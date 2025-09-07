כך גאטוזו מכין את איטליה למשחק מול ישראל

ג’נארו גאטוזו רשם 0:5 במשחק הבכורה שלו כמאמן נבחרת איטליה, אך מולו עומד פרק זמן קצר עד למשחק הקרוב במוקדמות המונדיאל מול ישראל מחר בערב. בארץ המגף הסבירו כיצד התכונן המאמן החדש של האזורי למבחן הבא.

איטליה מדורגת כעת שלישית עם שש נקודות משלושה משחקים, ישראל שנייה עם תשע נקודות מארבעה משחקים, בעוד נורבגיה מובילה את הבית עם מאזן מושלם של 12 נקודות מארבעה משחקים. איטליה הפסידה 3:0 לנורבגיה ב־6 ביוני, הפסד שהוביל לעזיבתו של לוצ’אנו ספאלטי ולמינויו של גאטוזו במקומו. מאז רשמה איטליה שני ניצחונות רצופים במוקדמות.

מאז ה־0:5 על אסטוניה ביום שישי, קיימה הנבחרת האיטלקית עוד שני אימונים. בשבת ערכה הקבוצה אימון מצומצם: 11 השחקנים שפתחו מול אסטוניה היו במצב התאוששות. אלה היו: ג’אנלואיג’י דונארומה, ג’ובאני די לורנצו, ריקארדו קלאפיורי, אלסנדרו באסטוני, פדריקו דימרקו, ניקולו בארלה, סנדרו טונאלי, מתאו פוליטאנו, מויזה קן, מאטיה זאקאיני ומתאו רטגי.

שחקני נבחרת איטליה מאושרים (IMAGO)

בנוסף, שחקני האזורי הובאו לניתוח וידאו ממושך כדי להתכונן למפגש מול ישראל. הבוקר ערכה הנבחרת אימון נוסף, ולאחר מכן יצאה לטיסה לדברצן שבהונגריה. על פי "קוריירה דלו ספורט", אין דאגות מיוחדות לגבי פציעות או כשירות, מלבד ג’אנלוקה סקאמקה שפרש מהסגל לפני המשחק מול אסטוניה עקב בעיה בברך. העדכונים מאשרים שמאטיה זאקאיני עבד בנפרד בחדר הכושר היום, אך כל השאר התאמנו כרגיל.

הדאגה היחידה היא משמעתית: אלסנדרו באסטוני ודוידה פרטזי נושאים כרטיס צהוב. השחקנים שהתאמנו היום חולקו לשתי קבוצות בחלק מהאימון. בקבוצה אחת היו: ג’ובאני די לורנצו, ריקארדו קלאפיורי, פדריקו גאטי, אנדראה קמביאסו, סנדרו טונאלי, ניקולו בארלה, ניקולו רובלה, ג’ובאני פאביאן, דניאל מלדיני, מתאו רטגי ופרנצ’סקו פיו אספוזיטו.

שחקני איטליה (IMAGO)

בקבוצה השנייה: אלסנדרו באסטוני, ג’אנלוקה מנצ’יני, ג’ובאני לאוני, ראול בלנובה, פדריקו דימרקו, מנואל לוקטלי, דוידה פרטזי, מתאו פוליטאנו, ריקארדו אורסוליני, ג’אקומו רספדורי ומויזה קן. בארץ המגף אף טוענים שהנבחרת קיימה משחק אימון מול קבוצת הנוער של אמפולי, כך לפי דיווחי סוכנות ANSA.

מבחינה טקטית, מצופה שגאטוזו ימשיך עם מערך 4-3-3 או 4-2-3-1, כפי ששיחק מול אסטוניה. היו דיבורים כי יפתח עם 4-4-2 במשחק הראשון שלו כמאמן, אך כעת נראה שזה לא יקרה מול ישראל, שכן גאטוזו אינו נוטה לשנות את השיטה של קבוצה מנצחת.