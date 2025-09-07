יום ראשון, 07.09.2025 שעה 18:11
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

המסר של פפ שגרם לאקאנג'י לעזוב את סיטי

הבלם השווייצרי החליט לעבור לאינטר לאחר שלא זכה לאמון ממאמנו: "הבהיר שאשחק פחות ולא שמחתי לשמוע את זה. למה איבדתי את המקום בהרכב? תשאלו אותו"

|
אקאנג'י ופפ (IMAGO)
אקאנג'י ופפ (IMAGO)

נואל אקאנג'י הסביר את הסיבות לעזיבה המפתיעה ממנצ'סטר סיטי לאינטר, לאחר שפפ גווארדיולה עצמו הזהיר אותו מהתחרות הקשה שתהיה העונה באיתיחאד. השחקן בן ה־30 השלים את השאלתו למועדון האיטלקי בסיום חלון ההעברות. העסקה כוללת דמי השאלה של מיליון אירו ואופציית רכישה ב־15 מיליון אירו, שיכולה להפוך לחובה אם יושגו מספר יעדים.

למרות זאת, אקאנג'י עדיין תחת חוזה בסיטי עד 2027, והוא לא פסל חזרה עתידית: "העובדה היא שאני מושאל לאינטר, אז תיאורתית חזרה למנצ'סטר אפשרית". הודה.

במסיבת העיתונאים האחרונה עם נבחרת שווייץ, חשף אקאנג'י מה אמר גווארדיולה לבלמי הקבוצה לגבי ההזדמנויות העונה: "הוא הבהיר לששת הבלמים ששניים ישחקו ושניים יהיו על הספסל. ולשאר יהיה קשה מאוד. לא שמחתי לשמוע את זה, כי תמיד אני מצפה להיות על הדשא", סיפר, מבלי להבהיר אם נאמר לו ישירות שהוא לא בין שני הבלמים הפותחים.

אקאנגאקאנג'י ופפ (IMAGO)

למרות שהיה שחקן אמון אצל גווארדיולה בעונה שעברה, כששיחק 40 משחקים, כשנשאל מדוע איבד את מקומו בהרכב, ענה בקצרה: "תצטרכו לשאול אותו", כשהוא מתכוון למאמן הספרדי.

אקאנג'י ביסס את עצמו במנצ'סטר מאז שהגיע מדורטמונד ב־2022. הוא שיחק 136 משחקים רשמיים במדי הסיטי, זכה בשבעה תארים בשלוש שנים, כולל הטרבל ההיסטורי ב־2023 עם אליפות הפרמייר ליג, גביע וליגת האלופות.

בשל כך, הודה שהיה לו קשה לעכל את העזיבה: "עדיין קשה לי לקבל שפתאום אני כבר לא חלק ממשפחת סיטי, אף שבמובנים מסוימים אני עדיין מרגיש שכן. אני ומשפחתי הרגשנו מאוד בנוח במנצ'סטר, ובוודאות נתגעגע לחיים שם", נזכר הבלם בנוסטלגיה.

למרות האכזבה הראשונית, הדגיש הבלם שהוא מלא מוטיבציה לאתגר החדש באיטליה. "אני מאוד שמח שהכל הסתדר. אני באמת אוהב את אינטר", הודה אקאנג'י, אך תמיד השאיר פתח לחזרה אפשרית למנצ'סטר אם אופציית הרכישה לא תמומש.

