יום ראשון, 07.09.2025 שעה 22:04
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

איגוד הכדורסל יכריע מי תשחק בליגת העל עד שלישי

עדיין אין הכרעה סופית בין נתניה לאילת, השופט גלעד הס הורה להנהלת איגוד הכדורסל לקיים דיון נוסף בנושא, ולהגיש את מסקנותיו לבית המשפט עד שלישי

|
שחקני אליצור נתניה (רועי כפיר)
שחקני אליצור נתניה (רועי כפיר)

בדיון שהתקיים היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני כבוד השופט גלעד הס, לבקשת הפועל עפולה והפועל אילת בנוגע להחלטת בית הדין העליון של איגוד הכדורסל על הישארותה של אליצור נתניה בליגת ווינר סל, הוחלט שלא להוציא צווי מניעה. 

עם זאת, השופט גלעד הס הורה להנהלת איגוד הכדורסל לקיים דיון נוסף בנושא, ולהגיש את מסקנותיו לבית המשפט עד יום שלישי בשעה 17:00.

“צר לנו שהגענו עד ערב פתיחת הליגה עם חוסר ודאות לגבי הקבוצה האחרונה, ושהליך כה מהותי לקביעת זהות הקבוצה ה־14 בליגת ווינר סל מתנהל מחוץ למסגרות המקצועיות של הליגה. נחדד כי מנהלת הליגה לא הייתה צד להליך, ותכבד כל הכרעה שתתקבל על ידי בית המשפט”, נמסר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
למי ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?נגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */