.

שחקן אורלנדו, גוגה ביטאדזה, העלה פוסט מצחיק של כל השחקנים והוא חוגגים ורשם “תודה ליוון”, זכר לכך שהניצחון של יוון על ספרד סיפר להם את המפגש נגד צרפת. אחד הכוכבים הגדולים של גאורגיה, טוקו שנגליה, אמר בסיום: “היה משחק אדיר, ניצחנו את אחת הנבחרות הטובות בעולם. כשעלינו לטופ 16, אמרתי לבחורים שלא יהיו בלחץ כי מגיע להיות כאן, ואפילו יותר מזה”.

גוגה ביטאדזה (IMAGO)

עוד אמר שחקן ברצלונה: “דיברתי עם דז’יקיץ’ לפני המשחק ואמרתי לו שאנחנו חייבים לשחק כדי לנצח. שמחים שהגענו לכאן, אבל יש לנו עוד 40 דקות להילחם בהן. לעולם לא הפסקנו להילחם ולהאמין. אני כל כך גאה בנבחרת, בכל שחקן ושחקן, כולם היו מעורבים, ואני אסיר תודה לצוות האימון, שהכינו תוכנית מדהימה. וכמובן, תודה לאוהדים שעשו את כל הדרך לריגה ועודדו אותנו”.