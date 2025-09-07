יום ראשון, 07.09.2025 שעה 22:04
ספורט אחר  >> אופניים

תאונה נוספת בוואלטה אספניה עקב מפגין

שוב זה קורה: מעידה של אדם אל תוך המסלול גרמה לתאונה בקטע ה-15 של הגרנד טור הספרדי, בה רוכב התרסק על הכביש ונפצע. ריקיטלו מדורג במקום השביעי

|
מפגין פורץ למסלול (ספרינט סייקלינג)
מפגין פורץ למסלול (ספרינט סייקלינג)

שוב זה קורה - בשלב ה-15 של הוואלטה אספניה שנערך היום (ראשון) נפל רוכב זר ונפצע, בעקבות ניסיון של צופה שזהותו טרם התבררה לפרוץ אל תוך מסלול המירוץ כאשר קבוצת רוכבים חלפה לידו, מה שגרם לנפילה ופציעה של אחד מהרוכבים.

שני רוכבים מקבוצת ישראל פרמייר טק היו מעט מאחור ולא נפגעו באירוע, אבל שוב ניתן היה להבחין עד כמה ההפגנות על המסלול הן מסוכנות לרוכבים המשתתפים ועלולות להיגמר בפציעות.

כזכור, בקבוצה הישראלית הסירו את השם ‘ישראל פרמייר טק׳ מהמדים של הרוכבים עד לסיום מירוץ הוואלטה, מחשש לשלומם של הרוכבים ומשיקול ביטחוני שהוביל אותם לשינוי הזה.

בגזרת הקבוצה הישראלית, מרקו פריגו סיים שלישי בעוד הופעה אמיצה במיוחד על רקע התקרית הקשה היום. זהו פודיום רביעי לקבוצת ״ישראל פרמייר טק״ במירוץ, כאשר מתיאו ריקיטלו מדורג במקום השביעי בדירוג הכללי.

ריקיטלו אמר: ״זיהיתי את השלב הזה כהזדמנות להשיג נצחון בבריחה ואכן זה מה שקרה . כשיש לך הזדמנות , אז אתה חייב ללכת על זה וכך עשיתי. 
סך הכל עשיתי כל מה שאני יכול, למרות שבסיום, המנצח היה הכי חזק היום. 
אני עדיין מאמין שתהיה לי הזדמנות לנצח כאן בהמשך״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
למי ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?נגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */