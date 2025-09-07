יום ראשון, 07.09.2025 שעה 17:51
כדורגל ישראלי

וייסמן יעבור מחר בדיקות ויחתום בבלאו וייס לינץ

אחרי קיץ מורכב, הישראלי יחזור לליגה בה התחיל את הקריירה האירופית שלו. יחתום לעונה עם אופציה לעוד אחת בקבוצה שנועלת את הטבלה אחרי 5 מחזורים

|
שון וייסמן (IMAGO)
שון וייסמן (IMAGO)

אחרי קיץ ארוך ומתיש מבחינתו, שון וייסמן צפוי לעבור מחר (שני) בדיקות רפואיות ולחתום בקבוצה חדשה – בבלאו-וייס לינץ האוסטרית, ולחזור למדינה בה החל את הקריירה האירופית שלו. הוא יחתום על חוזה לעונה, כשהקבוצה תחזיק באופציה להאריך את חוזהו בעונה נוספת.

וייסמן היה בדרך לעזוב את גרנאדה מהליגה הספרדית השנייה וכבר היה בדרכו לפורטונה דיסלדורף מליגת המשנה בגרמניה, אך לאחר שכבר הגיע לעיר והיה על סף חתימה, המעבר פוצץ עקב לחץ של האוהדים שלא להחתימו בשל ציוצים שצייץ בעבר בעד ישראל בצל המלחמה.

השבוע החלוץ הישראלי בן ה-29 התיר את חוזהו בקבוצה הספרדית וקיבל פיצוי. הוא לא רצה לחזור לישראל וכעת הוא מצטרף לקבוצה שסיימה את העונה שעברה במקום השישי בליגה האוסטרית. העונה, אחרי חמישה מחזורים עד כה, היא נועלת את הטבלה עם תיקו וארבעה הפסדים, כשהיא כבשה עד כה שני שערים בלבד וספגה תשעה שערים.

וייסמן החל את הקריירה האירופית שלו בליגה האוסטרית, במדי וולפסברגר, ולאחר שכיכב וקרע רשתות במדיה, עבר לספרד ושיחק במדיהן של ויאדוליד וגרנאדה ואף עבר בסלרניטנה מהליגה האיטלקית. כעת הוא חוזר לליגה בה הכל התחיל.

