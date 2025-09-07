תאונה נוספת בוואלטה אספניה עקב מפגין

שוב זה קורה - בשלב ה-15 של הוואלטה אספניה שנערך היום (ראשון) נפל רוכב זר ונפצע, בעקבות ניסיון של צופה שזהותו טרם התבררה לפרוץ אל תוך מסלול המירוץ כאשר קבוצת רוכבים חלפה לידו, מה שגרם לנפילה ופציעה של אחד מהרוכבים.

שני רוכבים מקבוצת ישראל פרמייר טק היו מעט מאחור ולא נפגעו באירוע, אבל שוב ניתן היה להבחין עד כמה ההפגנות על המסלול הן מסוכנות לרוכבים המשתתפים ועלולות להיגמר בפציעות.

כזכור, בקבוצה הישראלית הסירו את השם ‘ישראל פרמייר טק׳ מהמדים של הרוכבים עד לסיום מירוץ הוואלטה, מחשש לשלומם של הרוכבים ומשיקול ביטחוני שהוביל אותם לשינוי הזה.

בגזרת הקבוצה הישראלית, מרקו פריגו סיים שלישי בעוד הופעה אמיצה במיוחד על רקע התקרית הקשה היום. זהו פודיום רביעי לקבוצת ״ישראל פרמייר טק״ במירוץ, כאשר מתיאו ריקיטלו מדורג במקום השביעי בדירוג הכללי.

ריקיטלו אמר: ״זיהיתי את השלב הזה כהזדמנות להשיג נצחון בבריחה ואכן זה מה שקרה . כשיש לך הזדמנות , אז אתה חייב ללכת על זה וכך עשיתי.

סך הכל עשיתי כל מה שאני יכול, למרות שבסיום, המנצח היה הכי חזק היום.

אני עדיין מאמין שתהיה לי הזדמנות לנצח כאן בהמשך״.