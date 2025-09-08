הפצע עוד לא הגליד: החוב של דונארומה לאיטליה

לו יכול היה ג'אנלואיג'י דונארומה לתקן או למחוק משחק אחד בקריירה המפוארת שלו, הוא היה בוחר ב-24 במרץ 2022 בפאלרמו. איטליה אירחה אז את צפון מקדוניה בחצי גמר פלייאוף העליה למונדיאל, וכולם כבר ניתחו במרץ את הגמר מול פורטוגל. את היריבה הצנועה לא ממש לקחו ברצינות, אבל היא החזיקה מעמד ושמרה על תוצאה מאופסת עד לזמן הפציעות. ואז, ממש לפני ההארכה, שלח אלכסנדר טרייקובסקי בעיטה יומרנית לכיוון השער.

באופן סמלי ואירוני, הוא היה אליל מקומי בגלל שלבש את החולצה הוורודה של פאלרמו קודם לכן, אבל באותו ערב דרמטי הצופים ממש לא רצו בהצלחתו. הוא גם לא היה אמור להצליח. את הניסיון הזה, כל שוער ממוצע היה אמור להדוף ללא קושי. אלא שדונארומה איחר בזינוק, הכדור נשק לרשת, והמפגש עם כריסטיאנו רונאלדו כלל לא התקיים. אין לדעת כיצד הוא היה מסתיים, ואולי איטליה לא הייתה מעפילה לגביע העולם בכל מקרה, אבל הפיאסקו מול המקדונים חרץ את גורלה. הכחולים לא נסעו למונדיאל שני ברציפות, והמפלה נרשמה הישר על שמו של השוער.

כן, עדיין אין לדונארומה מונדיאל בקורות החיים. מעבר לכך, יש לו בערך הכל, ובנבחרת הוא קודם כל אלוף אירופה והשחקן המצטיין של יורו 2020, כלומר 2021. אז, בקיץ לפני 4 שנים, הוא נכנס לספרי ההיסטוריה, והיה דמות מפתח קריטית כאשר האיטלקים הניפו את הגביע כנגד כל הסיכויים. אלמלא ההצלות שלו מול אוסטריה בשמינית הגמר, הטורניר הזה היה נגמר רע עבור הכחולים. קרבות הפנדלים נגד ספרד בחצי הגמר ואנגליה בגמר, שניהם בוומבלי, הפכו אותו למיתוס. העניין הוא כי באותה השנה בדיוק המעריצים הגדולים ביותר שלו בסן סירו החלו לתעב אותו.

דוארומה בגמר היורו. עדיין אין לו מונדיאל (רויטרס)

כי דונארומה בחר לעזוב את מילאן כשחקן חופשי. הקטארים הציעו לו שכר כפול בפריז סן ז'רמן, והוא פשוט הלך לשם. המועדון, שגידל וטיפח אותו והעניק לו את הבמה המרכזית מאז היה בן 16, לא קיבל כלום. במילאנו הדביקו לו אז את הכינוי המעליב "דולארומה", הדגישו את תאוות הבצע שלו, ואיחלו לו התרסקות בקבוצה ללא נשמה ובליגה הרבה פחות רלוונטית. מבחינה כלכלית זה היה מהלך מועיל, אך מקצועית הוה נתפס כשנוי במחלוקת בלשון המעטה.

לכן, לצד התסכול מההפסד לצפון מקדוניה, היו איטלקים לא מעטים שחשו סוג של שמחה לאידו של דונארומה. כל עוד עמד בין הקורות של מילאן הוא היה ילד הפלא האהוב של המדינה, אבל "הבגידה" שינתה לחלוטין את תדמיתו, ורבים נהנו לנעוץ בו את חיצי הביקורת. באופן כללי, 2021/22 הייתה עונה לא פשוטה עבור ג'יג'יו. הוא בילה חלק נכבד ממנה על הספסל בפריז כאשר קיילור נבאס עמד בין הקורות. הוא שגה מול ריאל מדריד בשמינית גמר ליגת האלופות וגרם להדחה. מילאן זכתה באליפות בלעדיו, עם מייק מניאן על תקן הגיבור החדש בין הקורות. ומעל הכל ריחפה הפאשלה האיומה מול הבעיטה של טרייקובסקי. זה הרגיש כמו צדק פואטי, מעין עונש על החמדנות.

ואולם כיום, במבט לאחור, רואים את הבחירה של דונארומה באור קצת שונה, בזכות הזכייה בליגת האלופות בעונה שעברה. בניצחון 0:5 בגמר על אינטר אמנם לא נדרשה תרומה יוצאת דופן מצד השוער, אבל בדרך לשם הוא היה דומיננטי מאוד, וזכורה במיוחד ההצגה בגומלין מול אסטון וילה ברבע הגמר. סן ז'רמן ניצחה במשחק הראשון 1:3 ועלתה ליתרון כפול גם בברמינגהאם, אבל החבורה של אונאי אמרי, שרצה מאוד לנקום באקסית ובלואיס אנריקה, סיפקה קאמבק מופלא, קבעה 2:3 כבר בדקה ה-57 ולחצה על הדוושה כדי להשוות את התוצאה בסיכום, ולעלות ליתרון. היא לא הייתה עושה זאת אלמלא דונארומה, שתמיד מתעלה על אדמת אנגליה. הוא עשה זאת גם בחצי הגמר מול ארסנל, והנפת הגביע חתמה פרק מרגש בקריירה.

דונארומה מניף את גביע ליגת האלופות. המעבר לפ.ס.ז' השתלם בסוף (IMAGO)

הוא עוד לא ידע אז שסופו במועדון מתקרב בצעדי ענק. אפשר לקרוא לזה קארמה, אבל האיטלקי הודח מסן ז'רמן בניגוד לרצונו דווקא אחרי השיא. לואיס אנריקה הצהיר: "ג'יג'יו הוא אחד השוערים הטובים בעולם, ובן אדם טוב עוד יותר, אבל החלטנו שאנחנו מחפשים שוער עם פרופיל אחר". אולי הוא משך את האש לכיוונו כדי להגן על הבוסים מקטאר, אולי זו באמת הייתה בחירה מקצועית שלו. אם האופציה השנייה נכונה, הרי שההעדפה הייתה לשוער עם משחק רגל טוב יותר, ולוקא שבאלייה שהוחתם מליל עונה על ההגדרה, בעוד האינסטינקטים שלו על הקווים מזהירים גם כן.

למען האמת, אם זו נקודת התורפה הנתפסת של דונארומה, אזי הקבוצה הכי פחות מתאימה עבורו היא מנצ'סטר סיטי. משחק הרגל של שוער קריטי בטקטיקה של פפ גווארדיולה, והקטלוני העיף כזכור את העילוי המקומי ג'ו הארט מהסגל בדיוק מהסיבה הזו מיד עם הגעתו לקבוצה בקיץ 2016. אדרסון, שתפס את המקום בין הקורות בחלוף שנה, הצטיין בתחום זה בדיוק, ולא במקרה הוא הפך לשיאן הבישולים בפרמייר ליג בקרב שוערים. אלא שכעת עושה הברזילאי את דרכו לפנרבחצ'ה בתום 8 שנים מעולות, ודונארומה נבחר ליורשו. במהלך הקיץ שידכו אותו למנצ'סטר יונייטד, אבל הוא מגיע בסופו של דבר לגווארדיולה, בצעד שעשוי לשנות מהותית את השיטה של התכולים, או אולי לגרום לאיטלקי לשדרג את ההיבט שהוא הזניח עד כה.

"זה רגע של גאווה עבורי. כל שחקן חולם להגיע לקבוצה כזו", אמר דונארומה כאשר חתם במנצ'סטר סיטי, ולמרות הזכייה בליגת האלופות בהחלט מדובר בקידום מקצועי עבורו. יש שיגידו כי זה מה שהוא היה צריך לעשות עוד ב-2021, קל וחומר אם הולך לו כל כך טוב באנגליה. המעבר אף בישר כי צדק לוצ'אנו ספאלטי כבר לפני שנה כאשר נשאל מה יקרה אם סן ז'רמן תוותר על שירותיו של השוער. "הוא פשוט ימצא קבוצה טובה הרבה יותר", השיב מאמן איטליה דאז. זה התסריט שהתממש, אבל המילים האלה מדגישות בעיקר את האשראי שקיבל תמיד דונארומה בסגל איטליה.

דונארומה נפרד מפ.ס.ז' (IMAGO)

לו מישהו רצה בכך, היה קל להדיח אותו אחרי הפיאסקו מול המקדונים. ואולם, ספאלטי שהחליף את רוברטו מאנצ'יני זמן קצר לאחר מכן, עשה בדיוק את ההיפך. הוא ביטל את הביקורת כלפי השוער, הודיע שהוא סומך עליו בעיניים עצומות והעניק לו את הסרט. כך הפך דונארומה לקפטן הכי צעיר של איטליה מאז ג'אני ריברה ב-1965, והוא לא איכזב. גם ביורו 2024, שהיה עגום מאוד עבור הכחולים באופן כללי, הוא היה בין נקודות האור הבודדות, ודאג כי איטליה לפחות תגיע לשמינית הגמר.

ספאלטי פוטר אחרי התבוסה 3:0 בנורבגיה בתחילת קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026, אבל עבור דונארומה זו לא בהכרח הייתה בשורה רעה. הוא הרי מכיר היטב את ג'נארו גאטוזו שהחליף אותו – השניים עבדו בצוותא במילאן בין 2017 ל-2019, וההערכה ההדדית הייתה רבה. הם הרעיפו שבחים זה על זה לקראת משחק הבכורה של הבוס החדש מול אסטוניה ביום שישי, אבל זה היה חימום קליל. נגד ישראל, לפחות על הנייר, המשימה צריכה להיות קצת יותר מאתגרת ביום שני. לכל הפחות, זו המטרה של רן בן שמעון – למנוע מאיטליה טיול נעים בדברצן. זה בהחלט אפשרי.

גאטוזו ודונארומה בימים המשותפים במילאן, כעת שוב ביחד (IMAGO)

באופן קצת פרדוקסלי, איטליה זקוקה מאוד לעזרת הנבחרת שלנו בהמשך הדרך. הסיכוי הממשי היחיד שלה לסיים במקום הראשון בבית ולהעפיל לגביע העולם ישירות הוא לנצח בכל המשחקים שנותרו ולקוות כי ישראל לא תפסיד באוסלו באוקטובר. כלומר, איטליה חייבת לקחת מאיתנו 6 נקודות, אבל זה יועיל רק אם נצ'פר אותה – אחרת היא שוב תלך לפלייאוף. שם היא הפסידה בשני הקמפיינים הקודמים, ומכך דונארומה חושש יותר מכל. הוא לא רוצה שהסיוט הזה יחזור, כי הפצוע המקדוני עדיין לא הגליד לגמרי.

אבל עוד קודם לכן, אסר לו לפשל מול ישראל. מדובר ביריבה בסדר גודל של צפון מקדוניה, לפחות בעיני האיטלקים. זה מוקש שעלול לפגוע בפתיחת הקדנציה של גאטוזו ולהשפיע לרעה על כך ההמשך. לפני שהוא מתחיל קדנציה אצל גווארדיולה, בשנת 2025 שהאירה לו פנים עד כה ועשויה להיות מכוננת עבורו, הקפטן האיטלקי לא רוצה לשגות במשחק חשוב מאוד. הוא המנהיג, ורבות תלוי בו.