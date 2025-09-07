הפועל ת"א בדקה משחק פרידה מהיכל שלמה

הפועל תל אביב בקרוב מאוד תגיע לישראל עם סוללת הכוכבים שלה, להוציא את השחקנים בנבחרת, והקבוצה תערוך משחק רשמי ראשון כשתארח את נס ציונה ביום שבת בגביע הווינר, כשבועיים וחצי לפני המשחק הראשון וההיסטורי של המועדון ביורוליג.

האדומים בדקו אופציה מעניינת לכבוד המשחק, כאשר רגע לפני שעונה היסטורית תצא לדרך, הם רצו לארח את המשחק נגד נס ציונה בהיכל שלמה. בהפועל בדקו את האופציה לערוך סוג של משחק פרידה מהאולם, שלא זכה לכזה והמעבר למנורה קרה די מהר פשוט.

בכל מקרה, הרעיון הזה לא ייצא אל הפועל כאשר יש יותר מידי מורכבויות מכיוון המשטרה בכל הקשור לכמות וקשיים לוגיסטיים. מחזיקת היורוקאפ תאלץ לשחק את המפגש כרגיל בהיכל מנורה מבטחים, ולמצוא דרך אחרת אם תרצה לערוך פרידה מהיכל שלמה, אולי פרידה זמנית, תלוי אם הוא ישופץ או שיבנו אולם חדש.

היכל שלמה (פרטי)

לפני המשחק נגד נס ציונה, הפועל ת״א תערוך עוד שני משחקי הכנה מחר (שני) ובשלישי, ולאחר מכן הקבוצה תעשה את דרכה לארץ למשחק נגד נס ציונה ואז נגד קריית אתא. בהמשך יהיה משחק הכנה נוסף, ואז הדבר האמיתי יקרה כשהפועל ״תארח״ את ברצלונה במחזור הראשון של היורוליג.