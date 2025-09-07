צרפת בהלם. אוקובו: "נתנו להם סלים קלים"

צרפת נותרה בהלם. פיינליסטית יורובאסקט 2022, שסיימה במקום הראשון בבית הישראלי, הודחה על ידי גיאורגיה כבר בשמינית גמר היורובאסקט עם נתון נוראי של 17% מחוץ לקשת, כשהיא הותירה את המדינה באכזבה.

אלי אוקובו הביע את התסכול אחרי המשחק: “מאוכזב מאוד. ב-40 דקות הצגנו דקות בודדות של אינטנסיביות. הם שיחקו הרבה יותר חזק מאיתנו. ידענו שנהיה חייבים להיות חזקים בהגנה בדקות הפחות טובות שלהם, אבל במקום זה נתנו להם סלים קלים”.

שחקן הנבחרת הצרפתית הסביר את ההפקרות: “הם יכלו לשחק עם ביטחון ולפתוח את המשחק למרות שידענו בדיוק מה הם הולכים לעשות”.

גרשון יאבוסלה מאוכזב (IMAGO)

גם בתקשורת המקומית לא ריחמו, וב’יורו ספורט’ הצרפתי ביקרו את הנבחרת: “אכזבת ענק, הנבחרת נחנקה ופיגרה מההתחלה ועד הסיום, כשהיא קלעה בצורה איומה לשלוש”. ב’ספורט’ הצרפתי הוסיפו: “שלב שמינית הגמר הפך לסיוט”.

“אכזבה עצומה לצרפת”, נכתב בל’אקיפ. “הם התעקשו על השלשות למרות שהיו מגושמים עם 6/38. הנבחרת רדפה לאורך המשחק, ולא הצליחה להפוך את התוצאה. בסך הכל, זה היה נראה רע מאוד”. ב-RMC הגדילו וקבעו בכותרת: “קטסטרופה עבור הנבחרת”.