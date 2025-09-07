גיאורגיה הביסה 0:3 את בולגריה במוק' המונדיאל

משחקי מוקדמות המונדיאל במסגרת האירופית נמשכו היום (ראשון) כשאת יום המשחקים פתחה גיאורגיה שהשיגה נקודות ראשונות בבית ה’ עם 0:3 נהדר מול בולגריה.

חביצה קברצחאליה וחבריו הראו דומיננטיות והיו עדיפים מהרגע הראשון, כשכוכב פ.ס.ז’ כבש את שער היתרון בדקה ה-30 וניקה גגנידזה הכפיל בדקה ה-44.

למחצית השנייה בולגריה כבר עלתה עם חילוף כפול בניסיון להיכנס לעניינים, כשאחד השחקנים שירדו לספסל היה אנדריאן קראייב מהפועל ת”א. זה כאמור לא עזר, ג’ורג’ מיקוטאדזה שחתם בוויאריאל באותו היום של מנור סולומון כבר בדקה ה-65, וזה הספיק ל-0:3 בסיום.

בזכות הניצחון, גיאורגיה השיגה שלוש נקודות ראשונות בבית אשר כולל גם את ספרד וטורקיה. בולגריה עדיין עם 0 נקודות אחרי שני משחקים, בהם הפסידה פעמיים 3:0.

תוצאות נוספות:

מקדוניה-ליכטנשטיין 0:1