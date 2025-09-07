יום ראשון, 07.09.2025 שעה 20:41
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
33-52גיאורגיה2
32-31טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21אירלנד2
12-21הונגריה3
05-01ארמניה4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

גיאורגיה הביסה 0:3 את בולגריה במוק' המונדיאל

קברצחאליה וחבריו לא התקשו בדרך לניצחון ראשון בבית ה' לאחר ההפסד לטורקיה בפתיחה. כוכב פ.ס.ז', גגנידזה ומיקוטאדזה כבשו. קראייב הוחלף במחצית

|
חביצה קברצחאליה (IMAGO)
חביצה קברצחאליה (IMAGO)

משחקי מוקדמות המונדיאל במסגרת האירופית נמשכו היום (ראשון) כשאת יום המשחקים פתחה גיאורגיה שהשיגה נקודות ראשונות בבית ה’ עם 0:3 נהדר מול בולגריה.

חביצה קברצחאליה וחבריו הראו דומיננטיות והיו עדיפים מהרגע הראשון, כשכוכב פ.ס.ז’ כבש את שער היתרון בדקה ה-30 וניקה גגנידזה הכפיל בדקה ה-44.

למחצית השנייה בולגריה כבר עלתה עם חילוף כפול בניסיון להיכנס לעניינים, כשאחד השחקנים שירדו לספסל היה אנדריאן קראייב מהפועל ת”א. זה כאמור לא עזר, ג’ורג’ מיקוטאדזה שחתם בוויאריאל באותו היום של מנור סולומון כבר בדקה ה-65, וזה הספיק ל-0:3 בסיום.

בזכות הניצחון, גיאורגיה השיגה שלוש נקודות ראשונות בבית אשר כולל גם את ספרד וטורקיה. בולגריה עדיין עם 0 נקודות אחרי שני משחקים, בהם הפסידה פעמיים 3:0.

תוצאות נוספות:

מקדוניה-ליכטנשטיין 0:1

הוספת תגובה



טוען תגובות...
