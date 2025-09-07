יום ראשון, 07.09.2025 שעה 17:50
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21אירלנד2
12-21הונגריה3
05-01ארמניה4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

כך גאטוזו מכין את איטליה למשחק מול ישראל

האזורי נערכים למשחק מול הנבחרת של רן בן שמעון בדברצן, באיטליה מדווחים שהמאמן ערך ניתוח וידאו ממושך ואף קיים משחק הכנה מול הנוער של אמפולי

|
גאטוזו והצוות (IMAGO)
גאטוזו והצוות (IMAGO)

ג’נארו גאטוזו רשם 0:5 במשחק הבכורה שלו כמאמן נבחרת איטליה, אך מולו עומד פרק זמן קצר עד למשחק הקרוב במוקדמות המונדיאל מול ישראל מחר בערב. בארץ המגף הסבירו כיצד התכונן המאמן החדש של האזורי למבחן הבא.

איטליה מדורגת כעת שלישית עם שש נקודות משלושה משחקים, ישראל שנייה עם תשע נקודות מארבעה משחקים, בעוד נורבגיה מובילה את הבית עם מאזן מושלם של 12 נקודות מארבעה משחקים. איטליה הפסידה 3:0 לנורבגיה ב־6 ביוני, הפסד שהוביל לעזיבתו של לוצ’אנו ספאלטי ולמינויו של גאטוזו במקומו. מאז רשמה איטליה שני ניצחונות רצופים במוקדמות.

מאז ה־0:5 על אסטוניה ביום שישי, קיימה הנבחרת האיטלקית עוד שני אימונים. בשבת ערכה הקבוצה אימון מצומצם: 11 השחקנים שפתחו מול אסטוניה היו במצב התאוששות. אלה היו: ג’אנלואיג’י דונארומה, ג’ובאני די לורנצו, ריקארדו קלאפיורי, אלסנדרו באסטוני, פדריקו דימרקו, ניקולו בארלה, סנדרו טונאלי, מתאו פוליטאנו, מויזה קן, מאטיה זאקאיני ומתאו רטגי.

שחקני נבחרת איטליה מאושרים (IMAGO)שחקני נבחרת איטליה מאושרים (IMAGO)

בנוסף, שחקני האזורי הובאו לניתוח וידאו ממושך כדי להתכונן למפגש מול ישראל. הבוקר ערכה הנבחרת אימון נוסף, ולאחר מכן יצאה לטיסה לדברצן שבהונגריה. על פי "קוריירה דלו ספורט", אין דאגות מיוחדות לגבי פציעות או כשירות, מלבד ג’אנלוקה סקאמקה שפרש מהסגל לפני המשחק מול אסטוניה עקב בעיה בברך. העדכונים מאשרים שמאטיה זאקאיני עבד בנפרד בחדר הכושר היום, אך כל השאר התאמנו כרגיל.

הדאגה היחידה היא משמעתית: אלסנדרו באסטוני ודוידה פרטזי נושאים כרטיס צהוב. השחקנים שהתאמנו היום חולקו לשתי קבוצות בחלק מהאימון. בקבוצה אחת היו: ג’ובאני די לורנצו, ריקארדו קלאפיורי, פדריקו גאטי, אנדראה קמביאסו, סנדרו טונאלי, ניקולו בארלה, ניקולו רובלה, ג’ובאני פאביאן, דניאל מלדיני, מתאו רטגי ופרנצ’סקו פיו אספוזיטו.

שחקני איטליה (IMAGO)שחקני איטליה (IMAGO)

בקבוצה השנייה: אלסנדרו באסטוני, ג’אנלוקה מנצ’יני, ג’ובאני לאוני, ראול בלנובה, פדריקו דימרקו, מנואל לוקטלי, דוידה פרטזי, מתאו פוליטאנו, ריקארדו אורסוליני, ג’אקומו רספדורי ומויזה קן. בארץ המגף אף טוענים שהנבחרת קיימה משחק אימון מול קבוצת הנוער של אמפולי, כך לפי דיווחי סוכנות ANSA.

מבחינה טקטית, מצופה שגאטוזו ימשיך עם מערך 4-3-3 או 4-2-3-1, כפי ששיחק מול אסטוניה. היו דיבורים כי יפתח עם 4-4-2 במשחק הראשון שלו כמאמן, אך כעת נראה שזה לא יקרה מול ישראל, שכן גאטוזו אינו נוטה לשנות את השיטה של קבוצה מנצחת.

