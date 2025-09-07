לייבוביץ' ישפוט את הפועל ת"א נגד בית"ר י-ם

המחזור השלישי של ליגת העל יתחיל בשבת הקרובה (13.9) מיד אחרי סיום פגרת הנבחרות. באותו סיבוב מצפים לנו משחקים גדולים, כולל מפגש מסקרן במיוחד בין הפועל תל אביב לבית"ר ירושלים – התמודדות אותה ישפוט גל לייבוביץ’.

לייבוביץ’ לא יהיה לבד במשחק בין האדומים לירושלמים, שייערך ביום שני (15.9) בשעה 20:30 באצטדיון בלומפילד. יעזרו לו עומר ברבירו ועידן ברנשטיין כקוונים, כמו גם לוי גל, ניב שטייף ושלומי בן אברהם בעמדת ה-VAR.

איגוד השופטים פרסם היום (ראשון) את כל רשימת השופטים שתנהל את שאר המשחקים בזירה המקומית – ספיר ברמן תשפוט את מכבי חיפה נגד אשדוד, אוראל גרינפלד ישפוט את עירוני טבריה נגד מכבי תל אביב ואוהד אסולין ינהל את המשחק בין הפועל ירושלים להפועל באר שבע.

כמו כן, אביב קליין יהיה השופט במשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה, יוני קלז יהיה השופט במשחק בין עירוני קריית שמונה למכבי בני ריינה ויגאל פריד ינהל את ההתמודדות בין בני סכנין להפועל חיפה.