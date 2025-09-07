יום שלישי, 09.09.2025 שעה 19:40
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
14515-6357טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
12423-6146גרמניה1
11472-5196ליטא2
10492-5186פינלנד3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
11433-5166יוון1
10417-4736איטליה 2
9481-4736בוסניה3
9456-4476גאורגיה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
10471-5316צרפת2
10529-5536סלובניה3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

צרפת בהלם. אוקובו: "נתנו להם סלים קלים"

לאחר ההדחה לגיאורגיה שחקן הנבחרת הביע את התסכול: "הם שיחקו עם ביטחון למרות שידענו בדיוק מה הם יעשו". וגם: התגובות בתקשורת והאחוז הנורא לשלוש

|
אלי אוקובו נאבק על הכדור (IMAGO)
אלי אוקובו נאבק על הכדור (IMAGO)

צרפת נותרה בהלם. פיינליסטית יורובאסקט 2022, שסיימה במקום הראשון בבית הישראלי, הודחה על ידי גיאורגיה כבר בשמינית גמר היורובאסקט עם נתון נוראי של 17% מחוץ לקשת, כשהיא הותירה את המדינה באכזבה.

אלי אוקובו הביע את התסכול אחרי המשחק: “מאוכזב מאוד. ב-40 דקות הצגנו דקות בודדות של אינטנסיביות. הם שיחקו הרבה יותר חזק מאיתנו. ידענו שנהיה חייבים להיות חזקים בהגנה בדקות הפחות טובות שלהם, אבל במקום זה נתנו להם סלים קלים”.

שחקן הנבחרת הצרפתית הסביר את ההפקרות: “הם יכלו לשחק עם ביטחון ולפתוח את המשחק למרות שידענו בדיוק מה הם הולכים לעשות”.

גרשון יאבוסלה מאוכזב (IMAGO)גרשון יאבוסלה מאוכזב (IMAGO)

גם בתקשורת המקומית לא ריחמו, וב’יורו ספורט’ הצרפתי ביקרו את הנבחרת: “אכזבת ענק, הנבחרת נחנקה ופיגרה מההתחלה ועד הסיום, כשהיא קלעה בצורה איומה לשלוש”. ב’ספורט’ הצרפתי הוסיפו: “שלב שמינית הגמר הפך לסיוט”.

“אכזבה עצומה לצרפת”, נכתב בל’אקיפ. “הם התעקשו על השלשות למרות שהיו מגושמים עם 6/38. הנבחרת רדפה לאורך המשחק, ולא הצליחה להפוך את התוצאה. בסך הכל, זה היה נראה רע מאוד”. ב-RMC הגדילו וקבעו בכותרת: “קטסטרופה עבור הנבחרת”.

